Phantom-Set erhalten in Zelda: Totk – Fundorte der besten Offensiv-Rüstung

Es gibt zwar ziemlich viele unterschiedliche Rüstungen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, doch einige sehen schlicht besser aus als andere. Dazu zählt definitiv die Phantom-Rüstung, die Link ziemlich gefährlich aussehen lässt. Und der Look täuscht nicht, hierbei handelt es sich um die stärkste Offensiv-Rüstung, die ihr in Tears of the Kingdom kurz Totk finden könnt.

Wo finde ich die Phantom-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom?

In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr das Phantom-Set bestehend aus der dem Phantom-Helm, dem Phantom-Beinschutz und der Phantom-Rüstung findet und erklären zudem, für wen sich diese Rüstung lohnt.

Alle drei Rüstungsteile findet ihr an der Oberfläche von Hyrule jeweils in einer Höhle.

Fundort des Phantom-Helms

Den Phantom-Helm findet ihr in der Region Phirone in der Höhle an der Pafar-Küste. Am Strand angekommen, schaut nach oben und ihr seht ein großes Loch im Fels, durch das ihr in die Höhle gelangen könnt.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Befestigt eine der am Strand herumliegenden Raketen an eurem Schild und lasst euch durch den Boden bis in die Höhle befördern. Besiegt als nächstes die zwei Horrorblins und öffnet dann im hinteren Bereich die Truhe. Im Inneren befindet sich der Phantom-Helm.

Durch dieses Loch gelangt ihr in die Höhle. © Nintendo/PlayCentral.de

Fundort Phantom-Beinschutz

Für den Phantom-Beinschutz geht es in die Gerudo-Wüste beziehungsweise konkreter nach Ost-Gerudo. Teleportiert euch bei Möglichkeit zum Siwakama-Schrein, der sich ganz in der Nähe befindet. Haltet auf der Karte nun Ausschau nach einer Stelle mit mehreren Kreisen. Markiert euch diesen Ort und lauft dort hin.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Lasst euch nun von dem richtigen Sandstrudel verschlucken, den wir für euch auf der Karte markiert haben. Denn nur durch diesen gelangt ihr in einen abgetrennten Bereich innerhalb der Alten Altarruine. Unten angekommen, findet ihr direkt neben euch den Altar mit der Truhe und dem Phantom-Beinschutz im Inneren.

© Nintendo/PlayCentral.de

Fundort Phantom-Rüstung

Die Phantom-Rüstung findet ihr zwischen den beiden Regionen Hyrule-Gebirge und Gerudo-Hochebene an der südlichsten Stelle des Tamiond-Flusses in der Höhle am Tamiond-Fluss.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

In der ersten großen Höhle, bei der sich ein kleiner See in der Mitte befindet, trefft ihr auf einige Horroblins. Es folgt eine Abbiegung nach links und eine nach rechts. Letztere führt euch in eine kleinere Höhlenkammer, in der ihr euch von der an der Decke hängenden Kreatur ein Mayoi-Signum holen könnt.

Der linke Weg führt euch in eine weitere große Kammer, in der ihr es mit einigen Miasma-Händen zu tun bekommt. Wir haben diese ganz einfach besiegt, indem wir einige Donnerblumen nach unten geworfen haben.

Sind die fiesen Hände besiegt, steht schließlich noch der Kampf gegen einen Phantom-Ganon an. Dieser verfügt über ein Schwert sowie einen Bogen. Mit der richtigen Strategie, entscheidet ihr aber auch diesen Kampf für euch.

Zerstört diese Felswand und der Weg zum Altar ist frei. © Nintendo/PlayCentral.de

Den Altar mit der Truhe findet ihr auf der anderen Seite, ziemlich weit oben. Nutzt den linken oder rechten Gang und zerstört dann die brüchige Felswand auf der Rückseite. Über den steil ansteigenden Weg gelangt ihr bequem zum Altar. In der Truhe findet ihr schließlich die Phantom-Rüstung und damit das letzte Rüstungsteil, um dieses Set zu vervollständigen.

Was kann die Phantom-Rüstung?

Jedes Rüstungsteil des Phantom-Sets besitzt einen Rüstungswert von 8. Habt ihr alle drei Teile angelegt, liegt der Defensivwert bei insgesamt 24. Bei einer Großen Fee lässt sich das Phantom-Set nicht weiter ausrüsten, weshalb es auch keinen Set-Bonus gibt. Dafür gehört die Rüstung hinsichtlich ihres Basiswerts aber zu dem besten Outfits im Spiel, denn kein anderes Set besitzt einen höheren Basiswert.

© Nintendo/PlayCentral.de

Außerdem besitzt das Outfit den Effekt, dass Links Angriffskraft erhöht wird und ihr somit bei angelegter Phantom-Rüstung deutlich mehr Schaden anrichtet. Hinzu kommt, dass weitere Buffs (erhöhte Angriffskraft) zu dem bestehenden Effekt der Rüstung hinzu addiert werden.

Wer also einen sehr offensiven Spielstil in Tears of the Kingdom verfolgt, der ist mit der Phantom-Rüstung in jedem Fall bestens gewappnet.

Die Phantom-Rüstung im Überblick

Phantom-Helm

Beschreibung : Dieser Helm stammt von einem Ungeheuer in einer Rüstung, das selbst den Helden in Angst und Schrecken versetzte. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist.

: Dieser Helm stammt von einem Ungeheuer in einer Rüstung, das selbst den Helden in Angst und Schrecken versetzte. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Effekt : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Rüstung : 8

: 8 Fundort : Höhle an der Pafar-Küste

: Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Phantom-Rüstung

Beschreibung : Die Rüstung stammt von einem Ungeheuer in einer Rüstung, das selbst den Helden in Angst und Schrecken versetzte. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist.

: Die Rüstung stammt von einem Ungeheuer in einer Rüstung, das selbst den Helden in Angst und Schrecken versetzte. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Effekt : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Rüstung : 8

: 8 Fundort : Alte Altarruine

: Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Phantom-Beinschutz

Beschreibung : Dieser Beinschutz stammt von einem Ungeheuer in einer Rüstung, das selbst den Helden in Angst und Schrecken versetzte. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist.

: Dieser Beinschutz stammt von einem Ungeheuer in einer Rüstung, das selbst den Helden in Angst und Schrecken versetzte. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Effekt : Angriffskraft erhöht

: Angriffskraft erhöht Rüstung : 8

: 8 Fundort : Höhle am Tamiond-Fluss

: Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Alle Rüstungen in Zelda: Tears of the Kingdom findet ihr hier in der Übersicht.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!