Pfad des Helden: So schaltet ihr die nützliche Purah-Pad-Funktion in Zelda TotK frei

In dem Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es zahlreiche Hilfsmittel, die Links Heldenreise einfacher gestalten können. Dazu gehört auch die nützliche Funktion Pfad des Helden.

Wie ihr diese besondere Funktion für das Purah-Pad freischaltet und was ihr sonst noch über das Thema wissen müsst, verraten wir euch in allen Details in diesem Guide zu Nintendos Verkaufsschlager.

Zelda Tears of the Kingdom: So schaltet ihr den Pfad des Helden frei

Wer bereits den entsprechenden DLC zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild gespielt hat, kennt diese Zusatzfunktion des Purah-Pads sicherlich schon, allen anderen wollen wir sie kurz vorstellen.

Der Pfad des Helden ermöglicht es euch, auf der Map zu überprüfen, wo ihr bereits gewesen seid. So könnt ihr eure zuletzt erkundeten Pfade besser nachvollziehen und habt eine Übersicht über euer Treiben.

Dies ist besonders dann wertvoll, wenn ihr wirklich jeden Winkel absuchen wollt und euch nicht ganz sicher seid, wo es noch was zu entdecken gibt. Es gibt aber auch eine Begrenzung, die erwähnenswert ist.

Denn der Pfad des Helden greift nur auf die letzten 256 Spielstunden zu, was bedeutet, dass ihr euch bestenfalls auf eine bis zwei Regionen in Hyrule konzentrieren solltet, um die besten Chancen zu haben.

So sieht der Pfad des Helden aus, wenn man genau weiß, wo man hin möchte. © Nintendo

Sollte euch der Pfad des Helden interessieren, müsst ihr einiges an Vorarbeit leisten, denn diese Verbesserung des Purah-Pads gibt es nur für jene, die Robelo bereits ausgeholfen haben.

Dafür müsst ihr das Volk im Untergrund untersuchen, den Tempel im Untergrund finden und Robelos Ballon, der im Spähposten steht, reparieren. Erst dann kann der Forscher wieder auf Reisen gehen.

Wie genau ihr all das anstellt und was es sonst noch zu beachten gibt, verraten wir euch in unserem separaten Guide Sensor verbessern: Forschungsinstitut in Hateno lösen – Zelda Tears of the Kingdom.

Damit habt ihr Robelo also genau dort, wo ihr ihn haben wollt: im Hateno-Institut. Sobald ihr die erste Sensorverbesserung erhalten habt, stehen euch drei weitere Verbesserungen zur Auswahl:

Weit im Osten von Hyrule steht das Hateno-Institut. © Nintendo Hier bekommt ihr mehrere Sensorverbesserungen für das PurahPad. © Nintendo

Sprecht Robelo im Institut nun erneut an und sagt ihm, dass ihr am Pfad des Helden interessiert seid. Er wird euch dann beschreiben, was diese Funktion genau macht und euch die Bedingungen nennen.

Link muss die Daten von mindestens 15 Schreinen gesammelt haben, um diese Erweiterung des Purah-Pads freizuschalten. Meist ist dies schon der Fall, wenn man in Hateno das erste Mal angekommen ist.

Sollten euch jedoch noch Schreindaten fehlen, schaut gerne in unseren Guide Alle Schreine in Zelda: Totk finden – Fundorte & Lösungen im Überblick rein, wo wir euch beim Auffinden der Schreine helfen.

Robelo hat noch einige Spielereien für Link auf Lager. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Unsere Komplettlösung hilft überall

Solltet ihr noch weitere Fragen zu Zelda Tears of the Kingdom haben, ihr sucht alle Rüstungen, die besten Waffen oder auch Krog-Samen, dann schaut doch mal in unsere umfangreiche Komplettlösung rein.

In dem Artikel Zelda: Tears of the Kingdom – Komplettlösung & Guides mit allerlei Lösungen zum Rollenspiel findet ihr Antworten auf so ziemlich alle Fragen und jede Menge Tipps und Tricks.

Solltet ihr dort nicht die Antworten suchen, die ihr braucht, lasst es uns in den Kommentaren wissen und wir werden uns bemühen, euch so schnell wie möglich zu helfen und zum Sieg über Ganondorf zu führen.