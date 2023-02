Quickslots in Sons of the Forest benutzen, so geht’s

Habt ihr The Forest einige Zeit lang gespielt und beherrscht die Steuerung mittlerweile beinahe im Schlaf, müsst ihr euch bei dem Nachfolger Sons of the Forest ein wenig umgewöhnen. Denn zwar ist das Grundprinzip des Survival-Titels sehr ähnlich, doch vor allem einige Gameplay-Mechaniken funktionieren nun ein wenig anders. Habt ihr aber erst einmal den Kniff verstanden, dürfte die Steuerung schnell in Fleisch und Blut übergehen.

Gegenstände in den Schnellzugriff legen

Besonders nervig ist zu Beginn das ständige Wechseln ins Inventar, um jeweils einen anderen Gegenstand auszuwählen, wie zum Beispiel die Axt, um damit Bäume zu fällen. Schnell stellt sich die Frage, wie man solche Items, die man immer wieder nutzt, in den Schnellzugriff legt. Wie funktionieren die Quickslots?

In „Sons of the Forest“ funktioniert der Schnellzugriff ein wenig anders als im Vorgänger. In „The Forest“ könnt ihr häufig benutzte Gegenstände nicht mehr einer Zahl auf eurer Tastatur zuweisen, sondern müsst diese mit eurem Rucksack verknüpfen.

Fügt eure Axt dem Rucksack hinzu. © Endnight Games/PlayCentral.de

Öffnet dazu erst einmal das Inventar mit der Taste „I“. Wandert nun mit der Maus in die obere rechte Ecke eures Inventars und wählt auf dem Rucksack die Option Gegenstände hinzufügen. Nun könnt ihr einzelne Gegenstände, wie zum Beispiel eure Axt, dem Rucksack hinzufügen.

Verlasst jetzt das Inventar und haltet die Taste „I“ gedrückt. Euer Charakter hält dadurch den Rucksack vor sich und ihr könnt alle vorhin hinzugefügten Items sehen. Dadurch könnt ihr zum Beispiel mit der Maus die Axt auswählen und auf die Option „Benutzen“ klicken. Diese Methode ist zwar nicht ganz so schnell wie im Vorgänger, aber immerhin bequemer als ständig das Inventar öffnen zu müssen.

Das ist euer Schnellzugriff in Sons of the Forest. © Endnight Games/PlayCentral.de

Diese Vorgehensweise lässt sich mit allen hinzugefügten Gegenständen wiederholen.

Habt ihr weitere Tipps zu „Sons of the Forest“? Schreibt uns gerne in die Kommentare.