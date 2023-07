Komplette Tingle-Rüstung in Tears of the Kingdom: So findet ihr das Tingle-Set

Was schleicht da in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom blitzschnell durch die Nacht und sieht aus wie eine absonderliche Fee? Es ist Link in seiner Tingle-Rüstung, dem seltsamsten Set im Spiel.

Wenn ihr so speziell aussehen wollt wie der beliebte Charakter aus Spielen wie Majora´s Mask und The Wind Waker, dann braucht ihr das dreiteilige Tingle-Set, das im Untergrund von Hyrule verborgen liegt.

Tingle-Set in Tears of the Kingdom: Fundort von Tingles Hemd

Warum auch immer ihr euch dafür entschieden habt, ausgerechnet wie Tingle aussehen zu wollen, geht uns ja eigentlich gar nichts an. Daher weisen wir euch in diesem Guide einfach nur den Weg.

Um Tingles Hemd in Links Garderobenschrank hängen zu können, müsst ihr zwei Höhlen bei den Zwillingsbergen finden. Dieses Gebirge befinden sich in West-Necluda, westlich vom hiesigen Stall.

Der schnellste Weg zur besagten Höhle führt über den Turm im Pappel-Hochland, den ihr dafür aktiviert haben müsst: Turm im Pappel-Hochland aktivieren, wie geht das? Zelda Tears of the Kingdom.

Die Zwillingsberge stehen in West-Necluda. © Nintendo Euer erstes Ziel ist die Höhle im Norden. © Nintendo

Euer erstes Ziel ist der nördliche Zwillingsberg, der Höhleneingang befindet sich an der südlichen, also dem Fluss zugerichteten Seite. Und zwar auf halber Höhe, weswegen ihr bestenfalls mit dem Parasegel dorthin fliegt.

In der Zwillingsberge-Nordhöhle lauft ihr bis zum Ende und schaut nach oben. An der Decke findet ihr nämlich die Lösung für ein Rätsel, das es vor dem Erreichen von Tingles Hemd zu knacken gilt.

Lauft nun zum Eingang der Höhle zurück, wo ihr einen Deckensprung ausführt, um weiter oben auf dem Berg rauszukommen. Schaut dann zum südlichen Zwillingsberg und ihr seht etwas tiefer bereits die zweite Höhle.

Beide Höhlen liegen auf halber Höhe, direkt am Abhang. © Nintendo Dieses Muster findet ihr an der Decke der Nordhöhle. © Nintendo

Ebenfalls auf halber Höhe und direkt am Abhang befindet sich die Zwillingsberge-Südhöhle, die ihr nun betretet. Hinter der Wand beim Raubschleim findet ihr übrigens einen Mayoi und damit ein Mayoi-Signum.

Euer Weg führt euch nun aber die Wand beim Raubschleim selbst hoch. Oben angekommen findet ihr einen Raum und in diesem Bodenplatten, die wie die Deckenzeichnung in der Nordhöhle angeordnet sind.

Legt die Steine im Raum auf eben diese Bodenplatten, die auf der Deckenzeichnung weiß ausgemalt wurden. Also zwei Steine in der untersten Reihe, einer in der Zweiten und einer in der Dritten.

Habt ihr die vier Steine auf die richtigen Bodenplatten gelegt, wird ein geheimer Raum zugänglich gemacht und der Schrein mit der gesuchten Schatzkiste kommt zum Vorschein.

Die südliche Höhle liegt direkt gegenüber von der Nördlichen, nur etwas tiefer. © Nintendo Legt die Steine wie auf diesem Screenshot angezeigt ab und ihr erhaltet ein Teil der Tingle-Rüstung © Nintendo

Tingle-Rüstung in Zelda Tears of the Kingdom: Fundort von Tingles Strumpfhose

Euer nächstes Ziel auf der Jagd nach der kompletten Tingle-Rüstung führt euch weit in den Osten von Hyrule, nämlich zum Schuppenkap. Dieser Kap befindet sich weit im Süden von Ost-Necluda.

Der schnellste Weg zum Schuppenkap führt über den Turm in den Labella-Sümpfen: Turm in den Labella-Sümpfen freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom. Gleitet von dort aus mit dem Parasegel nach Südosten.

