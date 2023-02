Bogen bauen und Kompositbogen finden in Sons of the Forest

In Sons of the Forest gibt es viele Waffen, die euch im Kampf gegen Mutanten und Wild zur Seite stehen. Aber nicht bei allen Waffen könnt ihr nahezu unendlich lang auf Munition zugreifen. Eine Ausnahme stellt hier der Bogen dar. Es gibt einen Bogen, den ihr euch selber schnitzt, und einen Kompositbogen. Beide Waffen bringen zudem den Vorteil, dass sie ungehört abgeschossen werden können. Für echte Ninjas ein Muss!

Beide Bögen haben es in sich und die Herstellung von Munition ist in beiden Fällen gar kein Problem. Deshalb informieren wir euch in dieser Lösung darüber, wie ihr einen Bogen bauen und einen Kompositbogen finden könnt.

Handgemachter Bogen in Sons of the Forest

Zunächst einmal kommen wir zum Basisbogen: Das ist ein Handgemachter Bogen. Dieser lässt sich wie im ersten Teil ganz einfach selber bauen. Dafür benötigen wir allerdings ein paar Materialien. Und das sind folgende Utensilien:

1x Klebeband

2x Stöcker

1x Seil

Die notwendigen Items finden wir im Grunde überall auf der Map. Ihr solltet damit also keine Probleme haben. Und falls ihr doch noch mal ein Klebeband oder ein Seil sucht, dann schaut mal bei einem der verlassenen Camps vorbei. Hier findet ihr in den Nachschubkisten eigentlich immer, was ihr gerade sucht. Außerdem liegen Seile oft bei den Außenposten der Mutanten herum.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Und nun kommen wir zu der Munition. Ein Bogen benötigt selbstverständlich auch Pfeile. In diesem Fall bauen wir uns die sogenannten Steinpfeile. Für eine Hand voll Pfeile brauchen wir folgende Materialen zum Craften:

2x Stöcker

2x Federn

4x Steine

Steine und Stöcker findet ihr wirklich überall auf der Karte. Und Federn gibt es, wenn Vögel umherfliegen. Ihr könnt auch einen Vogel abschießen oder anderweitig ausschalten. Sie lassen dann zumeist 4x Federn fallen.

Jetzt könnt ihr einen Steinpfeil craften und schon mal mit dem Handgemachten Bogen sehr viel Spaß haben. Aber so richtig spaßig wird es selbstverständlich erst mit dem durchschlagskräftigen Kompositbogen.

Der Kompositbogen in Sons of the Forest

Den Kompositbogen könnt ihr euch in „Sons of the Forest“ nicht selber craften. Ihr könnt ihn aber finden. Wenig überraschend ist das aber nicht unbedingt einfach. Folgt deshalb straight unserer Lösung und der Kompositbogen gehört euch.

Wo finde ich den Kompositbogen?

Um den Kompositbogen zu finden, benötigt ihr vorab ein paar Materialien. Ganz wichtig ist das Item Schaufel. Deshalb folgt bitte vorerst dieser Anleitung, wenn ihr die Schaufel noch nicht gefunden habt.

Um die Schaufel zu finden, müssen wir nämlich einiges tun. Wir benötigen das Atemgerät und die Seilrutsche. Aber womöglich habt ihr die Geräte und die Schaufel bereits gefunden? Weiter gehts!

Wenn ihr die Grundvoraussetzung erfüllt, kann es dann endlich losgehen. Der Kompositbogen befindet sich in einem unterirdischen Gebäudekomplex. Die nachfolgende Karte zeigt euch, wo ihr den Bunker finden könnt.

Hier findet ihr den Kompositbogen. © Endnight Games/PlayCentral.de

Zunächst einmal müssen wir nämlich an der ausgeschilderten Stelle graben. Der Bunker ist nicht ohne Weiteres begehbar. Danach geht es dann ab in den Untergrund nach Maintenance Hatch B, das ist die zweite Wartungsklappe, wo ihr einige Items findet.

Unten folgen wir einfach dem Korridor, bis wir zum ersten Raum kommen, der nach rechts abgeht. Hier geht zu unserer Rechten dann noch eine weitere Tür ab. Und von hier aus könnt ihr dann das gesuchte Badezimmer erreichen.

Der Kompositbogen liegt nun neben dem sich übergebenden Verstorbenen. Eine arme Seele. Aber wir sind nun um einen Bogen reicher. Schicksal.

Ist das etwa der Kompositbogen? Yes! © Endnight Games/PlayCentral.de

Munition für den Kompositbogen

Der Kompositbogen will mit speziellen Pfeilen gefüttert werden. Diese Pfeile könnt ihr euch ganz einfach an einem 3D-Drucker herstellen. An der nachfolgenden Stelle auf der Karte könnt ihr erkennen, wo ihr einen 3D-Drucker für die Pfeilproduktion finden könnt.

© Endnight Games/PlayCentral.de

Lauft einfach zu einem 3D-Drucker in der Nähe und bringt ein wenig Resin mit. Das Druckerharz müsst ihr dann erst einmal in den 3D-Drucker füllen und dann könnt ihr eine Handvoll Pfeile drucken. Diese Pfeile lassen sich mit dem Kompositbogen verschießen und haben ordentlich Wumms.

Für 50 Einheiten Druckerharz erhaltet ihr so 5 treffsichere Pfeile für euren neuen Bogen! Es lohnt sich.

© Endnight Games/PlayCentral.de