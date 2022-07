Fritz Meinecke ist bekannt für seine spannenden Videos zum Thema Survival, Vlogs zu seinen teils spektakulären Reisen und natürlich 7 vs. Wild. Doch mit seinem neuesten Video erntet der Survival-Experte starke Kritik. Aber was ist passiert?

Mit unpassendem Kommentar von Berlin nach Istanbul

Bei seinem aktuellen Projekt fährt Fritz Meinecke mit zwei weiteren jungen Männern mit dem Fahrrad von Berlin nach Istanbul. Die 2500 Kilometer lange Strecke hat er mit der Kamera begleitet und lädt nun nach und nach die Videos auf seinem Kanal hoch. Mit seinem letzten Video hat er sich bei seinen Fans allerdings etwas ins Aus katapultiert.

In einem Ausschnitt ist zu sehen, wie die drei Männer in Ungarn auf einer Landstraße unterwegs sind. Auf dem Weg fahren sie an einer jungen Dame vorbei, die leicht bekleidet am Straßenrand auf und ab läuft. Fritz hält mit der Kamera drauf, zensiert sie nicht und kommentiert die Situation mit „F*cki f*cki, 5 Euro“.

Dieser Spruch ist den Zuschauer*innen des Videos sauer aufgestoßen. Entsprechend sind auch die Kommentare unter dem YouTube-Video und auf Twitter ausgefallen.

Twitternutzer tim0cy schreibt dazu:

„Man das ist doch einfach nur unangenehm, oder nicht? Man kann ja Witze machen aber das dann ins Video zu schneiden, weil man denkt das ist ein guter Witz und das dann noch groß aufs Thumbnail packen.. weiß ich nicht, muss das?“

Der zweite Punkt ist neben dem Kommentar an sich ebenfalls viel kritisiert worden. Das Thumbnail des Videos zeigte die junge Frau in Großaufnahme von vorne und hinten. Außerdem: Ob die Frau wirklich eine Prostituierte ist, wird nicht gezeigt. Mittlerweile ist sowohl das Thumbnail als auch der Titel geändert worden.

So reagiert das Netz auf die Aussage

Die Kommentare unter dem YouTube-Video beziehen sich auch teilweise auf diese Situation. So prangern viele die scheinbare Doppelmoral von Fritz Meinecke an. Auf der einen Seite zeigt er diese Situation, auf der anderen Seite unterhalten sie sich später mit einem wahrscheinlich obdachlosen, betrunkenen Menschen, der allein mitten auf dem Fahrradweg sitzt.

Nachdem die Jungs weiterfahren sagt Meinecke: „Ist natürlich ein ernstes Thema, wo man nicht drüber lachen sollte. Man weiß immer nie, was für ein Schicksal die Menschen hinter sich haben“.

Ein weiterer Aufreger für die Zuschauenden ist, dass die Frau nur kurz zu sehen ist, Meinecke aber sein Thumbnail nur auf diese eine Situation fokussiert hatte. Clickbait ist generell sehr unbeliebt bei Fans und hier hat es aufgrund der Situation noch einen extra unangenehmen Beigeschmack.

Warum ist diese Aussage so problematisch

Die Aufnahmen sind in Ungarn entstanden. Prostitution ist in diesem Land grundsätzlich legal. Das Problem: In Ungarn landen oft Frauen, die über Menschenhandel in dieses Land verkauft werden und sich prostituieren. Freiwillig passiert das in den meisten Fällen nicht. Auch wenn die junge Frau nicht über Menschenhandel in das Land geraten ist, können die Gründe für die Prostitution sehr verschieden und unterschiedlich problematisch sein. Armut ist hier ein häufiger Grund.

Es muss allerdings noch einmal hinzugefügt werden, dass nicht sicher ist, ob die Frau tatsächlich eine Prostituierte ist. Fest steht aber, dass Fritz Meinecke mit dieser Annahme und dem Kommentar zu der Situation eine große Debatte losgetreten hat.

