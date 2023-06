Die Leibwache-Rüstung in Tears of the Kingdom finden: So erhaltet ihr das komplette Leibwache-Set

Link ist ja bereits der Champion von Zelda und auf ihren Reisen dient er auch als Leibwache, also warum nicht die passenden Klamotten für diese Rolle wählen? Zumindest habt ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dazu die Chance, indem ihr euch die komplette Leibwache-Rüstung schnappt. Wo die Rüstung versteckt liegt und wie ihr sie erreicht, erklären wir euch in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So schnappt ihr euch das komplette Leibwache-Set

Die Leibwache-Rüstung in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sieht nicht nur unverschämt gut aus, bei einer Großen Fee voll verbessert kommt sie auf gute 72 Rüstung und das komplette Leibwache-Set gewährt einen dicken Bonus auf die Aufladeangriff-Ausdauer. Doch wer das gute Stück in Links Kleiderschrank wissen will, muss ganz schöne Gefahren auf sich nehmen.

Eure Schatzsuche führt euch nämlich in das düstere Schloss Hyrule, das seit Beginn der Handlung hoch oben in der Luft schwebt und von dem gefährlichen Miasma umgeben wird. Kein sehr netter Ort, an dem der Recke von Hyrule auch nicht sonderlich freundlich willkommen geheißen wird. Aber sei es drum, wer schön sein will muss nun mal leiden.

Um euch Zugang zu Schloss Hyrule zu verschaffen, stehen euch einige Möglichkeiten zur Verfügung, am einfachsten ist es aber, wenn ihr euch einfach von dem nahegelegenen Turm am Spähposten in die Luft schleudern lasst und dann in Richtung Norden gleitet. Der Flug mit dem Parasegel ist zwar etwas lang, mit Ausdauer-Medizin oder -Proviant kommt ihr aber locker an.

Alle drei Teile der Leibwache-Rüstung befinden sich in und um Schloss Hyrule. © Nintendo Gleitet einfach vom Turm am Spähposten nach Norden. © Nintendo

Leibwache-Set in Tears of the Kingdom: So findet ihr die Leibwache-Mütze

Eure erste Anlaufstelle sollte sich im östlichen Außenbereich des Schlosses befinden. Dort entdeckt ihr einen schmalen Turm, der durch eine ebenso schmale Brücke mit dem Schloss verbunden ist. In eben diesem Turm befindet sich Zeldas Labor und dort lässt sich der mächtige Gardebogen und das magische Gardeschwert finden. Zwei tolle Waffen.

Aber nicht der Grund, warum ihr hier seid. Euer Ziel befindet sich direkt gegenüber von Zeldas Labor, auf der anderen Seite der Brücke. Die übrigens einstürzt, wenn ihr einen Fuß darauf setzt, seid also gewarnt und entsprechend vorsichtig. Überquert nun die Brücke, geht ins Schlossinnere und lasst euch durch das Loch im Boden in Zeldas Gemach fallen.

Und genau hier seid ihr dann auch schon richtig. In der nordöstlichen Ecke des Schlafzimmers seht ihr einen Raumtrenner, der den Blick auf eine Truhe versperrt. In eben dieser Truhe befindet sich die von euch so sehnsüchtig gesuchte Leibwache-Mütze, die ihr nun nur noch aus der Kiste rausholen müsst, um fortan der Krieger mit dem schicksten Hut in ganz Hyrule zu sein.

Diesen Turm an der östlichen Seite des Schlosses wollt ihr erreichen. © Nintendo Hinter dem Raumtrenner findet ihr die Leibwache-Mütze. © Nintendo

Leibwache-Rüstung in Tears of the Kingdom: Fundort der Leibwache-Stiefel

Die Stiefel der Leibwache-Rüstung befinden sich im Studierzimmer des Königs, welches in der Bibliothek in Untergeschoss 3 versteckt liegt. Der schnellste Weg, diesen Ort zu erreichen, ist, den Zertab-mats-Schrein im nördlichen Außenbereich des Schlosses als Ausgangspunkt zu benutzen. Von der Leibwache-Mütze, also Zeldas Schlafgemach aus, ist dies der schnellste Weg dorthin:

Benutzt im Schlafgemach den Deckensprung , um eine Etage höher zu gelangen

, um eine Etage höher zu gelangen Lauft dann nach Nord/Nordost, auf den Schutt zu, in welchem ein Zweihänder steckt, und nutzt dort noch einmal den Deckensprung

steckt, und nutzt dort noch einmal den Deckensprung Lauft im Thronsaal die Treppenstufen soweit nach oben, bis ihr im Norden raus springen und zum Schrein gleiten könnt

Habt ihr den Schrein erreicht, findet ihr genau unter diesem heiligen Ort einen Zugang zu einer Treppe, die bis nach U3 von Schloss Hyrule führt. Folgt den Stufen nach unten und ihr erreicht die Bibliothek. Dort, am nördlichsten Punkt, befindet sich ein Bücherregal, das ihr mit eurer Ultra-Hand verschieben könnt, um das Studierzimmer des Königs freizulegen.

Direkt unter dem Schrein liegt der Zugang zur Bibliothek. © Nintendo Setzt hier Ultra-Hand ein und ihr findet die Leibwache-Stiefel. © Nintendo

Leibwache-Kleidung in Tears of the Kingdom: Schnappt euch das Leibwache-Gewand

Das letzte Teil der Leibwache-Rüstung befindet sich als Ausnahme nicht im Schloss selbst, sondern auf dem Übungsplatz, im Süden des Außenbereichs. Sucht die südliche Schlossmauer auf oder orientiert euch an unseren beigefügten Screenshots, um den Zugang zu finden. Dort, nahe des Dritten Walls, geht ihr ins Innere und hebt die Tore mit eurer Ultra-Hand an.

Haltet euch nun immer links, um schlussendlich den Ort Übungsplatz zu erreichen, wo es eine ganze Menge störendes Miasma gibt. Die gesuchte Truhe befindet sich an einer erhöhten Position. Folgt, sobald ihr den Übungsplatz betreten habt, den Treppenstufen nach unten und stellt euch dort mitten ins Miasma, um via Deckensprung den Holzübergang darüber zu erreichen.

An dieser Stelle findet ihr den Zugang zum Übungsplatz. © Nintendo Da oben links, wo es leuchtet, steht die gesuchte Truhe. © Nintendo

Solltet ihr euch beeilen, könnt ihr den Deckensprung ausführen, ohne, dass euch das Miasma auch nur einen Herzcontainer stiehlt. Sollte euch die Sache aber dennoch zu gefährlich sein, könnt ihr euch optional auch mit der Finsternis-Rüstung vor der roten Seuche schützen: Finsternis-Rüstung mit Miasma-Schutz erhalten – Zelda: Tears of the Kingdom.

Führt den Deckensprung bei der von uns genannten Stelle aus, und ihr gelangt direkt bei der Truhe, welche das Leibwache-Gewand enthält. Damit habt ihr nun alle drei Rüstungsteile zusammen und seht endlich wie jemand aus, dem Prinzessin Zelda ihr Leben anvertrauen würde. Oder zumindest wie jemand, der auch in Kriegszeiten Wert auf Mode legt.

Jetzt habt ihr die komplette Leibwache-Rüstung zusammen. © Nintendo