Landet auf dem Schuppenkap und lauft dort bis zur Klippe im Osten. Von dort habt ihr nun zwei Möglichkeiten, die Höhle direkt unter eurer Position zu erreichen.

Entweder zieht ihr die Zora-Rüstung an, springt ins kühle Nass und schwimmt, oder ihr gleitet mit dem Parasegel nach unten, in die Höhle hinein und fliegt bis zu dem Treibholz, auf welchem ihr landen könnt.

Geht bis zum Abhang und springt dort nach unten. © Nintendo Gleitet dann mit dem Parasegel in die Höhle hinein. © Nintendo

In der Höhle am Schuppenkap müsst ihr pfeifen, indem ihr das Steuerkreuz nach unten drückt, sobald ihr festen Boden unter den Füßen habt. Die Wand direkt voraus gleitet zur Seite.

Holt nun einen Ventilator und vielleicht auch ein Steuerelement aus dem Inventar und bringt diese Sonau-Bauteile an eurem Holzbrett an. Alternativ könnt ihr auch mit der Zora-Rüstung schwimmen.

Sowohl am Bug als auch am Heck findet ihr nun einen Punkt, wo ihr einen Deckensprung ausführen könnt, um an Deck des Schiffes zu gelangen, das in der Höhle verborgen lag.

Oben angekommen habt ihr es mit einigen Skeletten zu tun, jedoch keiner echten Bedrohung. Erledigt die Klappergestelle und plündert die Truhe hinter den Holzkisten, um Tingles Strumpfhose zu erhalten.

Pfeift an dieser Stelle, um den Geheimgang zu öffnen. © Nintendo Nutzt den Deckensprung am Bug oder am Heck, um den nächsten Teil der Tingle-Rüstung zu finden. © Nintendo

Tingle-Rüstung in Zelda Tears of the Kingdom: Fundort von Tingles Kapuze

Und zu guter Letzt geht es weit in den Westen von Hyrule, zum Gerudo-Gipfel, der im Westen der Gerudo-Hochebene liegt. Gleitet einfach vom Turm in der Gerudo-Hochebene dorthin.

Euer Ziel liegt zwischen dem Agaat-Berg und dem Gerudo-Gipfel. Nördlich der Statue der achten Kriegerin befindet sich ein Vorsprung, auf welchem eine Truhe steht, die 3x Spiegel enthält.

Das letzte Stück der Tingle-Rüstung liegt in der Gerudo-Hochebene versteckt. © Nintendo Gleitet zur markierten Stelle und ihr findet eine Truhe mit 3x Spiegel. © Nintendo

Nun müsst ihr bis zur Mittagszeit warten, weil ihr das Licht der Mittagssonne braucht. Ihr könnt im Zweifelsfall aus Holz und Feuerstein ein Lagerfeuer entfachen und einfach bis zum Mittag warten.

Haltet den ausgepackten Spiegel nun so, dass er in Richtung Süden zeigt, wo ihr vom Vorsprung aus eine gelbe Oberfläche seht. Haltet den Lichtstrahl so, dass er diese gelbe Fläche für einen Moment berührt.

Über der Spiegelfläche öffnet sich nun eine Höhle, die als In der Statue der achten Kriegerin bezeichnet wird. Geht ins Innere und ihr bekommt es mit vielen Gibdos zu tun. Nervige Gegner.

Richtet den Spiegel wie hier dargestellt aus und die Höhle öffnet sich. © Nintendo

Denn wie ihr vielleicht schon wisst, sind Gibdos von Natur aus gegen normale Attacken weitgehend immun. Daher müsst ihr sie zuerst mit Elementangriffen schwächen, um sie besiegen zu können.

Habt ihr den Höhlenraum gesäubert, könnt ihr euch dem Tempel nähern, der jedoch von Sand bedeckt wurde. Kein Problem, ein Krog-Wedel oder ein Sonau-Ventilatior lösen das Problem.

Solltet ihr weder das eine noch das andere haben, ist das Glück euch hold, denn in einem der Sandhaufen in dieser Höhle steckt ein Ventilator, den ihr mit der Ultra-Hand rausziehen könnt.

Nutzt den Ventilator, um die Truhe mit der Tingle-Rüstung freizulegen. © Nintendo