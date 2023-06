Sons of the Forest: Ab ins Golfcart – Patch 07 ist da und bringt das bisher größte Update

Macht euch bereit, für den bisher größten Patch seit dem Release von Sons of the Forest! Wie bereits angekündigt hat sich Endnight Games diesmal etwas mehr Zeit genommen, um eurer Spielerfahrung noch mal einen erheblichen Schub zu geben. Schauen wir mal auf die Details, ob sich das lange Warten auch gelohnt hat.

Bevor wir aber ganz in die Tiefen der Patch Notes abtauchen, verschaffen wir uns erstmal einen kleinen Überblick über die wesentlichen Neuerungen. Natürlich gibt es wieder eine ganze Menge optischer Verbesserungen, sowie diverse Bugfixes. Um einiges interessanter dürften jedoch die fahrbaren Golfcarts sein und die Möglichkeit, einen dedizierten – also euren eigenen – Server einzurichten.

Ein vielleicht unwesentlicher, aber dennoch recht anschaulicher Aspekt, sind die dekorativen Frösche, die ihr jetzt auf Seerosen vorfindet. Hoffen wir mal, dass uns die damit einhergehende Geräuschkulisse nicht in den Wahnsinn treibt. Außerdem haben die Entwickler*innen einen neuen Endboss samt Zwischensequenz hinzugefügt.

Neue Baustrukturen und Tutorials im Handbuch

Nun gehen wir aber ans Eingemachte: Natürlich findet ihr in eurem Handbuch wieder neue Baustrukturen. So könnt ihr unter anderem funktionale Fenster, Steintüren und freistehende Säulen platzieren. Überdies sind die Steinstrukturen jetzt doppelt so stabil, wie vorher.

Etwas unrealistisch, aber dennoch enorm praktikabel: Ihr könnt jetzt Steine mit der Zipline befördern. Aber damit nicht genug: War es bisher nur möglich, ganze Logs einzuhängen, geht das jetzt auch mit kleineren Baumstämmen.

Wie zu Beginn erwähnt, sind die Golfcarts nicht länger nur dekorative Objekte, sondern durch euch steuerbar. Damit haben die bisherigen Fortbewegungsmittel (Hängegleiter und Knight V) weiteren Zuwachs bekommen. Jedoch solltet ihr euch darin nicht allzu sicher fühlen. Schließlich erleichtern diese nur die Fortbewegung. Schutz vor Gegnern bietet euch das Golfcart nicht.

Sons of the Forest lehrt euch wichtige Survival-Grundlage

Fortan solltet ihr es tunlichst vermeiden, schmutziges Wasser zu trinken, da dies der Gesundheit eures Spielcharakters schadet. Also immer hübsch abkochen oder eben das Regenwasser auffangen. Apropos abkochen: Kochtöpfe können jetzt in Regalen gelagert werden, sowie auch gesammelte Glühbirnen, die ihr gerade nicht benötigt.

Folgend findet ihr weitere Neuerungen im Überblick:

Tierkopf-Trophäen

neues Gewehr und höhere Chance auf Munition in Koffern

neue sammelbare Story-Notes

geworfene Steine fügen Schaden zu

Kelvin kann einen begonnenen Bau des Steinkamins beenden

kleine Kannibalenlager in Höhle D hinzugefügt

heiße Quellen in Bergregionen hinzugefügt

das Bausystem hat diverse Fixes erhalten

reparierter Kochtopf (verschwindet u.a. nicht mehr, wenn Feuer ausbrennt)

dedizierte Server

Die komplette Patch-Liste findet ihr wie immer auf der zugehörigen Spiel-Seite auf Steam. Hier findet ihr auch eine genaue Anleitung, wie ihr einen dedizierten Server einrichten und hosten könnt. Wann und in welchem Umfang mit dem nächsten Update zu rechnen ist, haben die Entwickler*innen von „Sons of the Forest“ noch nicht bekannt gegeben.