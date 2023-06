7 vs. Wild Staffel 3: Subreddit bündelt Kritik der Community. Das denken die Fans

„Von mir könnten die Challenges auch mehr basic survival abfragen.“ So schreibt es Direct_Assistence_96 auf Reddit. Ein Shelter bauen oder täglich ein Feuer entfachen wäre sowohl für alle schaffbar, als auch besser in das Format integriert .

Ein großes Streitthema, bei dem sich allerdings die meisten in einem Punkt einig sind: Solange es spannend bleibt , dürfen die Folgen weiter über eine Stunde lang sein. Das ewige Rumsitzen und Ausharren will sich allerdings niemand anschauen.

Die dritte Staffel des Erfolgsformat 7 vs. Wild wird diesen Sommer produziert. Seit der Ankündigung sind viele Änderungen am Format mit der Community geteilt worden. Mittlerweile stehen auch fast alle Teams fest. Die Fans bilden sich seit Minute eins eine Meinung zu diversen Informationen des neuen Konzepts. Dabei kommt viel Kritik auf .

