Revolver in Sons of the Forest finden – Fundort & Map

In Sons of the Forest bekommt ihr es mit unzähligen Gegnern zu tun, die euch sicher nichts Gutes wollen. Um sich gegen Mutanten und Kannibalen zur Wehr zu setzen, bieten sich zum Glück verschiedene Waffen an. Besonders nützlich sind dabei die durchschlagkräftige Schrotflinte und der mächtige Revolver. Wo ihr die Handfeuerwaffe in dem Survival-Titel finden könnt, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Wo finde ich den Revolver?

Der Revolver befindet sich im Nordosten der Karte in einer unterirdischen Bunkeranlage. Um die Waffe an sich nehmen zu können, wird allerdings die Schaufel benötigt, wofür ihr wiederum die Seilpistole und die Taucherausrüstung besitzen müsst. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr an die Schaufel gelangt.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Seid ihr an dem gesuchten Ort angekommen, der auf eurem GPS-Gerät als grün pulsierender Punkt angezeigt wird, werdet ihr eine große Lichtung vorfinden. Hier gibt es eine weitere Ausgrabungsstelle mit einem Golfmobil davor und einem Schaufelsymbol in der Mitte. Rüstet also die Schaufel aus und grabt so lange, bis ihr Wartungsluke C vollständig freigelegt habt.

© Endnight Games/PlayCentral.de © Endnight Games/PlayCentral.de

Als nächstes haltet ihr die Taste „E“ gedrückt, um die Luke zu öffnen und die Leiter hinunterzusteigen. Unten angekommen solltet ihr eine Lichtquelle auswählen, um sich in der Dunkelheit besser zurecht finden zu können.

Möglichkeiten, um Licht ins Dunkle zu bringen, habt ihr in „Sons of the Forest“ verschiedene. So steht euch von Beginn an ein Feuerzeug zu Verfügung. Doch ihr könnt auch recht früh im Spiel eine ordentliche Taschenlampe finden. In vielen Höhlen könnt ihr zudem Flares finden, womit sich vor allem größere Bereiche sehr gut ausleuchten lassen.

Letztendlich könnt ihr sogar eine Taschenlampe an die Pistole montieren. Möchtet ihr dazu mehr erfahren, können wir euch unseren umfangreichen Guide zu der Handfeuerwaffe mit allen Aufsätzen empfehlen.

Folgt nun dem Korridor und haltet dann auf der rechten Seite Ausschau nach einer offenen Tür. Direkt vor euch seht ihr eine Leiche, die an einer kleinen Trittleiter lehnt. Davor auf dem Boden liegt der gesuchte Revolver.

Der Kollege braucht den Revolver wohl nicht mehr. © Endnight Games/PlayCentral.de

In diesem Bereich sind ansonsten keine weiteren Werkzeuge oder Waffen zu finden. Lediglich am Ende des Korridors findet ihr einige Kisten. Darin befinden sich Nahrung und Crafting-Materialien. Außerdem findet ihr in den Regalen etwas Druckerharz, das ihr für 3D-Drucker nutzen könnt. Die verschiedenen Fundorte der 3D-Drucker in „Sons of the Forest“ haben wir euch in diesem Guide übersichtlich auf einer Karte markiert.

Wo finde ich Munition für den Revolver?

Der Revolver benötigt in „Sons of the Forest“ 9-mm-Munition, die ihr nicht selbst herstellen könnt. Ihr findet passende Munition, indem ihr die Karte erkundet. Sucht vor allem in Höhlen, Kannibalenlagern und anderen wichtigen Orten in der Spielwelt, um fündig zu werden.

Möchtet ihr in dem Survival-Titel andere Waffen finden, empfehlen wir euch unseren Guide, der einen Überblick über alle verfügbaren Waffen in „Sons of the Forest“ gibt. Zu den wichtigsten Waffen haben wir zudem separate Beiträge mit den entsprechenden Fundorten verlinkt.