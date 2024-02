Papaplatte hält nichts von Meinungs-YouTuber KuchenTV: Aber warum ist das wichtig?

Spätestens nach 7 vs. Wild: Staffel 3 ist der YouTube-Star Papaplatte wieder in aller Munde. Kevin Andreas Teller, wie er mit Klarnamen heißt, hat es als einer der wenigen Kadidaten bei 7 vs. Wild bis zum Schluss geschafft und zeigte als Survival-Underdog somit echtes Durchhaltevermögen.

Mittlerweile ist er wieder in seinen eigenen vier Wänden am Streamen und versucht hier irgendwie den Alltag zu überleben. In einem aktuellen Livestream hat er sich zu einem brisanten YouTube-Kollegen geäußert: KuchenTV.

Wer ist KuchenTV?

Tim Heldt, im Internet besser bekannt als „KuchenTV“, folgen auf YouTube rund 1,12 Millionen Menschen. Er macht hauptsächlich Videos über andere YouTuber*innen. Zumeist sind das Update-Videos. Also ganz normale News-Beiträge über Menschen aus der YouTube-Landschaft.

Aber nicht selten kommen die YouTube-Kollegen mit einer persönlichen Abreibung davon. KuchenTV lässt in so gut wie all seinen Videos seine Meinung einfließen. Man könnte ihn deshalb auch als Meinungs-YouTuber bezeichnen, was viele in der Community auch tun.

Was sind Meinungs-YouTuber?

Meinungs-YouTuber arbeiten in der Regel einen gesellschaftlichen Beitrag auf und versehen das Ganze mit ihrer eigenen Meinung. Diese Videos sind mal weniger gut und mal besser recherchiert.

Als Positiv-Beispiel fällt hier häufig der Name Saftiges Gnu respektive Jasmin Gnu. Auf dem YouTube-Kanal „Jasmin Gnu“ arbeitet Jasmin Sibel ein Thema sehr stark auf, um jeden aus ihrer Community abzuholen. Im Anschluss gibt sie eine eigene Einschätzung und stellt viele offene Fragen, die ihre Zuschauer*innen zum Nachdenken bewegen sollen.

Das ist aber nicht bei allen Meinungs-YouTubern der Fall: Oft steht die eigene, voreingenommene Meinung im Vordergrund und das wird von vielen kritisiert. Als Negativ-Beispiel wird hier aus diesen Gründen häufig KuchenTV genannt.

Was meint Papaplatte zu KuchenTV?

KuchenTV wird häufig von vielen kontrovers diskutiert: Die Shorjoka-Thematik, bei der sogar mit Anwälten aufeinander losgegangen wurde, schien kein Ende mehr zu nehmen. Jede kleinste Aussage wurde in Videos aufgearbeitet und von einem wie vom anderem zerrissen.

Aber nicht nur dieser Diskurs ging vielen gehörig gegen den Strich. KuchenTV eckt immer wieder an und das ist mittlerweile in ganz YouTube-Deutschland bekannt.

Papaplatte wohl voreingenommen: In einem vergangenen Video meinte KuchenTV über Papaplatte, dass dieser „zwangsweise komplett links“ sei. Er hat ihn also in eine politische Richtung gesteckt. Doch das schmeckte Papaplatte nicht, der sich strikt dagegen aussprach, überhaupt erst in eines der Videos von KuchenTV erwähnt zu werden.

Papaplatte unterstreicht seine Sichtweise: Kevin meint jetzt in einem aktuellen Livestream, dass er die Videos von KuchenTV auf gar keinen Fall gucken respektive auf diese reacten werde:

„Guckst du das Video von KuchenTV über Transfeindliche? Bruder wer guckt bitte KuchenTV? What the fuck. Nee man, gar keinen Bock.“

Während die eine Seite kritisiert, dass KuchenTV „wenigstens eine eigene Meinung hat“ sind sich andere sicher, dass er „einfach immer kritischer geworden ist“ und man sich diesen „nicht mehr geben könne“.

Wann ist Kritik zu kritisch?

Manchmal bedarf es nicht vieler Worte, um die eigene Sichtweise kundzutun. Im Falle von Kevin dürfen wir also mit ziemlicher Sicherheit keine Reaction-Videos auf KuchenTV erwarten.

Und davon hat KuchenTV selbstverständlich Wind bekommen, der das sofort in eines seiner Videos verarbeitet hat. In diesem Video reagiert er auf die ablehnende Haltung gegenüber seiner Person eher scherzhaft und meint, dass das ein unwichtiges Thema sei.

Die ablehnende Haltung von Papaplatte ist im Gegensatz zur Einschätzung von KuchenTV allerdings durchaus eine Bemerkung wert, da sie im Kern das widerspiegelt, was sich viele Social-Media-User in unserer heutigen Zeit denken.

Zu viel Kritik für die „besten News in YouTube-Deutschland“? Wenn dir viele Menschen auf YouTube folgen und du deine Meinung zu alles und jedem vor Hunderttausenden von Menschen kundtust, solltest du dir deiner Tragweite sowie den Einfluss auf die Zuschauer*innen durch die Reichweite bewusst sein.

Nicht selten wird das heruntergespielt: Man hört Sätze wie: „Ich mache ja nur YouTube“, um sich aus der Verantwortung zu ziehen – doch die Beeinflussung durch soziale Medien ist noch größer und stärker als es die klassischen Medien je geschafft haben. Und was eine voreingenommene Meinung mit einem gesellschaftlichen Thema macht, sollte eigentlich klar sein.

Es wird indirekt also viel mehr auf das Thema „Meinungs-YouTuber“ als Ganzes hingewiesen und weniger auf KuchenTV selbst.

Was sagst du dazu?

Aber wie seht ihr das Ganze mit den Meinungs-YouTubern? Findet ihr es gut, dass brisante Themen gesellschaftlich aufgearbeitet werden? Oder seid ihr der Ansicht, dass hier oft zu viel Meinung für zu wenig Ahnung im Spiel ist?

Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!

