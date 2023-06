Hylia-Rüstung: Soldaten-Set früh finden in Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Rüstungen, die sich relativ leicht und sogar sehr früh im Spiel finden lassen. Eine dieser Rüstungen ist definitiv das Hylia-Set.

Wir verraten euch in dieser Lösungshilfe, wo ihr die Soldaten-Rüstung finden könnt, die euch mit Sicherheit noch bekannt vorkommen dürfte.

Soldaten-Rüstung: Der Hylia-Beinschutz

Wo finde ich den Hylia-Beinschutz? Dieses Rüstungsteil befindet sich in einer geheimen Kammer, unter der Erde. Wir zeigen euch auf der nachfolgenden Karte den genauen Fundort und erklären euch, wie ihr dort hinkommt.

Fundort: Hylia-Beinschutz. © Nintendo/PlayCentral.de

Der einfachste und schnellste Weg verläuft durch die geheimen Königstunnel unter dem Schloss. Wir starten am Spähposten und rutschen mit der Leiter nach unten in den Schutzraum. Hier sprengen wir zunächst den Tunnel frei, der uns in Richtung Schloss Hyrule führt. Das ist der Königliche Geheimgang.

Der Königliche Geheimgang will erforscht werden! © Nintendo/PlayCentral.de

Nehmt Waffen mit, die ihr zu Hämmern umfunktioniert habt. Und sammelt die Donnerblumen in der Höhle ein, damit geht es schneller!

Denn es gilt nun, sich durch sehr viele Steinbrocken zu schlagen. Alsbald kommt ihr an einem Raubschleim vorbei. Schaltet ihn aus. Oben geht es dann weiter gen Norden.

Ihr müsst euch so lange bis zum Schloss vorarbeiten, bis ihr die erste Wand mit blauen Steinen seht. Auf der linken Seite erkennen wir nun erstmals Ziegelsteine (siehe Bild).

Achtet auf die Ziegelsteine. © Nintendo/PlayCentral.de

Haut die braunen Steine links weg und geht in den geheimen Raum. Passt auf die Iwaroks auf und lauft dann im Raum nach links.

Der Hylia-Beinschutz ist das erste Ziel. © Nintendo/PlayCentral.de

Hier sitzt ein Raubschleim, direkt über er Truhe, die wir begehren. Haut den Raubschleim von der Decke und öffnet die Truhe. Dann besitzt ihr schon mal das erste Rüstungsteil: Den Hylia-Beinschutz.