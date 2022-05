The Forest 2: Sons of the Forest lässt immer noch auf sich warten. Vor Kurzem wurde erst bekannt gegeben, dass sich der Release des heiß erwarteten Survival-Spiels von Mai 2022 auf den Oktober verschiebt. Aber für welche Plattformen kommt „Sons of the Forest“ und wird es auch eine PS4- und Xbox One sowie eine PS5- und Xbox Series S/X-Version geben?

Für welche Plattformen wurde The Forest 2: Sons of the Forest angekündigt?

Darum geht’s: The Forest zählt zu den spannendsten und beliebtesten Survival-Spielen da draußen. Wir stürzen auf einer einsamen Insel ab, unser Sohn wird entführt und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, bekommen wir es auch noch mit fiesen Kannibalen zu tun, die uns ans Leder wollen. Weil das Konzept so gut aufgegangen ist, soll bald ein Nachfolger namens „Sons of the Forest“ erscheinen.

So sieht Sons of the Forest aus:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann kommt The Forest 2? Ursprünglich sollte das Survival-Spiel schon längst erschienen sein, aber bisher wurde noch nichts aus den Release-Terminen. Der letzte wurde von Mai 2022 auf den Oktober verschoben. Ein genaueres Datum existiert noch nicht. Aber dafür ist die Steam-Seite jetzt schon einmal online und ihr könnt euch „Sons of the Forest“ vormerken beziehungsweise auf die Wunschliste setzen:

Sons of the Forest: Steam-Seite zum The Forest-Nachfolger ist online

Bisher nur für PC angekündigt: Die harte Wahrheit für alle, die auf eine „Sons of the Forest“-Fassung für ihre Konsole warten: Bisher sieht es nicht so aus, als käme eine. Offiziell wurde „Sons of the Forest“ einzig und allein für den PC angekündigt. Von einer PS4-, Xbox, PS5- oder Xbox Series S/X-Version fehlt aktuell noch jede Spur.

Wie stehen die Chancen? Beim Vorgänger „The Forest“ war zunächst auch lediglich von einem PC-Release die Rede. Später wurde dann aber trotzdem dann noch eine PS4-Fassung nachgereicht. Es muss zwar nicht so laufen, aber auch bei „Sons of the Forest“ besteht natürlich die Chance, dass das passiert. Womöglich kommen wir irgendwann später noch in den Genuss einer PS5- oder Xbox Series S/X-Version. Auf einen gleichzeitigen Release solltet ihr aber definitiv nicht hoffen.