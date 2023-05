Situmo’i-Schrein auf dem Todesberg lösen – Zelda Tears of the Kingdom

Auf unserer Reise gen Todesberg in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kommen wir an einem recht lustigen Schrein vorbei, den ihr unbedingt lösen solltet. Wir verraten euch in diesem Guide alles, was ihr über den Situmo’i-Schrein auf dem Todesberg wissen müsst.

Fundort von Situmo’i-Schrein

Wo finde ich den Situmo’i-Schrein? Dieser Schrein liegt im Grunde ganz oben an der Spitze des Todesbergs. Nun ja, nicht ganz an der Spitze, aber mitunter an einem sehr hohen Punkt. Ihr müsst die Lore oder ein anderes Vehikel nehmen, um zu ihm zu gelangen. Ihr seht den Schrein vom Dorf Goronia aus hoch oben am Todesberg leuchten.

Fundort des Situmo’i-Schrein. © Nintendo/PlayCentral.de

Rätsel des Situmo’i-Schrein

Im Situmo’i-Schrein dreht sich alles um die Lenkende Macht und damit sind wir mitunter selbst als Pilot gemeint, wie sich im ersten Raum bereits herausstellt.

Die Fahrzeuge haben tatsächlich so etwas wie ein Lenkrad (oder wohl eher ein Steuerknüppel wie bei einem Helikopter), das wir bedienen können. Das ist das sogenannte Lenkelement. Stellt euch auf das linke Fahrzeug und aktiviert den Knüppel in eurer Hand. Daraufhin rollt der Karren los und wir müssen nur noch lenken.

Unser Lavafahrzeug. © Nintendo/PlayCentral.de

Fahrt zunächst einmal quer durch die Lava. Beim zweiten Raum angekommen, sehen wir geradeaus ein Loch für eine Kugel. Die Kugel findet ihr rechts in dem schmalen Gang. Fahrt mit dem Fahrzeug in die enge Gasse, holt die Kugel (verschmelzen mit Ultra-Hand) und fahrt dann wieder zurück.

Der Rückweg kann schwierig werden, aber wenn ihr auf den Vorsprung der Kugel springt, könnt ihr den Wagen hochheben und umdrehen. Alternativ könnt ihr die Reifen jeweils umdrehen. Oder habt ihr eine Wasserfrucht dabei? Zielt dann mit ihr auf den Boden vor dem Wagen, um eine Steinbrücke zu erschaffen. Dann könnt ihr den Wagen hochheben und umdrehen (sonst fährt er in die falsche Richtung).

So ein Felsbrocken bewirkt wahre Wunder! © Nintendo/PlayCentral.de

Nun können wir uns die Truhe holen. Aber lohnt sich der Aufwand? Sie beherbergt einen Mächtigen Konstruktbogen (24). Entscheidet also gerne für euch selbst.

Nun geht es regulär weiter auf der linken Seite. Hier sehen wir ein Sonau-Konstrukt, das wir erst einmal ausschalten müssen.

Danach schnappen wir uns einen Gleiter, denn es geht hoch in die Luft. Wir müssen uns ein funktionierendes Flugzeug bauen. Holt euch also ein Lenkobjekt und klebt es auf den Gleiter.

Stellt euch nun auf die Plattform mit dem „Lenkrad“ und fliegt einfach mal los. Das Ziel des Schreins befindet sich in der linken Ecke hinter vielen Säulen. Fliegt also einfach nach links, nachdem ihr ein Stück weit geradeaus geflogen seid.

Ein nettes Flugzeug mit Lenkelement. © Nintendo/PlayCentral.de

Der Schrein ist damit vollendet und wenn wir mal ehrlich sind, ist das Flugzeug schon verdammt cool. Oder was meint ihr?

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Game!