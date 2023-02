Sons of the Forest: Neuer Trailer zum Multiplayer veröffentlicht

In wenigen Tagen ist es endlich so weit. Sons of the Forest startet am 23. Februar 2023 in den Early Access. Kurz vor Release füttern uns die Entwickler mit einem neuen Trailer. Diesmal gibt es einen Einblick in den Multiplayer-Modus des Titels. Wir fassen euch zusammen, was euch und eure Freunde erwartet.

Sons of the Forest: Zusammen bauen, zusammen kämpfen

Sons of the Forest verfügt wie sein Vorgänger über eine Einzelspielerkampagne, in der ihr Ressourcen sammeln, Gegenstände herstellen und gegen allerlei Eingeborene kämpfen müsst. Wer generell lieber mit seinen Freunden spielt, wird hier ebenfalls auf seine Kosten kommen

Der neueste Titel von Endnight Games wird über einen Multiplayer-Modus verfügen. Dazu wurde kürzlich ein separater Trailer veröffentlicht, der uns zeigt, auf was wir uns gefasst machen können.

Hier könnt ihr euch den Trailer selbst einmal anschauen:

Es wird alles möglich sein, was wir aus dem Einzelspieler so lieben. Gemeinsam könnt ihr zum Beispiel die gefährlichen Wälder der unbekannten Welt erforschen oder ein Lager aufschlagen und Ressourcen sammeln, um gegen Angriffe von Ureinwohnern gewappnet zu sein. Die können einzeln oder gleich in großen Wellen angreifen.

Wie viele von euch gleichzeitig zusammen spielen können, wird nicht ganz klar. Insgesamt dürften es aber bis zu viel Spieler*innen sein. Darauf deuten zumindest einige Sequenzen des Trailers hin.

Mysteriöse Orte rufen nach euch

Zu Beginn und am Ende werden zwei mysteriöse Orte gezeigt, die es scheinbar zu erkunden gilt. In der Höhle am Anfang finden die Spieler*innen eine Malerei, die mit Blut angefertigt wurde. Was es mit dem goldenen Tor am Ende auf sich hat, wirft ebenfalls Fragen auf.

Vielleicht findet ihr die Antwort, wenn ihr euch mit euren Freunden auf die Suche nach diesen Orten begebt. Passt aber auf, ihr werdet euch den Weg dorthin wahrscheinlich freikämpfen müssen. Da die Karte vier mal größer sein soll als die des Vorgängers The Forest, ist es wahrscheinlich, dass es viele weitere geheime Orte zu entdecken gibt.