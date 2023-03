Das Horror-Survivalspiel Sons of the Forest erhält durch regelmäßige Updates immer wieder neue Gegenstände, die euch beim Überleben auf der mysteriösen Insel helfen. Wie zum Beispiel der Hängegleiter, den ihr ab sofort finden und verwenden könnt, um deutlich schneller von einem Ort zum anderen zu gelangen.

In diesem Guide wollen wir euch nicht nur den Fundort des Hängegleiters verraten, sondern auch zeigen, wie der Gleitschirm funktioniert und was ihr tun müsst, damit euch das praktische Transportmittel über die gesamte 9 km² große Insel befördert. Denn die richtige Verwendung des Gleiters kann ganz schön knifflig werden.

Sons of the Forest: So findet ihr den Hängegleiter (Fundort)

Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass ein großer Teil der Insel aus einem massiven Gebirge besteht, auf dem es fürchterlich kalt ist. Auf diesem Berg findet ihr so allerlei nützliche Gegenstände, viele, viele Leichen von Abenteurern, die weniger Glück als eure Figur hatten, und natürlich auch allerlei Gefahren.

So kann euch die Kälte beispielsweise ganz schön zusetzen, weswegen wir euch empfehlen, erst auf dem Berg herumzuklettern, wenn ihr bereits die Winterjacke in eurem Inventar habt. Sobald euch der Frost nichts mehr ausmacht, könnt ihr in der verschneiten Region nach einem Hängegleiter suchen. Tatsächlich könnt ihr gleich mehrere solcher Transportmittel finden.

Die folgenden drei Fundorte sind lediglich Anhaltspunkte für euch, um schnell und unproblematisch einen Gleiter zu finden und auszuprobieren, tatsächlich gibt es in dem Spiel aber dutzende Hängegleiter, die ihr finden und nutzen könnt, denn diese Transportmittel sind eigentlich nicht dazu gedacht, dass ihr sie mit in euer Lager nehmt.

Hängegleiter in Sons of the Forest: Fundort #1

Sucht weit im Südwesten des Gebirges, nahe eines Höhleneingangs, nach einem verlassenen Camp mit zwei orangefarbenen Zelten. Den genauen Ort könnt ihr dem beigefügten Screenshot entnehmen, der Gleitschirm selbst steht nur wenige Schritte von einem der beiden Zelte entfernt und kann von euch sofort verwendet werden.

© Endnight Games

Hängegleiter in Sons of the Forest: Fundort #2

Sucht im Westen des Gebirges die Höhle auf, in welcher ihr die Schaufel finden könnt. Folgt von dort aus dem kleinen Bach, bis dieser in einem Fluss mündet. Nun geht es dem Wasser weiter bergauf hinterher, bis ihr die verschneite Region erreicht habt. Haltet euch hier rechts am Klippenrand und ihr stoßt auf das nächste Lager und damit den nächsten Gleiter.

© Endnight Games

Hängegleiter in Sons of the Forest: Fundort #3

Sucht weit im Nordwesten der Insel die Küste auf. Westlich des Strands, wo ihr das Fernglas finden könnt, welcher sich wiederum nördlich der Schrotflinten-Location befindet, steht der Hängegleiter auf einem Hügel, von dem aus ihr auf das Meer schauen könnt. Auch diesen Gleiter könnt ihr euch einfach schnappen und sofort losfliegen.

© Endnight Games

Sons of the Forest: So funktioniert der Hängegleiter

Wie schon erwähnt, könnt ihr dieses Fluggerät überall auf der Insel finden, damit ihr nicht dauernd ewig lange Strecken zu Fuß zurücklegen müsst. Der Hängegleiter kann daher auch nicht im Inventar verstaut werden und ihr müsst ihn in den Händen halten, um ihn nicht zu verlieren. Was natürlich in allerlei Situationen zum Problem werden kann.

Seht den Gleiter daher mehr als eine Art nützliches Taxi, das ihr hier und dort finden könnt, und nicht als einen Gegenstand, den ihr kontinuierlich mit euch herumschleppt. Nun aber zum wichtigen Teil: Wie funktioniert der Gleitschirm in „Sons of the Forest“? Schnappt euch das Gerät und sucht einen steilen Abhang auf.

Ist euer Startpunkt zu flach, lässt eure Figur den Schirm direkt wieder los und fällt unweigerlich zu Boden, was je nach Location ganz schön schmerzhaft werden kann. Wer mag, fliegt bei seinem ersten Flugversuch zurück in die Basis, baut sich dort einen Turm, der als Startpunkt für den Gleiter dienen kann, und verstaut das Gerät in einem Lagerraum.

Sobald ihr euch von einem geeigneten Abhang gestürzt habt, haltet die Leertaste gedrückt. Der Hängegleiter wird kurz abknicken, was aber kein Grund zur Panik ist, denn wenn die Höhe stimmt, stabilisiert er sich rechtzeitig und ihr könnt gleiten. Mit den Tasten W, A, S und D könnt ihr das Transportmittel nun steuern.

Geht ihr in den Sturzflug, wird das Gerät deutlich schneller, eure Zeit in der Luft wird dadurch aber logischerweise auch verkürzt. Hochziehen verlangsamt euren Flug entsprechend. Und der Rest ist einfach nur Übung. Macht euch mit dem nützlichen Gegenstand vertraut, macht ein paar Übungsflüge und schon bald reist ihr gar nicht mehr zu Fuß.