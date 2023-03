Sons of the Forest: Erster Patch mit ersehnten Palisadentoren

Nachdem Endnight Games kürzlich einige Pläne zum Survival-Hit Sons of the Forest ausgeplaudert hat, beschert das neueste Update endlich Gewissheit über laut gewordene Spekulationen. Neben einer ganzen Latte an Bugfixes gibt es neue Items, Baustrukturen und allgemeine Verbesserungen.

Das Wichtigste zuerst: Fortan könnt ihr eure Behausung besser gegen Feinde absichern. Mit dem Patch kommen endlich die heiß ersehnten Palisadentore ins Spiel. Zudem könnt ihr die normalen Türen mit Stöcken verriegeln. Damit entfallen umständliche Selbstbauten, die das Problem auf kreative Art beheben sollten.

Gegenstände, die vor dem Update lediglich wieder auseinandergnommen werden konnten, sind nun als ganzes Element verschiebbar. Heißt genau: Ihr könnt Möbelstücke, wie Bänke und dergleichen einfach greifen und somit an einem anderen Ort neu platzieren. Wird das Element geworfen, zerfällt es in seine Einzelteile, sodass ihr die Ressourcen zurück bekommt.

Neue Items bringen Weitblick in Sons of the Forest

Des Weiteren gibt es nun ein Fernglas, sowie einen Hängegleiter, der die Fortbewegung über große Distanzen um ein Vielfaches leichter macht, sofern ihr schwindelfrei seid. Auch neu sind die Wachtürme, die in einigen Dörfern der Kannibalen aufgestellt wurden.

Die bisher verbuggten Fischreusen wurden gefixt, sodass ihr jetzt alle 5 bis 10 Minuten Fische fangen könnt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie sich im Wasser befinden und dieses – bedingt durch die Jahreszeit – nicht gefroren ist.

Weitere Verbesserungen für den Spielkomfort

„Sons of the Forest“ hat zudem einige Sound-Verbesserungen erhalten, die unter anderem die Kannibalengesänge einbeziehen. Weiterhin ist von einem Schlaf-Cooldown die Rede. Der Verzehr von Beeren ist nun lohnenswerter, da diese für mehr Sättigung sorgen und auch die Energy Drinks wurden in ihrer Wirkung angepasst.

Für den Fall, dass euch das Game noch nicht vollends auslastet, gibt es nun einen weiteren Boss-Kampf, der sich auf den Food-Bunker bezieht. Hinzu kommen zusätzliche Story-Elemente und eine Headshot-Animation.

Die komplette Patch-Liste könnt ihr auf der offiziellen Spielseite auf Steam einsehen. Ihr habt Probleme rund um Sons of the Forest? Unsere Komplettlösung gibt euch allerhand hilfreiche Tipps an die Hand und steht euch mit nützlichen Guides zur Seite.