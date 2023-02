Sons of the Forest: Absturz im Ladebildschirm beheben

Sons of the Forest ist endlich da – aber bei manchen Spielern stürzt der Titel bereits vor dem eigentlichen Hubschrauberabsturz ab, mit dem wir unsere Reise auf der nicht ganz so einsamen Horrorinsel beginnen. Denn wie einige Fans berichten, friert das Spiel im Ladebildschirm einfach ein.

Glücklicherweise gibt es für das Problem aber ein paar einfache Lösungsansätze, mit denen ihr euch im Handumdrehen ins Survival-Abenteuer stürzen könnt. Wir verraten euch in unserem Guide, was genau ihr dazu tun müsst.

Sons of the Forest stürzt ab: Das ist die Lösung

Falls ihr ebenfalls mit Abstürzen im Ladebildschirm von „Sons of the Forest“ zu kämpfen habt, solltet ihr zuallererst die Spieldateien bei Steam auf Fehler überprüfen. Dazu wählt ihr das Spiel per Rechtsklick in eurer Steam-Bibliothek an, klickt auf Eigenschaften und ruft das Menü Lokale Dateien auf. Dort klickt ihr wiederum auf die Schaltfläche Spieldateien auf Fehler überprüfen.

© Valve/PlayCentral.de

Der ganze Vorgang dauert jetzt ein paar Minuten, wobei Steam gegebenenfalls einige Dateien neu herunterlädt. Anschließend könnt ihr das Spiel ganz normal starten und der Fehler sollte behoben sein.

Stürzt Sons of the Forest nach der erfolgreichen Überprüfung der Spieldateien auf Fehler immer noch ab, probiert ihr am besten folgendes:

Prüft, ob die Treiber eurer Grafikkarte auf dem neuesten Stand sind.

Beendet alle anderen laufenden Prozesse, um sicherzustellen, dass euch für „Sons of the Forest“ ausreichend Arbeitsspeicher zur Verfügung steht. Insbesondere Browser wie Firefox oder Google Chrome mit vielen gleichzeitig geöffneten Tabs können hier zum Problem werden.

Nutzt ihr in eurem PC eine Grafikkarte von Nvidia, solltet ihr außerdem sicherstellen, dass eure GPU als primäre Grafikeinheit aktiviert ist. Dazu geht ihr folgendermaßen vor:

Rechtsklickt auf den Desktop und wählt das NVIDIA Control Panel aus .

. Ruft das Menü 3D Einstellungen verwalten auf und klickt unter Globale Voreinstellungen im Dropdown-Menü auf 3D App – Game Development.

Im darunterliegenden Dropdown-Menü Bevorzugter Grafikprozessor entscheidet ihr euch für die Option NVIDIA Hochleistungsprozessor.

Wählt anschließend im Menü 3D-Einstellungen die Option PhysX-Konfiguration festlegen und klickt im Dropdown-Menü Einen PhysX-Prozessor auswählen auf die Grafikkarte, die ihr in eurem Rechner verbaut habt.

Nachdem ihr diese Schritte ausgeführt habt, sollte das Survival-Horror-Spiel bei euch ohne Probleme laufen. Übrigens: Falls ihr an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommt oder andere Fragen zum Spiel habt, helfen wir euch in unserer Komplettlösung zu Sons of the Forest weiter.