Die Bürgermeisterwahl in Hateno: So entscheidet ihr die Wahl in Tears of the Kingdom

Link hat in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ganz schön großen Einfluss auf das Leben der Bewohner von Hyrule. So auch in der Episode Die Bürgermeisterwahl, welche in Hateno stattfindet.

Solltet ihr euch fragen, wie ihr diese optionale Aufgabe freischaltet, wie ihr sie lösen könnt und welche Optionen euch dabei zur Verfügung stehen, dann werdet ihr in diesem ausführlichen Guide fündig.

Zelda Tears of the Kingdom: So löst ihr die Bürgermeisterwahl in Hateno aus

Hateno ist ein kleiner Ort im Osten von Hyrule und gehört zu der Region Ost-Necluda. Das Dorf ist für sein Gemüse, das naheliegende Hateno-Institut und den Kunsterwecken von Sagono berühmt.

Doch gerade diese Kunstwerke sind es, die dem aktuellen Bürgermeister, Rietnar, gehörig gegen den Strich gehen. Warum genau, erfahrt ihr, wenn ihr Hateno aufsucht und dort die Boutique von Sagono betretet.

Tut dies und ihr seid beim Streit der beiden Prominenten Einwohner dabei und damit auch beim Start der Bürgermeisterwahl. Doch bevor die Bewohner entscheiden, wer ihr neues Oberhaupt werden soll, gibt es einiges zu tun.

Folgend findet ihr eine Auflistung mit allen Episoden, die in Hateno abgeschlossen werden müssen, bevor es zur Bürgermeisterwahl kommt. Kümmert euch also erst einmal um diese optionalen Aufgaben.

Hateno befindet sich weit im Osten von Hyrule. © Nintendo Sprecht mit Sophora, sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen wurden. © Nintendo

Eine neue Dorfleckerei

Nachdem ihr dem Streit zwischen Rietnar und Sagono beigewohnt habt, müsst ihr den Bürgermeister in seinem Haus aufsuchen und mit ihm sprechen. Er berichtet euch dann von einer ganz besonderen Leckerei.

In unserem Guide Quest Eine neue Dorf-Leckerei in Zelda: Totk lösen – So erhaltet ihr den Hateno-Käse verraten wir euch, wie ihr den leckeren Käse erhalten könnt. Damit wäre ein wichtiger Schritt getan.

Solltet ihr diese Nebenaufgabe abschließen, komplettiert ihr gleichzeitig die Nebenaufgabe Dodanz, der Milchspezialist und die Episode Ein Brief für Koyin. Damit habt ihr drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Mit dem Hateno-Käse könnt ihr die Episode abschließen. © Nintendo

Sagono oder Rietnar?

Habt ihr den Streit zwischen Sagono und Rietnar mitbekommen, sprecht mit der Künstlerin und sie wird euch bitten, Rietnars Wähler mit Hyrule-Pilzen zu bestechen. Eine Aufgabe, die Link gerne erfüllt.

Schaut in unseren Guide Quest Sagono oder Rietnar lösen in Zelda: Totk – Fundorte aller 8 Dorfbewohner, wo wir euch ganz genau verraten, wo ihr die 8 Dorfbewohner finden könnt, die noch keine Pilzfanatiker sind.

Link geht für Sagono auf Wählerfang. © Nintendo

Sagonos Geheimnis

Habt ihr die Episode Sagono oder Rietnar? angenommen, sprecht mit Sagonos Schwester Sophora, die sich meist direkt vor der Boutique aufhält und sich sorgt, das ihre berühmte Schwester Dreck am stecken haben könnte.

Wie ihr Sagonos Geheimnis lüftet verraten wir euch ganz genau in dem Separaten Guide So lüftet ihr Sagonos Geheimnis in Zelda Tears of the Kingdom. Jetzt fehlt nur noch eine weitere Aufgabe.

Was treibt Sagono nur jede Nacht in diesem verlassenen Turm? © Nintendo

Rietnars Geheimnis

Doch nicht nur Sagono hat ihre Geheimnisse, auch der Bürgermeister zieht sich gerne mal in der Nacht zurück und beschäftigt sich mit… Ja, was eigentlich? Das wüsste seine Frau Clavia auch gerne.

Wo ihr die Frau des Bürgermeisters antrefft und wie ihr deren Bitte erfüllen könnt, könnt ihr in dem Guide So lüftet ihr Rietnars Geheimnis in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in aller Ruhe nachlesen.

Clavia macht sich Sorgen um ihren Mann, den Bürgermeister von Hateno. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Die Bürgermeisterwahl in Hateno entscheiden, so geht´s

Sobald ihr alle Aufgaben abgeschlossen habt, die sich um die beiden Streithähne Rietnar und Sagono drehen, ist es an der Zeit, die Einwohner von Hateno entscheiden zu lassen: Die Bürgermeisterwahl beginnt.

Sucht dafür Sophora auf, die wie immer vor der Boutique ihrer Schwester herumlungert und sprecht sie an. Dies geht aber nur bei gutem Wetter, bei Regen wird die Episode nicht beginnen und ihr müsst warten.

Sucht im Zweifelsfall das nahe Gasthaus auf und übernachtet dort für 24 Stunden, dann sollte der Regen aufgehört haben und ihr könnt die Bürgermeisterwahl starten. Alles, was danach passiert, entzieht sich eurem Einfluss.

Ihr könnt also nicht selbst entscheiden, ob Rietnar oder Sagono die Wahl gewinnen, stattdessen ist Link lediglich ein stummer Zeuge der Ereignisse, die immer auf die gleiche Weise ablaufen werden.

Die Bürgermeisterwahl von Hateno läuft ohne Links Einfluss ab.© Nintendo Dieser schön-scheußliche Hut gehört nach der Wahl euch. © Nintendo

Sind sich Rietnar und Sagono einig geworden, solltet ihr die Künstlerin noch einmal in ihrer Boutique aufsuchen, da sie eine ganz besondere Belohnung für euch parat hat. Sprecht sie an, um einen interessanten Hut zu erhalten.

Der Sagono Deluxe sieht zwar etwas speziell aus, aber … nein, kein aber. Ab sofort könnt ihr in Sagonos Laden alle Rüstungen kaufen, die ihr bereits entdeckt und verkauft habt. Damit findet diese Episode zu einem Ende.