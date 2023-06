Sonanium-Rüstung – Ganzes Set schnell finden in Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es unzählige Rüstungen, die wir freischalten können. Sie haben allesamt eine besondere Eigenschaft. Und das macht sie so wertvoll.

In dieser Lösung verraten wir euch alles über die sogenannte Sonanium-Rüstung und was die kann, ist besonders spannend. Bleibt dran!

Sonanium-Rüstung – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Die Sonau aus dem Zelda-Universum haben einzigartige Konstrukte geschaffen und sie erfreuen uns mit ihrem Sonau-Bauteilen, die wir dank Links Ultra-Hand zusammenbauen und aktivieren können.

Nur leider verbrauchen sämtliche Sonau-Geräte sehr viel Energie. Deshalb hat Link eine Batterie, die sich nur sehr mühselig erweitern lässt.

Doch die Sonanium-Rüstung kann hier Abhilfe schaffen. Denn sie bewirkt, dass die Sonau-Bauteile weniger Energie benötigen respektive, dass eure Batterie länger hält. Und das ist eine absolute Must-have-Rüstung in TotK, wenn ihr mich fragt! Aber mich fragt ja keiner.

Nun gilt es also, alle 3 Teile der Sonanium-Rüstung zu finden und wir erklären euch Schritt für Schritt, wie ihr sie schnellstmöglich in Händen haltet.

Kopfteil der Sonanium-Rüstung: Helm – Fundort

Wo finde ich das Kopfteil der Sonanium-Rüstung? Den Sonanium-Helm findet ihr ganz im Westen auf der Himmelskarte, auf einer Insel, die sehr weit oben im Himmel liegt. Wir starten deshalb beim Turm auf dem Tilio-Berg und springen in die Luft. Ein Stück südwestlich liegt die Insel der Heldenmutprobe.

Für dieses Setteil benötigen wir einen Stufe-2-Kälteschutz.

1. Startpunkt und dann weiter zu 2. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr nun gen Westen schaut, seht ihr die große Insel schon, wo wir hin müssen. Aber wir brauchen noch ein kleines Gerät, das uns sicher rüberbringt.

An dieser Stelle können wir gut mit einem Helikopter starten, da wir schon relativ weit oben in der Luft sind. Wir zücken unsere Bautomatik und bauen einen Helikopter. Wie das ganz einfach geht, erklären wir euch an dieser Stelle.

Und nun können wir entspannt zur Insel rüber fliegen, das dauert lediglich ein paar Sekündchen. Falls euch die Puste ausgeht, aktiviert eine Große Sonau-Energiesphäre.

Hier findet ihr den Schalter. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr bei den Dunkelruinen-Insel auf dem Archipel von Tabanta angekommen seid, könnt ihr auf der hinteren, linken Seite der Insel den grünen Schalter aktivieren. Dann senkt sich das Wasser.

Nun können wir dem Lichtstrahl folgen. Zerstört den Steinbrocken mit einem Hammer und lauft rein.

Ga’ahizaz-Schrein nebenher öffnen!

Spiegel-Rätsel lösen: Nun müsst ihr das Licht bis zum Ende der Höhle bekommen. Nutzt dafür die hiesigen Spiegel. Geht wie folgt vor!

Spiegel korrekt ausrichten. © Nintendo/PlayCentral.de

Den ersten Spiegel stellt ihr so auf, dass der Lichtstrahl zur dritten Steinplattform zeigt. Hier stellt ihr nun den zweiten Spiegel richtig ein. Und zwar so, dass der Lichtstrahl zum Ende der langen Höhle geleitet wird. Stellt hier einen dritten Spiegel beim Eingang nach unten auf.

Bis zum Ende durch! © Nintendo/PlayCentral.de

Diesen Spiegel müsst ihr nun so ausrichten, dass der Spiegel an der Decke des großen Raumes getroffen wird. Das führt das Licht nach unten in den Raum, wo wir es brauchen. Hier können wir nun das Licht mit einem Spiegel zum gelben Punkt geleiten. Einfach einen Spiegel aufstellen und das Rätsel ist gelöst.

© Nintendo/PlayCentral.de

Hier in diesem Raum erhalten wir die Truhe mit dem Helm. Und wenn wir das Licht richtig hereinleiten, fährt der Raum nach oben, damit wir wieder an die Oberfläche kommen.

Ihr könntet den Raum zwar auch mit Leuchtsamen ausleuchten, allerdings schaltet ihr so nicht den Ga’ahizaz-Schrein frei, der dann unterhalb der Insel freigelegt wird. Der Schrein enthält eine Truhe mit einem Sternensplitter und er ist dann auch direkt gelöst.

Das Sonanium-Gewand: Rüstung – Fundort

Wo finde ich das Gewand der Sonanium-Rüstung? Die Rüstung befindet sich im Himmel über dem Archipel von Necluda. Spawnt bei der Vergessenen Himmelsinsel (Startgebiet) am Natjo-yaha-Schrein und lauft draußen ganz nach oben.

