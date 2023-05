7 vs. Wild Staffel 3: Papaplatte kritisiert Survival-Show trotz eigener Teilnahme

Fritz Meinecke hat für seine Survival-Show 7 vs. Wild die ersten beiden Nachrücker-Teams angekündigt. Unter anderem ist Papaplatte mit seinem Podcast-Partner und Freund Reeze dabei. Die beiden freuen sich sehr über die Möglichkeit und das, obwohl Kevin die Show in der Vergangenheit selbst kritisiert hatte. Worum es dabei ging, erfahrt ihr hier.

Fritz Meinecke und 7 vs. Wild Staffel 2 in der Kritik

Die zweite Staffel 7 vs. Wild wurde Ende letztes Jahr ausgestrahlt und hat wieder Millionen von Aufrufen generiert. Ganz ohne Kritik blieb die Show allerdings nicht. Zuvor gab es immer wieder negative Schlagzeilen über den Veranstalter Fritz Meinecke. Darunter seine stark diskutierte Aussage „F*cki, f*cki 5 Euro“ oder seine andauernde Partnerschaft mit YFood, nachdem das Unternehmen von Nestlé übernommen wurde.

Diese Gaming-Tech verwenden Streamer zum Zocken:

Doch nicht nur der Organisator war im öffentlichen Diskurs sehr präsent. Auch die zweite Staffel „7 vs. Wild“ an sich. Die fand auf einer tropischen Insel statt, was von den Fans mit viel Spannung erwartet wurde. Herausgekommen ist eine erste Folge, die laut der Community zu wenig Inhalt hatte und zu kurz war. Nach der zweiten Folge änderte sich die Wahrnehmung vieler gänzlich.

Papaplatte kritisiert Folgenlänge und wünscht sich Änderung

Ab der zweiten Folge waren die Episoden der zweiten Staffel 7 vs. Wild meist weit über eine Stunde lang. Das traf bei vielen auf Begeisterung, bei anderen kam die Folgenlänge weniger gut an. So auch bei Papaplatte. Der fordert generell kürzere Folgen:

„Ich hoffe, sie gehen wieder auf kürzere Folgen. Bruder, fucking Stunde dreißig pro Folge. Heilige Scheiße, so viel Zeit hat keiner.“

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Einigen waren die Folgen generell zu lang. Manche könnten mit der Länge der Folgen prinzipiell leben, aber nur, wenn auch Inhalt geboten wird. So sieht das auch Kevin. Solange etwas passiert, dürfen die Folgen länger bleiben. Es kommt also wie immer darauf an.

Was sagt ihr dazu? Wünscht ihr euch wieder kürzere Folgen in der dritten Staffel 7 vs. Wild? Schreibt es uns in die Kommentare!