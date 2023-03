Sons of the Forest

Wie sehr ihr das? Mögt ihr Kelvin so wie er ist oder wünscht ihr euch eine klügere Version von ihm? Schreibt es uns in die Kommentare!

Gemeinsam mit einem Helikopter abzustürzen scheint einen Bund fürs Leben zu schaffen. Mit seiner loyalen, jedoch leicht dümmlichen Art, hat sich KI-Helfer Kelvin im Nu einen großen Platz im Herzen vieler Spieler*innen von „Sons of the Forest“ erarbeitet.

Seit dem Release von Sons on the Forest hat sich eine Figur besonders in die Herzen der Spieler katapultiert. Die Rede ist von unserem KI-Helfer Kelvin . Der soll mit jedem Patch weiter angepasst werden und so Arbeiten noch besser erledigen können. Fans rebellieren allerdings gegen diese Updates. Die Reaktionen der Community sind teilweise herzzerreißend.

BELIEBTE NEWS

The Last of Us Staffel 2: Neubesetzung von Ellie nur unter einer Bedingung

Resident Evil 4 Remake kaufen: Was bringt die Collector’s Edition? – Preorder-Guide

Sons of the Forest Updates: Community fordert, Kelvin in Ruhe zu lassen

PS5 Pro: Verbesserte Konsole soll laut Insider Ende 2024 erscheinen

The Last of Us: Staffel 2 braucht eine Abby – Fans haben sie gefunden

The Mandalorian 3: Wann kommt Folge 4? Episoden-Guide

PS5-Release? Erscheint Sons of the Forest auch für PlayStation 5

Die Klasse Barbar in Diablo 4: Unser Guide für Einsteiger

The Last of Us: Folge 9 im Recap – Es darf nicht umsonst gewesen sein

Diablo 4-Beta: Die Preload-Startzeiten stehen jetzt fest