Wenn ihr jetzt gen Osten blickt, könnt ihr die Insel schon am Horizont sehen. Wir müssen auf diese merkwürdige Inselformation.

Startet bei 1. und fliegt zum 2. Punkt. © Nintendo/PlayCentral.de

Das ist die Himmelsinsel. © Nintendo/PlayCentral.de

Wir bauen uns also wieder einen Helikopter und starten von hier oben aus. Das Gute ist, dass ihr so auf halber Strecke abspringen könnt, da wir schon genug Höhe haben. Und den Rest könnt ihr dann mit dem Gleiter weiterfliegen.

Und das klappt auch dann, wenn ihr nur über wenige Sonau-Batterien verfügt! Das ist das Tolle an dieser Startposition. Und zur Not könnt ihr wieder kleine oder große Sonau-Energiesphären verwenden.

Auf der Sonanium-Werk-Insel: Jan’samino-Schrein

Hier können wir im Norden der Rundung landen (siehe Bild), da wir hier direkt den Schalter für die einzelnen Säulen finden. Aktiviert den Schalter und steigt nach und nach in die Höhe.

Hier ist der Schalter. © Nintendo/PlayCentral.de

Springt so lange an den Säulen entlang, bis ihr auf der westlichsten Säule nach oben gleitet. Hier seht ihr dann in der Mitte einen Eingang, wo ihr rein müsst! Der Eingang für die Mitte befindet sich also in der Mitte, nur eben weiter oben.

Beim Abstiegt solltet ihr unbedingt auf die roten Laser aufpassen. Sie wollen euch nichts Gutes! Unten angekommen, sehen wir den Jan’samino-Schrein. Aktiviert ihn und schaut euch einmal um.

Hier versteckt sich der Eingang. © Nintendo/PlayCentral.de

Im östlichen Bereich gibt es so etwas wie einen Turm. Das sieht mir doch glatt nach einer schmackhaften Truhe aus? Da kommen wir aber nicht ohne Weiteres rein. Die einzige Möglichkeit ist ein Deckensprung von unten.

Und jetzt hoch! © Nintendo/PlayCentral.de

Blöd nur, dass unten überall Lava ist? Kein Problem. Zückt aus eurem Inventar das Sonau-Bauteil: Schwebender Stein. Wenn ihr das auf die Lava legt, könnt ihr einfach auf den Stein springen und den Sprung an die Decke vollziehen.

Beinschutz der Sonanium-Rüstung: Knieschützer – Fundort

Wo finde ich den Beinschutz der Sonanium-Rüstung? Die Rüstung für die Beine findet ihr auf der Steinbruch-Insel im Osten von Hyrule, ebenfalls im Himmel. Wir starten beim Turm auf dem Ulri-Berg und holen uns den hiesigen Helikopter.

Mit Heli hier rüber! © Nintendo/PlayCentral.de

Ihr kennt den Ort bereits aus unserem Heli-Guide. Packt hier kostenlos alle herumliegenden Batterien an den Heli dran und fliegt dann entspannt in den Osten.

Wir landen auf der untersten Insel und aktivieren den Schalter, der die Vorrichtung in der Mitte aktiviert. Schaltet zudem den Gikaqun-Schrein für später frei.

Lasst euch nun nach oben auf die zweite Insel katapultieren. Bewegt das Drehkreuz ein Stück nach links, damit es zur dritten Insel zeigt, und springt wieder hoch.

Auf der dritten Insel bewegt ihr das Kreuz dann wiederum so, dass es auf den riesigen Todesstern am Himmel schießt. Jetzt habt ihr schon mal den Weg zur Kugel freigeschaltet.

Der Würfel muss in die Kugel. © Nintendo/PlayCentral.de

Nun müssen wir allerdings vorab einen der Steinblöcke mit dem Katapult in die runde Kugel befördern. Ihr müsst das Katapult also wirklich gerade Richtung Todesstern ausrichten. Und dann legt ihr mit der Ultra-Hand einen Block drauf.

Das Katapult schießt von alleine alle paar Sekunden und wenn ihr den Stein exakt mittig platziert, fliegt er schnurstracks in Richtung Loch.

Innen drinnen müsst ihr den Steinblock nur noch auf die Mitte stellen und die Hülle fängt an sich zu drehen. Nun kommen wir aber nicht mehr aus der Kugel heraus. Was also tun? Na klar, den Deckensprung aktivieren!

Den richtigen Moment abpassen, dann könnt ihr rein! © Nintendo/PlayCentral.de

Es ist nicht so leicht, aber ihr könnt von oben ins Loch fliegen. Springt einfach seitlich ab und wartet, bis sich das Loch eurer Richtung nähert. Dann könnt ihr landen und die Truhe mit dem Sonanium-Knieschützer öffnen!

Wir hoffen, wir konnten euch mit unserem Guide ein wenig behilflich sein und falls ihr noch mehr Infos zum Spiel braucht, schaut gerne wieder auf PlayCentral.de vorbei.

Womöglich kann euch sogar unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel. Weiterhin viel Spaß mit dem Game!