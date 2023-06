Aspekt des alten Helden-Fundort: Heldengeist aus uralter Zeit die Beste Rüstung in TotK?

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es verschiedene Rüstungen, die allesamt einen unterschiedlichen Nutzen haben. Die einen schützen uns vor Kälte, eine andere lässt uns besser fliegen und dann wäre da ja noch die sagenumwobene Rüstung mit dem Namen: Heldengeist aus uralter Zeit.

Aspekt des alten Helden: Rüstungsset in TotK

Aber was ist das für eine Rüstung? Und ist dieses Rüstungsset wirklich die beste Rüstung im gesamten Spiel? Wir schauen uns dieses Item genauer an und erklären euch punktgenau, wo ihr dieses Set in TotK findet.

Was kann die Rüstung: Heldengeist aus uralter Zeit?

Beim Aspekt des alten Helden (Heldengeist aus uralter Zeit) handelt es sich um ein legendäres Rüstungsteil mit einer echten Superkraft. Mit ihr kann unser Held Link sein Master-Schwert upgraden und einen Lichtblitz mit der Waffe verschießen.

Diese Fähigkeit ist einzigartig (!) und allein mit diesem Rüstungsteil verbunden, was es zu einem sehr mächtigen Item im Spiel macht.

Der Aspekt des Helden ist eine Rüstung aus alten Tagen. Sie gehörte einst einem Helden, der zu seiner Zeit ganz Hyrule gerettet hat, und heute enthält sie immer noch jenen starken Geist.

Wir sehen die Erscheinung dieses Heldens in The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf einem alten Wandteppich, der den Kampf gegen die Verheerung Ganon zeigt. Diese Rüstung hat es jetzt ins Spiel geschafft!

Hier kämpft der alte Held mit diesem Aussehen. © Nintendo/PlayCentral.de

Wie groß sind ihre Verteidigungswerte? Der Basiswert beträgt 12. Bei vollständigem Upgrade bietet sie eine Verteidigung von 84, was zu den höchsten Verteidigungswerten im Spiel zählt.

Nur die Sonanium-Rüstung, die Soldaten-Rüstung und die Wildnis-Rüstung haben einen ähnlich hohen Wert von 84 bei vollständiger Power. Auch hier zählt sie also mit zu den stärksten Rüstungen im Spiel.

Fundort und Voraussetzung für die Freischaltung

Diese Rüstung besteht jedoch nicht aus 3 verschiedenen Rüstungsteilen, sondern viel mehr nur aus einem einzigen Stück, das ihr finden müsst.

Und im Grunde ist die Rüstung auch gar nicht so schwer zu finden. Die Truhe mit diesem überstarkem Waffenupgrade findet ihr im Tempel der Zeit auf der Vergessenen Himmelsinsel. Sie steht mitten im Tempel – aber lediglich unter einer ganz bestimmten Voraussetzung.

Hier findet ihr den Heldengeist aus uralter Zeit. © Nintendo/PlayCentral.de

Wie schalte ich die Truhe frei? Ihr müsst zuvor alle 152 Schreine im Spiel absolviert haben, dann spawnt die Truhe hier, sozusagen. Nur so können wir die Nebenaufgabe: Schrein-Forscher abschließen, die uns schließlich an diesen Ort führt.

Im Grunde zählt diese Rüstung also mit zu den zeitaufwendigsten Items im gesamten Spiel. So ist es eigentlich auch kein Wunder, dass sie so stark ist und einen so mächtigen Effekt bereitstellt.

Im Gegensatz zu anderen Rüstungen, gibt es hier wirklich nur ein Teil, das wir anlegen müssen. Das bedeutet aber nicht, dass ihr dazu noch andere Rüstungsteile anlegen könnt. Die anderen Rüstungsplätze werden geblockt, wenn ihr diese Rüstung tragt.

Ist Aspekt des alten Helden die beste Rüstung?

Jein. Im Grunde kann man sagen, dass die Wildnis-Rüstung die besten Werte hat. Sie hat 84 Verteidigung und gibt obendrein noch einen Boost auf die Angriffskraft (ähnlich wie die Barbaren-Rüstung zum Beispiel).

Aber dafür hat die Wildnis-Rüstung nicht den Master-Schwert-Beam. Und in der Theorie können wir uns den Angriffsbonus mit gekochten Materialien einverleiben. Es wäre also gar kein Problem, in der Haut des alten Helden ähnlich stark in den Kampf zu ziehen wie ein Wildling und trotzdem über den Schwert-Beam zu verfügen.

Heldengeist aus uralter Zeit ersetzt alle anderen Teile. © Nintendo/PlayCentral.de

Am Ende könnt ihr natürlich selber entscheiden, was für euch die bessere Wahl wäre. Und außerdem spielt das Aussehen für viele ja auch noch eine Rolle am Ende des Tages. Mögt ihr den Aspekt des alten Helden oder eher nicht so? Schreibt es unterhalb in die Kommentare und diskutiert mit uns!

