Katana in Sons of the Forest finden – Fundort & Map

In Sons of the Forest geht es in erster Linie ums nackte Überleben, wie ihr dieses Ziel erreicht ist letztendlich euch überlassen. Eines ist aber klar: ohne die eine oder andere blutige Auseinandersetzung mit den nicht unbedingt freundlich gesinnten Bewohnern der Insel geht es nicht. Außer natürlich ihr entscheidet euch vor Spielbeginn für den Friedlichen Modus.

Wer aber in dem Survival-Titel gleichzeitig auch eine gute Figur machen und die vielen Gegner besonders effektvoll ins virtuelle Jenseits befördern möchte, für den ist das Katana die wohl beste Waffe im gesamten Spiel.

Voraussetzungen für das Katana

Das Katana gehört allerdings wenig überraschend zu den Waffen, die ihr im Spiel nicht direkt in euren Besitz nehmen könnt. Denn erst einmal wollen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden. Konkret müsst ihr die Wartungsschlüsselkarte im Spiel finden, um überhaupt erst einmal Zugang zu dem Bunker zu erhalten, in dem sich das Katana befindet.

Die Luke des Bunkers mit der Wartungsschlüsselkarte im Inneren müsst ihr wiederum erst einmal mit der Schaufel freilegen. Besitzt ihr die Schaufel noch nicht, müsst ihr im Vorfeld außerdem die Seilpistole sowie die Taucherausrüstung finden. Das konkrete Vorgehen, wie ihr an die Schaufel gelangt, erklären wir euch in diesem Guide.

Die Fundorte der verschiedenen Schlüsselkarten haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Wo finde ich das Katana in Sons of the Forest?

Um nun endlich die Suche nach dem begehrten Katana in „Sons of the Forest“ zu beginnen, solltet ihr euer GPS-Gerät ausrüsten und euch südöstlich des schneebedeckten Berges, rechts von einem großen See, begeben. Ein grüner pulsierender Punkt zeigt den genauen Ort des Höhleneingangs an, sobald ihr euch in der Nähe mit dem GPS-Gerät befindet.

In diesem Bunker versteckt sich das Katana. © Endnight Games/PlayCentral.de

Betretet nun die Höhle und bewegt euch bis zu einem Korridor, der durch ein mysteriöses Labor führt. Geht in das Labor und die Treppe hinunter. Nun solltet ihr vor einer verschlossenen Sicherheitstür stehen. Nutzt die Wartungsschlüsselkarte, um die Tür zu öffnen und geht hindurch. Dadurch wird automatisch eine Story-Zwischensequenz aktiviert.

Sobald die Zwischensequenz beendet ist, wacht ihr auf und kommt langsam wieder auf die Beine. Jetzt könnt ihr den Raum wieder verlassen und die Treppe hinunter in das zweite Untergeschoss nehmen. Geht in den zweiten Korridor und biegt dann rechts ab, um eine offene Tür vor euch zu erkennen. In dem Wohnraum dahinter findet ihr auf dem Schrank neben dem Sofa in der Mitte des Raums das ausgestellte Katana.

An dieser Stelle findet ihr schließlich das wunderschöne Katana. © Endnight Games/PlayCentral.de

Bevor ihr das Labor wieder verlasst, empfehlen wir euch dringend nach der goldenen Rüstung und der goldenen Maske zu suchen, da beide Gegenstände ebenfalls in der Nähe zu finden sind und die Goldrüstung zudem für das Ende benötigt wird.