Das komplette Unheilsreiter-Set abstauben: Fundort der Unheilsreiter-Rüstung in Tears of the Kingdom

Bedrohlich aussehen, tolle Grundwerte haben und besser schleichen können. All dies bietet euch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die Unheilsreiter-Rüstung. Um das komplette Unheilsreiter-Set zu besitzen, müsst ihr aber einiges leisten, denn es warten ganze neun Labyrinthe auf euch. Wie ihr die findet und absolviert erfahrt ihr in diesem Guide.

Unheilsreiter-Set: Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung abschließen und Unheilsreiter-Stiefel erhalten

Wer die Unheilsreiter-Rüstung in den Händen halten möchte, muss sich auf einiges an Arbeit gefasst machen, denn jedes Teil von diesem Set erfordert das Absolvieren von einer Questreihe, die jeweils drei Labyrinthe umfasst. Alles in allem müsst ihr also ganze neun Labyrinthe hinter euch bringen, was Zeit, Geduld und manchmal auch Nerven kosten kann.

Wir machen den Anfang mit den Unheilsreiter-Stiefeln, die ihr zur Belohnung bekommt, nachdem ihr die optionale Quest Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung abgeschlossen habt. Um das zu erreichen, müsst ihr die drei Irrschlösser in Hebra absolvieren: Nördliches-Irrschloss-Prophezeiung in Tears of the Kingdom abschließen und Unheilsreiter-Stiefel abstauben, so geht´s.

Habt ihr alle drei Labyrinthe hinter euch gebracht, könnt ihr in der Arena von Nördliches Irrschloss: Untergrund mit der Sonau-Apparatur interagieren, wodurch eine geheime Truhe zu Tage gefördert wird. In dieser Truhe befinden sich die Unheilsreiter-Stiefel, euer erstes Stück aus dem Unheilsreiter-Set. Schnappt sie euch und bereitet euch anschließend auf sechs weitere Labyrinthe vor.

© Nintendo

Unheilsreiter-Set: Südliches-Irrschloss-Prophezeiung abschließen und Unheilsreiter-Helm finden

Habt ihr die Irrschlösser im Norden absolviert, wisst ihr bereits ganz genau, was euch nun erwartet, der Ablauf der drei Labyrinthe ist nämlich bei jeder Location der gleiche. Ihr sucht den richtigen Pfad im Labyrinth auf der Oberfläche, aktiviert dann fünf Apparaturen im Himmel und stürzt euch schließlich in den Bosskampf mit einem Konstrukt im Untergrund.

Nun geht es weit in den Südwesten, nämlich nach Gerudo: Südliches-Irrschloss-Prophezeiung in Tears of the Kingdom abschließen und Unheilsreiter-Helm erhalten, so schafft ihr es. Wiederholt dort das Spiel und stellt euch den Herausforderungen in allen drei Labyrinthen, damit ihr am Ende den Unheilsreiter-Helm in den Händen halten könnt.

Wie ihr sehen könnt, sind die Herausforderungen nicht sonderlich variationsreich und mit unseren Lösungswegen für das Labyrinth an der Oberfläche und dem Gegenpart im Himmel, habt ihr leichtes Spiel. Besiegt auch hier im Süden das Blockkonstrukt im Keller von Hyrule und die nächste Truhe kommt zum Vorschein, dieses mal bestückt mit einem gehörnten Helm.

© Nintendo

Unheilsreiter-Set: Irrland-Prophezeiung abschließen und Unheilsreiter-Rüstung abstauben

Und weil es so schön war, dürft ihr die ganze Nummer jetzt noch einmal tanzen, dieses Mal jedoch weit im Nordosten von Hyrule, nämlich in Nord-Akkala, wo sich auch das Akkala-Institut befindet, in welchem mittlerweile aber leider die Yiga eine Basis aufgeschlagen haben. Direkt hinter diesem belagerten Ort könnt ihr von der Klippe springen und zum Labyrinth Irrland gleiten.

Was ihr dann zu tun habt und wie ihr die Nebenmission Irrland-Prophezeiung abschließt, könnt ihr hier nachlesen: So schließt ihr in Zelda Tears of the Kingdom die Irrland-Prophezeiung ab und erhaltet das Unheilsreiter-Oberteil. Unterm Strich ist die Questreihe in Akkala sogar etwas einfach als die beiden Irrschlösser, erwartet also keine allzu große Herausforderung.

Am Ende des ganzen Aufwands wartet wie gewohnt ein mächtiges Blockkonstrukt darauf, von euch in seine Schranken verwiesen zu werden. Anschließend aktiviert ihr abermals eine Sonau-Apparatur und es kommt erneut eine Truhe aus dem Boden. Dieses Mal enthält sie die Unheilsreiter-Rüstung, die euer Unheilsreiter-Set vervollständigt.

© Nintendo

