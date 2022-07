Es gibt viele Gründe, die Elektrizität in The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu fürchten, schließlich gibt es eine Vielzahl an Gegner, die den Helden Link gerne mit Blitzen angreifen, ganz zu schweigen von denn schrecklichen Stürmen in Hyrule, die euch unfreiwillig zu einem lebenden Blitzableiter machen. Doch zum Glück gibt es Rettung.

Die kommt in Form des Isoliersets (Rubber Set), das aus drei Teilen besteht und eure Resistenz gegenüber Elektrizität enorm erhöht. Jedes Rüstungsteil schützt ein wenig vor Schaden durch Angriffe und durch Elektrizität, hat man alle drei Teile mindestens auf der zweiten Stufe, ist man sogar komplett vor Schaden durch Blitze sicher.

Überaus praktisch, vor allen Dingen in Regionen, wo es gleich mehrere Quellen gibt, die Link mit Blitzen schocken wollen. Damit ihr euch vor solchen Attacken nicht mehr zu fürchten braucht, erklären wir euch in diesem Guide ganz genau, wo ihr die drei Teile des Isoliersets finden könnt und wie ihr diese verbessert.

Zelda: Breath of the Wild (BotW): So findet ihr das komplette Isolierset

Wie schon erwähnt besteht das Isolierset, wie alle anderen Rüstungssets in BotW auch, aus drei Teilen, einem Helm, einer Rüstung und einer Hose. Zwei dieser Setteile findet ihr als Belohnung in Schreinen, nämlich dem Toh-Yassa-Schrein und dem Kyuta-Nata-Schrein. Doch den Helm müsst ihr mit Hilfe einer Nebenmission beschaffen.

Wo finde ich den Isolierhelm?

Ein Helm aus einem antiken Material namens Gummi, das vor Stromschlägen schützt. Ihr erhaltet diesen Helm von Cimina am Stall am See, wenn ihr die Nebenaufgabe Blitzableiter abgeschlossen habt. Begebt euch dafür zum Stall am See und sprecht dort mit dem NPC Cimina, die euch verrät, dass bei jedem Gewitter der Blitz im Stall einschlägt.

Versichert ihr, dass ihr dem auf den Grund gehen werdet und klettert auf den hölzernen Pferdekopf auf dem Dach des Stalls, wo ihr eine Holzfälleraxt findet. Entfernt die Waffe, damit sie keine Blitze mehr anziehen kann, und sprecht erneut mit Cimina, die euch zum Dank für eure Tat den Isolierhelm überreicht.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wo finde ich die Isolierrüstung?

Dieses Ausrüstungsteil befindet sich im Toh-Yassa-Schrein, welcher sich wiederum auf dem Donner-Plateau beim Turm der Hügel befindet. Um die Aufgaben in diesem Schrein lösen zu können, benötigt Link den Shiekah-Stein, das Bombenmodul und das Magnetmodul. Dafür könnt ihr hier 1x Opal, 1x Zeichen der Bewährung und natürlich die Isolierrüstung abstauben.

Wo finde ich die Isolierhose?

Die Hose, das letzte Teil der Isolierrüstung in Zelda: Breath of the Wild, ist ein Schatz im Kyuta-Nata-Schrein, welcher sich am Calora-See befindet, in der Region des Phirone-Turms. Ihr benötigt zum Absolvieren dieses Tempels lediglich einen Shiekah-Stein, findet dafür aber die besagte Hose und wie immer auch ein Zeichen der Bewährung.

Zelda: Breath of the Wild (BotW): Die Isolierrüstung auf Stufe 4 bringen

Die komplette Isolierrüstung in Breath of the Wild ist natürlich sehr praktisch, so richtig nützlich wird sie aber erst, wenn ihr sie weiter verbessert. Wie die meisten anderen Sets macht ihr dies bei den Feen unter Einsatz von verschiedenen Materialien. Die benötigten Materialien sind für jedes Teil gleich und die maximale Stufe ist immer die vierte.

Stufe Abwehr Materialien 0 3 – 1 5 3 Haufen gelbes Schleim-Gelee 2 8 5 Haufen gelbes Schleim-Gelee, 5x Zitterfrüchte 3 12 5x Zitterline, 5x Echsalfos-Schwänze (gelb) 4 20 10x Echsalfos-Schwänze (gelb), 10x Topase

Bereits ab Stufe 2 seid ihr komplett vor Blitzen geschützt und braucht euch vor Gegnern wie dem gelben Echsalfos oder vor den Gewittern in Hyrule nicht mehr zu fürchten. Verbessert sie weiter bis auf Stufe 4 und ihr habt eine ordentliche Rüstung mit einem außerordentlichen Nebeneffekt, der euch euer Abenteuer deutlich vereinfacht.