Ursprung-Rüstung schnell gefunden – Lösung Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Rüstungen, die sich direkt oder indirekt auf alte Spiele aus dem Franchise beziehen.

Dazu zählt auch die sogenannte Ursprungsrüstung, die wie der Name schon sagt, an die Ursprünge und somit an das allererste „The Legend of Zelda“ aus dem Jahre 1986 erinnert.

In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr das gesamte Rüstungsset finden könnt, um wieder auszusehen wie Link zu seinen besten Zeiten!

Ursprungs-Rüstung: die Ursprungshose

Wo finde ich den Beinschutz der Ursprungs-Rüstung? Der Fundort dieses Rüstungsteils beläuft sich auf den nordwestlichen Untergrund. Ihr startet am Turm auf dem Tilio-Berg und reist gen Westen. Lasst euch beim Abgrund im Hyrule-Gebirge fallen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Im Untergrund schaltet ihr kurz die Atik-anur-Wurzel (1) frei, sie ist ein Stück rechts neben dem Abgrund. Von hier aus lauft ihr nordwestlich, bis ihr zu einem Höhleneingang (2) kommt. Schlängelt euch am Miasma vorbei. Am Ende des Tunnels seht ihr ein Stück nördlich eine weitere Wurzel. Das ist die Akaw-moro-Wurzel (3).

Folgt unserer Lösung. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr diese Wurzel aktiviert habt, geht es weiter gen Norden. Zunächst einmal lauft ihr rechts an den Statuen vorbei. An einem engen Punkt (4 auf der Karte) seht ihr einen schmaleren Durchgang, durch den ihr hindurch müsst.

Werft ein paar Leuchtsamen und geht ein Stück (vorsichtig voran). Sobald ihr die orangene Farbe der nächsten Wurzel seht, könnt ihr den Gleiter zücken und bis zur Wurzel durchfliegen. Das ist die Aworihaz-Wurzel (5), aktiviert sie.

Von hier aus sind es nur noch wenige Meter bis zum gewünschten Objekt, denn die Truhe mit der Ursprungshose liegt südlich von dieser Wurzel. Und zwar direkt an der angrenzenden Mine im Kassula-Tal.

Die Ursprungshose liegt in der Mine im Kassula-Tal versteckt! © Nintendo/PlayCentral.de

Ursprungs-Rüstung: die Ursprungsmütze

Wo finde ich die Mütze der Ursprungs-Rüstung? Die Mütze befindet sich im Untergrund an einer gut versteckten Stelle. Aber der Weg ist recht simpel, wenn wir wissen, wo wir starten müssen.

Beginnt zunächst einmal beim Turm auf dem Sahasra-Hügel und fliegt ein Stück in Richtung Südwesten zu einem sehr kleinen Spalt im Boden. Hierbei handelt es sich um den Brunnen am Südlichen Nawi-See. Er ist zwar nur sehr klein auf der Karte zu erkennen, aber er bringt uns relativ nahe an das Item im Untergrund heran.

Der Spalt ist wirklich winzig. © Nintendo/PlayCentral.de

Im Untergrund geht es nun weiter in Richtung Osten. Wir hangeln uns an der Schlucht entlang, die wir im Süden sehen können. An einem gewissen Punkt, sehen wir eine Gestalt, die eine Waffe opfert.

Diese Wurzel unbedingt aktivieren! © Nintendo/PlayCentral.de

An diesem Opferschrein schauen wir einmal gen Südosten. Hier sehen wir eine Wurzel, die nur sehr schwer zu erkennen und nicht so leicht zu erreichen ist.

Zückt deshalb ein Hoverbike und fliegt von dieser Stelle aus los. Wenn ihr es mit dem Gleiter versucht, werdet ihr es nicht auf der perfekten Höhe schaffen. Alternativ könnt ihr südlich an der Schlucht langlaufen, das geht auch. Macht schließlich bei der Ezohse-Wurzel Rast.

Nach der Aktivierung der Wurzel sehen wir auch schon das Problem: nördlich der Schlucht geht es sehr, sehr tief rein. Und ohne Licht sehen wir hier nur sehr wenig. Deshalb ist es wirklich ratsam, die Wurzel zunächst erstrahlen zu lassen.

Von der Wurzel aus könnt ihr leicht rüber gleiten. © Nintendo/PlayCentral.de

Und jetzt ist es im Grunde kinderleicht, die Truhe zu erreichen. Springt nördlich in den Abgrund und fliegt zu den Ruinen. Das ist die verlassene Mine am Zwillingstal, wo eine Truhe mit dem Ursprungsgewand liegt.

Ursprungs-Rüstung: das Ursprungsgewand

Wo finde ich den Brustschutz der Ursprungs-Rüstung? Diesen Brustschutz findet ihr (wenig überraschend) ebenfalls im Untergrund. Und zwar unterirdisch in der Nähe von Angelstedt. Wir starten beim Turm in den Labella-Sümpfen. Von hier aus fliegen wir ein Stück nördlich zum Abgrund am Hime-Ida-Berg.

© Nintendo/PlayCentral.de

Direkt beim Loch befindet sich eine Wurzel in der Nähe (leicht westlich). Die sogenannte U’ojkot-Wurzel (1) solltet ihr unbedingt freischalten, damit ihr einen besseren Überblick über eure Route bekommt. Das ist nun der Ausgangspunkt. Von hier aus geht es jetzt ein ganzes Stück gen Süden, damit wir an das begehrte Item kommen.

Die nächste Wurzel ist ziemlich weit weg und gut versteckt. Orientiert euch zur Not an der Oberwelt. Wenn ihr schließlich die Strecke geschafft habt, solltet ihr die Mim-fis-Wurzel (2) freischalten, damit ihr unser Ziel (3) besser erkennt.

Folgt dieser Route. © Nintendo/PlayCentral.de

Von hier aus ist es nun nicht mehr allzu weit. Wir laufen nun zu den Gebäudekonstrukten im Südwesten. Zunächst einmal sehen wir die Antike Untergrundwarte, aber das ist nicht unser Ziel.

Wir müssen noch ein Stück weiter südlich zur Mine im Lockfrit-Tal. Hier liegt die Truhe wie bei den anderen beiden Rüstungsteilen einfach mitten in der Mine. Wenn ihr sie öffnet, erhaltet ihr das Ursprungsgewand.

In dieser Truhe findet ihr das Ursprungsgewand. © Nintendo/PlayCentral.de

Alle Rüstungen in Zelda: Tears of the Kingdom findet ihr hier in der Übersicht.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!