Die so ziemlich wichtigste Ressource in dem Survival-Horrorspiel Sons of the Forest dürfte Holz sein, das ihr ganz einfach durch das Fällen von Bäumen bekommt. Aber ist dann irgendwann der ganze Wald abgeholzt und ihr müsst über die halbe Insel ziehen, um Nachschub zu finden, oder wachsen Bäume nach? Die Antwort gibt es in unserem Guide.

Sons of the Forest: Wachsen Bäume nach?

Ein schützender Wall, ein Dach über den Kopf und ein Platz zum Schlafen. Viel mehr als eine ordentliche Ladung Holz braucht ihr gar nicht, um euch diese einfachen Wünsche selbst zu erfüllen. Geht in den Wald, schlagt die Bäume kurz und klein und schon könnt ihr in „Sons of the Forest“ so allerlei nützliche Gegenstände herstellen.

Mit eurem treuen KI-Begleiter Kelvin habt ihr sogar einen waschechten Super-Holzfäller an eurer Seite, der Wälder im Handumdrehen abholzen kann. Wodurch die Gegend ziemlich schnell kahl aussieht und bei manchen Spieler*innen die Frage aufkommt: Wachsen Bäume in dem Spiel überhaupt wieder nach oder muss ich jetzt woanders Holz suchen?

In diesem Fall können wir euch jedoch beruhigen, denn ja, Bäume wachsen in dem Survival-Hit wieder nach, doch im Gegensatz zu dem Vorgänger müsst ihr in „Sons of the Forest“ etwas Geduld mitbringen. Während ihr in The Forest bei jedem zu Bett gehen eine Chance von 10 Prozent hattet, dass gefällte Bäume wieder nachwachsen, ist die Wartezeit im Nachfolger deutlich höher.

Hier kann es mehrere Ingame-Tage dauern, bis Setzlinge rund um die anderen Bäume herum wachsen und viele Spieler*innen berichteten bereits davon, dass es bis zu 30 Ingame-Tage dauern kann, bis der Baum komplett nachgewachsen ist. Wer also einen großen Holzverbrauch hat, sollte über trainiertes Sitzfleisch verfügen.

Wenn aus dem Pflänzchen schließlich ein neuer Baum entstanden ist, verschwindet der alte Baumstamm von alleine, weswegen die Umgebung irgendwann wieder ziemlich genau so aussieht, wie vor eurem Besuch mit der Axt. Im Zweifelsfall könnt ihr aber einfach Kelvin auf die Bäume loslassen, dann habt ihr schon bald wieder freie Fläche.

© Endnight Games

Sons of the Forest: Kann ich Bäume schneller wachsen lassen?

Eine berechtigte Frage, schließlich war es im Original noch möglich, per Konsole den Befehl REGROWTHMODE einzugeben, wodurch das Wachstum der Bäume ordentlich beschleunigt wurde. Zum Release von „Sons of the Forest“ ist dies aber nicht möglich, da die Eingabe von Befehlen über die Konsole nicht unterstützt wird.

Solltet ihr aber wirklich nicht so lange warten wollen, gibt es eine andere Methode. Dafür benötigt ihr eine Mod, mit der Cheats im Spiel möglich werden. In unserem Guide Cheats in Sons of the Forest: So werdet ihr unbesiegbar verraten wir euch, wo ihr diese Modifikation erhaltet und was ihr damit alles sonst noch anstellen könnt.

Und sollte euch die Insel mit all ihrem Holz dann doch mal zu viel werden und ihr sehnt euch nach einem Ende, schaut mal hier rein: Wie kann ich Sons of the Forest abschließen? So könnt ihr das Ende erreichen. Dort erklären wir euch ganz genau, wo ihr den finalen Bunker im Spiel findet und welche Gegenstände ihr für das Finale benötigt.

Sind euch die Feinde hingegen noch zu schwer und ihr fühlt euch noch nicht bereit, dem Finale entgegenzutreten, könnt ihr mit Hilfe des Guides Alle Waffen finden: Sons of the Forest – Das sind die Fundorte nachrüsten. Ob Elektroschocker, Pistole, Schrotflinte oder sogar Gitarre, in diesem Gudie findet ihr die Fundorte aller Waffen im Spiel.

Vielleicht seid ihr aber auch nur einsam, weil ihr so lange den Bäumen beim Wachsen zuschauen müsst und Kelvin sich als miserabler Gesprächspartner erwiesen hat? Sucht mit unserem Guide Virginia in Sons of the Forest: So findet ihr die Begleiterin und heuert sie als Verbündete an nach der Mutantin Virginia und schaut mit ihr zusammen in den Wald.