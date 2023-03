Winterkleidung in Sons of the Forest: So findet ihr die Winterjacke (Fundort)

Eher früher als später werdet ihr euch in Sons of the Forest damit abfinden müssen, dass jeder Sommer einmal vorbei geht. Und wenn es erst einmal Winter geworden ist, werdet ihr schnell feststellen, dass es für euren Charakter definitiv zu kalt werden kann. Da hilft nur ordentliche Winterkleidung. Doch wo findet man die Winterjacke im Spiel?

Winterkleidung in Sons of the Forest: Fundort der Winterjacke

Der Schnee fällt, das Wasser friert und ihr tut es auch. Sobald der Winter Einzug in Sons of the Forest gehalten hat, wird nicht nur Virginia ihr Outfit verteufeln, auch ihr bekommt ganz schnell Probleme. Die Kälte zerrt nämlich nicht nur nach und nach an eurer Ausdauer, sie verändert auch die Insel und damit die Gegebenheiten, von denen euer Überleben abhängt.

So könnt ihr beispielsweise keinen Fisch fangen, da das Wasser eingefroren ist, und eure Feinde sind deutlich verzweifelter bei ihrer Futtersuche, was zu vermehrten Attacken auf euer Lager führt. Ihr müsst euch also anpassen und neue Nahrungsquellen finden, was am einfachsten in warmer Winterkleidung geht, die zumindest eurem Temperaturhaushalt zugutekommt.

Wer die Winterjacke auf der von Kannibalen verseuchten Insel gefunden hat, kann auch im Winter auf Erkundungstour gehen und muss sich keine Sorgen machen, zu wenig Ausdauer zum Arbeiten zu haben. Klingt, als wäre dies ein Outfit, an das man in dem Survival-Horrorspiel nur schwer gelangen kann, aber tatsächlich müsst ihr nicht einmal irgendwelche Voraussetzungen erfüllen.

Statt dunkle Höhlen zu erkunden, besondere Werkzeuge zu finden oder schwere Gegner im Kampf zu besiegen, müsst ihr nur einen leicht zugänglichen Ort auf der Insel aufsuchen und die Klamotte an euch nehmen. Euer Ziel liegt im Südwesten der Karte, dort, wo sich die vielen kleinen Seen gebildet haben, die durch mehrere Flussarme miteinander verbunden sind.

Am südlichsten Punkt liegen gleich drei solcher Seen nebeneinander und ihr sucht den Mittleren davon auf. Sucht den nördlichen Zipfel dieses Sees auf und ihr seht bereits die Wasserfälle und ein kleines Zeltlager am Ufer. Die Bewohner dieses Lagers haben es schon seit geraumer Zeit hinter sich, ihre Hinterlassenschaften kann man aber noch gut gebrauchen.

Schaut in Richtung Wasserfälle und sucht dann nach dem Zelt ganz rechts, in dessen Inneren ihr die Winterjacke finden könnt. Da die Leiche die Winterkleidung sicher nicht mehr gebrauchen kann, könnt ihr sie euch schnappen und fortan im Inventar auswählen. Bedenkt, dass nur ihr dieses Outfit tragen könnt, für Kelvin und Virginia steht die Winterjacke nicht zur Verfügung.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Solltet ihr Kleidung für die KI-Begleiterin Virginia suchen, schaut in unseren Guide Virginia in Sons of the Forest: Begleiterin finden, rekrutieren, wiederbeleben und mehr. Dort verraten wir euch unter anderem, welche Kleidungsstücke die Mutantin tragen kann und wo ihr die Klamotten findet. Schließlich kann die gute Dame nicht ewig im Badeanzug herum rennen.

Während Virginia lediglich vier Outfits tragen kann – Das Fünfte, der Lederanzug, kann nur mit Cheats freigeschaltet werden -, sind es für die treue Seele Kelvin insgesamt fünf Kleidungsstücke, die ihr ihm geben und die ihr auch anziehen kann. In der folgenden Liste seht ihr alle Outfits, die für Kelvin zur Verfügung stehen, und wo ihr sie finden könnt:

Jackett : Im Nordwesten der Karte, bei den aufgebrochenen Särgen.

: Im Nordwesten der Karte, bei den aufgebrochenen Särgen. Lederjacke : In einem Bunker im Südosten der Insel, kann nur mit der Wartungsschlüsselkarte erreicht werden.

: In einem Bunker im Südosten der Insel, kann nur mit der erreicht werden. Tuxedo : Befindet sich in einem unterirdischen Bunker nordwestlich des Berges.

: Befindet sich in einem unterirdischen Bunker nordwestlich des Berges. Schlafanzug : Entweder im finalen Bunker, an der östlichen Küste, oder in dem Bunker, in welchem ihr auch Gitarre und Kettensäge finden könnt.

: Entweder im finalen Bunker, an der östlichen Küste, oder in dem Bunker, in welchem ihr auch finden könnt. Kapuzenpullover: Westlich des Berges beziehungsweise nordöstlich vom Fundort Winterjacke befindet sich ein verlassenes Camp, der Pullover ist in einem der provisorischen Zelte.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Damit sind Virginia, ihr selbst und Kelvin perfekt für das Finale des Spiel gekleidet. Solltet ihr nun den Wunsch verspüren, diese Insel hinter euch zu lassen, könnt ihr das Ende einleiten. Wie das geht, verraten wir euch in unserem Guide Wie kann ich Sons of the Forest abschließen? So könnt ihr das Ende erreichen.