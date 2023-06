Wildnis-Set in Zelda: Totk erhalten – So schwer bekommt ihr die starke Drachen-Rüstung

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr unter anderem Teile der Wildnis-Rüstung finden, die sich im Untergrund von Hyrule befinden und gar nicht so einfach zu erreichen sind. Da dieses Set voll aufgerüstet eine Menge Verteidigung bietet, kann sich die Suche für euch aber durchaus lohnen.

In Breath of the Wild ist das Wildnis-Set übrigens die Belohnung für Spieler, die alle Schreine erfolgreich absolviert haben. Da passt dann auch die Beschreibung oerfekt, dass es sich richtig anfühlt, diese Rüstung zu tragen!

Wo finde ich die Leucht-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom?

Alle drei Rüstungsteile – die Wildnismütze, die Wildnismütze sowie das Wildnisgewand sind im Untergrund zu finden und zwar in den riesigen Schädeln von Skeletten. Hier müsst ihr euch zudem gegen ein paar Horrorblins zur Wehr setzen, die euch von oben überraschen wollen.

Fundort der Wildnismütze

Die Wildnismütze befindet sich ganz im Nordwesten der Untergrund-Karte ein Stück nördlich des Ortes Hebra-Dunkelfossil. In der Nähe, gänzlich in der oberen linken Ecke, könnt ihr übrigens die Akkato-Wurzel aktivieren, um diesen Teil der Karte aufzudecken. Östlich gilt es wiederum die Emu-tuje-Wurzel zu aktivieren und den Teleporter freizuschalten.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Den genauen Fundort der Wildnismütze haben wir euch auf unserer Karte markiert. Aus einiger Entfernung dürftet ihr schon das riesige Skelett erkennen. Ihr müsst nach dem Schädel suchen. Denn in dem Maul versteckt sich die Truhe, in der sich die Wildnismütze befindet.

© Nintendo/PlayCentral.de

Fundort der Wildnishose

Die Wildnishose findet ihr ein gutes Stück nördlich vom Feuertempel. Etwas weiter westlich liegt die Qok-ayam-Wurzel, die ihr aktivieren könnt, um diesen Teil der Karte aufzudecken. In dieser Gegend um den Tempel herum verteilt, könnt ihr recht schnell gleich mehrere Wurzeln aktivieren, um einen großen Teil der Karte aufzudecken.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Auch die Wildnishose wartet im Inneren einer Truhe in einem riesigen Schädel auf euch, folgt einfach dem Skelett und ihr könnt sie nicht verfehlen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Fundort der Wildnisgewand

Um das Wildnisgewand zu erhalten, müsst ihr euch in den äußersten Südwesten der Karte begeben. In der Nähe findet ihr die Ginatojrim-Wurzel. Auch das dritte Rüstungsteil des Wildnis-Sets kann in einem riesigen Schädel in einer Truhe gefunden werden.

Was kann die Wildnis-Rüstung?

Zwar besitzt das Wildnis-Set keinen Rüstungseffekt, dafür gibt es aber einen besonderen Set-Bonus. Habt ihr alle drei Rüstungsteile angezogen und mindestens auf Stufe 2 gebracht, erhaltet ihr eine erhöhte Angriffskraft.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Jedes Rüstungsteil des Wildnis-Sets verfügt über einen Rüstungswert von 4 (Basis). Auf der maximalen Stufe 4 liegt der Rüstungswert bei jeweils 28, wodurch die Rüstung maximal eine Abwehr von 84 erreichen kann und damit zu den Sets mit dem höchsten Verteidigungswert gehört.

© Nintendo/PlayCentral.de

Zwar besitzt das Wildnis-Set komplett aufgewertet einen sehr hohen Defensivwert, dafür benötigt ihr aber auch eine Menge Drachenmaterialien. Möchtet ihr die Maximalstufe erreichen, solltet ihr sämtliche Teile von Drachen in eurem Inventar haben, was ein ziemlich zeitraubendes Unterfangen darstellen dürfte.

In diesem Guide zeigen wir euch übrigens die Routen aller Drachen und erklären außerdem, wie ihr am besten an die Materialien der mystischen Kreaturen gelangt.

Die Materialkosten für die Wildnis-Rüstung im Überblick:

Kosten Rüstung Set-Bonus Stufe 0 Keine 4 Keiner Stufe 1 10x Eicheln, 2x Naydra-Schuppe , 10x Rubine 7 Keiner Stufe 2 5x Ausdauerhonig, 2x Klauen von Farodra/Naydra/Eldra, 50x Rubine 12 Angriffskraft erhöht Stufe 3 3x Ausdauerkäfer, 5x Drachenstein von Farodra/Naydra/Eldra, (Stachel auf Rücken) 2x Scherbe von Zahn von Farodra/Naydra/Eldra, 200 Rubine 18 Angriffskraft erhöht Stufe 4 3x Sternensplitter, 2x Hornsplitter Farodra/Naydra/Eldra, 10x Drachenstein von Farodra/Naydra/Eldra, 500 Rubine 28 Angriffskraft erhöht

Um das Wildnis-Set bei einer Großen Fee komplett aufzurüsten, benötigt ihr also insgesamt 6 Drachenhörner, 6 Drachenschuppen, 6 Drachenklauen, 45 Drachensteine (Stacheln), 6 Drachenzähne, 15 Ausdauerhonige, 9 Ausdauerkäfer, 9 Sternensplitter und 2.280 Rubine.

Hinweis: Jedes der drei Rüstungsteile benötigt diese Materialien jeweils von einem anderen der drei Drachen. Der Weißdrache ist hier übrigens ausgenommen, diesen müsst ihr für das Wildnis-Set nicht behelligen.

Ausdauerkäfer findet ihr besonders gut in der Region Phirone im Bonras-Wald nördlich vom Stall am See und dem Djodj-u-u-Schrein.

Bei einer der Großen Feen könnt ihr das Wildnis-Set verbessern. © Nintendo/PlayCentral.de

Die Wildnis-Rüstung im Überblick

Wildnisgewand

Beschreibung : Dieses grüne Gewand soll für den Helden gemacht sein, der die Wildnis durchstreift. Es hat genau deine Größe!

: Dieses grüne Gewand soll für den Helden gemacht sein, der die Wildnis durchstreift. Es hat genau deine Größe! Effekt : –

: – Rüstung : 4

: 4 Fundort : Untergrund

: Untergrund Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Wildnismütze

Beschreibung : Diese Mütze soll für einen Helden gemacht sein, der die Wildnis durchstreift. Es fühlt sich richtig an, sie zu tragen.

: Diese Mütze soll für einen Helden gemacht sein, der die Wildnis durchstreift. Es fühlt sich richtig an, sie zu tragen. Effekt : –

: – Rüstung : 4

: 4 Fundort : Untergrund

: Untergrund Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Wildnishose

Beschreibung : Diese Hose soll für einen Helden gemacht sein, der die Wildnis durchstreift. Sie sitzt wie angegossen und gibt dir das Gefühl, für jede Reise gerüstet zu sein.

: Diese Hose soll für einen Helden gemacht sein, der die Wildnis durchstreift. Sie sitzt wie angegossen und gibt dir das Gefühl, für jede Reise gerüstet zu sein. Effekt : –

: – Rüstung : 4

: 4 Fundort : Untergrund

: Untergrund Kosten: –

© Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!