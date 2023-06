Wind-Rüstung freischalten, wie Link in Windwaker aussehen – Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es mehrere Rüstungen, die an vergangene „The Legend of Zelda“-Tage angelehnt sind. Darunter fällt auch die Windrüstung, die an The Legend of Zelda: The Wind Waker erinnern soll.

Aber wo hält sich diese wunderschön anzusehende Rüstung versteckt? Wir verraten euch in dieser Lösung alles, was ihr über dieses Rüstungsset wissen müsst und den Fundort aller drei Teile.

Wind-Rüstung: die Windmütze

Wo finde ich das Kopfteil der Wind-Rüstung? Dieses Rüstungsteil bekommt man ganz im Osten der Weltkarte. Um dieses Item zu ergattern, müssen wir in den Untergrund, allerdings an einer ganz bestimmen Stelle in den Untergrund springen.

Der Eingang liegt auf einer Inselgruppe im Osten, ganz oben auf der Insel Tingela, die wir vom Turm auf dem Ulri-Berg anfliegen. Alternativ könnt ihr näher beim Rashtaki-waka-Schrein starten. Springt vom Rand der Schlucht und gleitet einfach rüber.

Der Schlitz für den Abgrund ist auf der Karte mit bloßen Augen kaum zu erkennen, aber mit einem Blick auf unsere Karte dürfte an dieser Steller nichts schief gehen!

Der Abgrund ist mini klein. © Nintendo/PlayCentral.de

Das ist die kleine Spalte. © Nintendo/PlayCentral.de

Im Abgrund auf Tingela geht die Suche dann weiter, wenn ihr ganz unten angekommen seid, schlagt ihr euch erst einmal an den Mobs vorbei in Richtung Süden. Am Ende der Untergrundinsel findet ihr ein paar Felsbrocken, die ihr weghauen müsst. Lauft dann durch den Tunnel zur nächsten Insel.

Im Untergrund unter Jingela sehen wir einen weiteren Felsbrocken (gigantisch), wenn wir in Richtung Süden schauen, und zwar auf mittlerer Höhe. Diesen Felsen müsst ihr noch einmal zerbersten, bevor es hier weitergehen kann.

Sucht auf halber Höhe! © Nintendo/PlayCentral.de

Der Gang führt uns unterirdisch weiter zum Untergrund unter Swingela und auch hier wartet ein gigantischer Felsbrocken auf seine Zerstörung. Ihr kennt das Spiel ja bereits! Nur dieses Mal hat er die Farbe Blau und die Felsen halten einiges aus. Das heißt, wir nähern uns dem Ziel.

Denn die Truhe mit der Windmütze liegt auf der letzten Insel: Davi. Werft hier ein paar Leuchtsamen in die Höhle, um einen Überblick zu bekommen.

Die Truhe schnappen wir uns! © Nintendo/PlayCentral.de

An sich ist die Truhe nicht so schwer zu erreichen, nur wird sie von Miasma-Händen bewacht. Ihr entscheidet selbst, ob ihr kämpfen möchtet oder es einfach sein lasst. Denn die Truhe könnt ihr auch öffnen, ohne die Miasma-Hände zu besiegen.

So oder so haltet ihr schließlich die Windmütze in euren Händen, wenn ihr die Truhe geöffnet habt.

Wind-Rüstung: das Windgewand

Wo finde ich den Brustschutz der Wind-Rüstung? Auch das Windgewand befindet sich im Untergrund versteckt. Sie liegt im Westen der Weltkarte in der sogenannten Kalfen-Mine. Der Ort ist relativ einfach zu erreichen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr den Turm auf dem Tilio-Berg freigeschaltet habt, könnt ihr von hier aus in den Abgrund im Hyrule-Gebirge (westlich) einmarschieren oder besser gesagt, hereinfallen. Schaltet dann erst einmal die Atik-anur-Wurzel frei, die sich in der Nähe des Eingangs befindet (1).

© Nintendo/PlayCentral.de

Weiter geht es beim 2. Punkt auf unserer Karte. Ihr lauft also nach Westen und kommt zum Eingang eines Tunnels. Hier müsst ihr erst einmal komplett durchlaufen.

Am Ende des Tunnels (3) geht es ein Stück nach Norden zur Akaw-moro-Wurzel (4). Aktiviert diese Wurzel ebenfalls und lauft dann weiter gen Westen.

Ein kleines Stückchen weiter im Westen seht ihr dann einen kleinen Abfall des Weges (5), wenn ihr nach links herunterblickt. Werft so viele Leuchtsamen wie möglich aus und lasst euch dann nach unten zu den verfallenen Gebäudekonstrukten (6) fallen. Das ist die verlassene Mine im Kalfen-Tal.

Die nächste Kataqi-Wurzel ist zwar erst hinter der Mine (südlich, oben), allerdings empfiehlt es sich, sie zu aktivieren, wenn ihr schon mal in der Nähe seid.

Hier wartet die nächste Truhe! © Nintendo/PlayCentral.de

Ansonsten könnt ihr euch der Truhe in der Mine nähern, die relativ offen in einem Schrein drapiert wurde. Sie enthält das sagenumwobene Windgewand, das nun euch gehört.

Wind-Rüstung: die Windhose

Wo finde ich die Hose der Wind-Rüstung? Dieses Rüstungsteil versteckt sich im Südosten der Weltkarte und zwar im Untergrund. Lasst euch diesbezüglich beim Abgrund am Hime-Ida-Berg in den Untergrund fallen. Diesen Abgrund findet ihr nördlich vom Turm in den Labella-Sümpfen (siehe Bild).

© Nintendo/PlayCentral.de

Von hier aus geht es dann schnurstracks in Richtung Südosten. Macht bei der Kotimab-Wurzel halt, die sich in der Mine im Daskida-Tal befindet.

Von hier aus müsst ihr nun die größere Wand hochklettern und oben weiter in Richtung Süden laufen. Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Dann müsst ihr nach Osten aufbrechen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr die Wurzel aktiviert habt, seht ihr, dass die Insel hier genauso aufgebaut ist wie das Gegenstück auf dem normalen Welt. Unser Ziel liegt ganz am Ende der Höhle (siehe Pfeil). Wir treffen auf diverse Miasma-Felder, die wir gekonnt umgehen müssen.

Spätestens an der Klecia-Bergbaumine können wir uns ein kleines Motorboot bauen, mit den Teilen, die hier herumliegen. Dann dürfen wir den Rest des Weges entspannt über das Wasser fahren.

Ganz am Ende des Wasserabschnitts finden wir die Truhe mit der sogenannten Windhose. Das Rüstungsteil ist relativ leicht zu finden. Wir müssen nur einen etwas weiteren Weg laufen.

Die Windrüstung in ihrer ganzen Pracht! © Nintendo/PlayCentral.de

