Quest Sagono oder Rietnar lösen in Zelda: Totk – Fundorte aller 8 Dorfbewohner

Im dem kleinen Städtchen Hateno könnt ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die Episoden-Quest Sagono oder Rietnar? beginnen. Hierbei müsst ihr die Designerin Sagono bei der Wahl zum neuen Bürgermeister unterstützen. Es gilt insgesamt acht Dorfbewohnern jeweils einen Hyrule-Pilz auszuhändigen, um diese von der Designerin zu überzeugen. Wir helfen euch mit den Fundorten der potenziellen Wählerinnen und Wähler für Sagono.

Wo finde ich Sagono in Zelda: TotK?

Betretet den Laden und sprecht mit Sagono, die nicht nur die Besitzerin der Boutique Zephyr ist, sondern offenbar auch ziemlich große Ambitionen verfolgt und von sich selbst recht überzeugt ist. Im Gespräch stellt sie euch ihre neueste und einzigartigste Kreation vor. Bei dem wunderschönen Kopfschmuck handelt es sich um eine Belohnung für denjenigen, der sich als würdig erweist.

Kurz darauf kommt Bürgermeister Rietnar wütend in den Laden gestürmt. Lautstark gibt dieser kund, dass er nie gewollt habe, dass Hateno zum Modezentrum wird. Sagono solle endlich damit aufhören, das gesamte Dorf mit ihren Kreationen zu verschandeln. Es folgt eine hitzige Diskussion zwischen den beiden. Schließlich schlägt Sagono eine Bürgermeisterwahl vor. Sollen doch die Dorfbewohner entscheiden.

Sprecht jetzt wieder die Designerin an und teilt ihr mit, für wen ihr bei der Wahl abstimmen werdet. Ihr solltet euch natürlich auf ihre Seite schlagen. Sie teilt euch daraufhin mit, dass es noch Dorfbewohner gibt, die Rietnar unterstützen. Deshalb besteht der Plan daraus, an alle Rietnar-Wähler Pilze zu verschenken. Diese seien quasi das Sagono-Markenzeichen.

Übernehmt diese Aufgabe, wodurch ihr von Sagono 8 Hyrule-Pilze erhaltet. Die Geschenke soll Link an die Rietnar-Wähler im Dorf verteilen. Diese seien leicht an ihrer unmodischen Kleidung zu erkennen. Auch Kinder, Reisende, oder solche, die nur für kurze Zeit in Hateno wohnen, wie die Shiekah-Forscher, kann Link ignorieren.

Quest Sagono oder Rietnar? lösen in Zelda: Totk

Damit startet die Episoden-Quest Sagono oder Rietnar? Ihr müsst insgesamt acht Personen im Dorf Hateno jeweils einen Hyrule-Pilz überreichen. Dabei müsst ihr aber schauen, dass ihr euch an die richtigen Dorfbewohner wendet, die nicht Sagono tragen.

Fundorte der 8 Rietnar-Wähler

Farvel: Am westlichen Ende des Dorfs steht ein älterer Herr namens Farvel. Sprecht ihn an und überreicht ihm einen Hyrule-Pilz, wodurch er Sagono als neue Bürgermeisterin wählen würde.

Ume: Die ältere Damen namens Ume arbeitet etwas oberhalb von Hateno im Norden auf den Feldern.

Tamana: Unterhalb des Feldes von Ume trefft ihr auf Tamana bei einem Stall. Von ihr erhaltet ihr ein Ei. Überreicht ihr nun im Gegenzug einen Pilz.

Watargo: Den jungen Mann findet ihr direkt vor dem Gasthof Sahel im Osten des Dorfs.

Dodanz: Den Bauer Dodanz findet ihr ein Stück vom Dorf entfernt bei seinem Bauernhof im Osten. Folgt einfach der Straße über den Zelkov-Teich.

Koyin: Wenige Meter hinter Dodanz steht seine Tochter Koyin auf einem Steg am Sumach-Teich. Gebt ihr auch einen Hyrule-Pilz.

Meddo: Nordöstlich hinter der Boutique findet ihr den Bauer Meddo, der von Sagonos Kreationen zwar weniger begeistert ist, sich über den Pilz aber freut.

Tokk: Den älteren Mann findet ihr beim Institut bzw. auf dem Weg dorthin. Lauft einfach die Straße hinauf und haltet nach dem NPC Ausschau.

Sobald ihr alle 8 Pilze an die Dorfbewohner verteilt habt, begebt euch zurück zu Sagono in ihrer Boutique. Als Zeichen ihres Dankes erhaltet ihr einen Maxi-Edeltrüffel. Damit ist die Quest Sagono oder Rietnar?

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!