Sons of the Forest Machete Fundort – Wie bekomme ich die Machete?

Zu Beginn seid ihr in Sons of the Forest lediglich mit der taktischen Axt sowie einem Messer ausgestattet. Das ist zwar besser als nichts, sonderlich lange werdet ihr mit diesen Waffen aber gegen die Mutanten und Kannibalen nicht überleben. Sucht ihr also nach einer besseren Waffe, können wir euch die Machete empfehlen, die zudem recht einfach zu bekommen ist.

Wo finde ich die Machete?

Anders als bei dem Katana, der Schrotflinte oder dem Revolver könnt ihr euch die Machete in „Sons of the Forest“ direkt zu Beginn des Spiels schnappen. Denn diese Klingenwaffe befindet sich in keiner Höhle, in der es nur so vor Gegnern wimmelt, sondern offen in der Spielwelt – ihr müsst nur zugreifen!

Die Machete befindet sich auf der Nordseite der Insel direkt am Strand. Wir haben euch den genauen Fundort auf unserer Karte markiert:

Wenn ihr euch dem markierten Bereich nähert, werdet ihr bereits einige rote Rettungsboote im Sand liegen sehen. Die Waffe steckt in einem der Boote und kann leicht übersehen werden. Interagiert einfach mit der Machete, um diese aus dem Rettungsboot zu ziehen und eurem Inventar hinzuzufügen.

© Endnight Games/PlayCentral.de © Endnight Games/PlayCentral.de

Bevor ihr aber wieder den Strandabschnitt verlasst, schaut euch auf der anderen Seite etwas genauer um. Denn hier befindet sich eine Höhle, in der ihr die Taucherausrüstung finden könnt. Diese benötigt ihr schließlich, um an die Schaufel zu gelangen. Im Vorfeld solltet ihr euch aber außerdem die Seilpistole schnappen, da beide Gegenstände für die vollständige Erkundung der Schaufelhöhle unerlässlich sind.