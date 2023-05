Die Spielwelt von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist wirklich riesig und bietet allerlei Beschäftigungsmöglichkeiten. Hierzu zählen natürlich auch zahlreiche Nebenmissionen, zu denen auch die Quest Prinzessin auf dem Monster gehört. Wir helfen euch dabei, sie erfolgreich abzuschließen.

Prinzessin Zelda reitet auf einem Monster?

Diese Mission ist Teil einer kleinen Reihe von Aufträgen, die ihr für den Reporter Paen erledigen könnt. Er möchte mit Links Hilfe mehreren Gerüchten in Hyrule auf den Grund gehen und benötigt dafür die Hilfe unseres wortkargen Recken. Nachdem ihr Zugriff auf die Questreihe beim Dorf der Orni erhalten habt, könnt ihr die insgesamt sieben Missionen bei den Ställen in Hyrule von Paen entgegennehmen.

In diesem speziellen Fall müsst ihr euch zum Stall von Maritta begeben, wo euch euer Freund von einer Geschichte erzählt, die er gehört habe: Prinzessin Zelda sei gesehen worden, wie sie auf dem Rücken eines Monsters geritten sei! Nach dem kleinen Dialog kann es auch schon losgehen.

Paen bittet unseres „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“-Protagonisten darum, dem Gerücht auf den Grund zu gehen. Dazu sollt ihr euch bei den übrigen Ställen umhören. Nun, das ist zumindest eine Art, um diesen Auftrag abzuschließen, doch es gibt auch eine deutlich schnellere alternative Methode.

Der Reporter deutet Link gegenüber bereits an, das Monster sei in den subtropischen Gebieten im Süden von Hyrule gesehen worden. Mit den übrigen Infos könnt ihr das Gebiet eingrenzen. Die Lösung findet ihr vom Stall am See aus in nördlicher Richtung, im Bonras-Wald. Solltet ihr bereits die Schnellreise nutzen können, empfehlen wir euch, euch zum Djodj’u-u-Schrein zu teleportieren und von dort aus loszuziehen.

Hier befindet sich euer Zielort © Nintendo Paen trefft ihr mehrfach in „Tears of the Kingdom“ © Nintendo

Am Zielort, einem Schutzgebiet, angelangt, werdet ihr den Charakter Cimina begegnen. Sie wird euch in einem kleinen Gespräch etwas zu Dongos erzählen. Hierbei handelt es sich um recht harmlose Geschöpfe, die in diesem „The Legend of Zelda“-Areal leben. Kurz darauf wird Paen erscheinen und letztendlich einsehen, dass das Gerücht der „Prinzessin auf dem Monster“ wohl leider stark übertrieben waren.

Anschließend könnt ihr euch von eurem „Tears of the Kingdom“-Kumpel noch eine kleine Belohnung einsacken. Hierbei handelt es sich, abhängig von eurem Fortschritt der Questreihe, um einige Rubine oder ein Teil des ziemlich nützlichen Kröten-Anzugs, mit dem ihr schleimige Wände hochklettern könnt.

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.