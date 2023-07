Sons of the Forest: Update 8 schockt eure Nachbarn

Es ist wieder Forest-Zeit: Endnight Games hat pünktlich den neuesten Patch veröffentlicht und Sons of the Forest damit ein ganzes Stück weiter in Richtung Finalisierung gebracht. Von tragbaren Radios bis hin zu elektrischen Zäunen ist wieder allerhand dabei, was den Hobby-Survivor in euch zufrieden stellen dürfte.

Bereits mit dem 3. Update kamen die Solarmodule ins Spiel, mit denen ihr nun erstmals in der Geschichte von The Forest selbst Strom erzeugen könnt. Der aktuelle Patch lässt euch jetzt noch mehr mit der Elektrik spielen.

Neue Feindabwehr in Sons of the Forest

Der Elektrodraht kann nun frei platziert werden, etwa an Zäunen, die damit im wahrsten Sinne spannend werden und euch unwillkommenen Besuch vom Hals halten. Selbigen Effekt, nur etwas brachialer, erfüllt übrigens auch die neue Hokey-Pokey-Falle.

Die Golfcarts bieten jetzt Platz für bis zu 4 Spieler*innen. Außerdem wurde hier eine funktionierende Lichtanlage verbaut, damit euch die Waldbewohner auch im Dunkeln gut sehen können.

Musik schallt durch den Wald

Mit fetziger Musik kommt endlich die richtige Stimmung in eure lauschige Butze. Die herumliegenden Radios können fortan nämlich mitgenommen und überall abgespielt werden und ersetzen damit wahrscheinlich den Walkman aus dem Vorgängerspiel.

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Ein schauriger Feind kehrt zurück ins Wäldchen, der allerdings erst nach dem Endspiel in Erscheinung treten wird.

Weitere Neuerungen im Überblick:

GPS-Sender können in 3D gedruckt und im Inventar zusammengebaut werden

Virginia und Kelvin können im tiefen Wasser schwimmen

neues Footage-Video kann gefunden werden

neue Lautsprecherdurchsagen in einigen Bunkern

reduzierte gegnerische Überfälle, ja nachdem, wie viele Feinde ihr getötet habt der Betrag nimmt mit der Zeit zu, sofern ihr keine weiteren Gegner eliminiert

Verteidigungwände halten 4-fachem Schaden stand

Elche können angreifen, wenn ihr euch nähert

Schildkröten können mit Strom betäubt werden

dedizierte Server werden vor dem herunterladen gespeichert, um Datenverlust zu vermeiden

Natürlich wurden auch einige Fehler behoben und Animationen verbessert. Die kompletten Patch Notes findet ihr wieder auf der zugehörigen Spiel-Seite auf Steam. Das nächste große Update ist für den 17. August 2023 geplant.