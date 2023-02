Tech-Armor in Sons of the Forest – Fundort und Anleitung zum Bauen

In Sons of the Forest gibt es unzählige Gefahren wie die Mutanten und Kannibalen, die uns das Leben zur Hölle machen. Und gerade deshalb ist das Überleben auf der Insel alles andere als einfach. Aber keine Sorge, es gibt natürlich Mittel und Wege, die das Survival-Gameplay zumindest etwas einfacher gestalten.

Dazu gehören zum Beispiel die Rüstungen, die wir im Spiel finden. Es gibt verschiedene Arten von Rüstungen, die uns allesamt einen kleinen Bonus im Kampf bescheren. Wir fallen mit einer Rüstung nicht mehr so einfach aus den Latschen.

Hier auf PlayCentral.de stehen wir euch zur Seite. In unserer Komplettlösung findet ihr hilfreiche Lösungen, die euch bei eurem Überlebenstraining dienlich sein können.

Und in dieser Lösung erfahrt ihr alles über die ziemlich starke Tech-Rüstung. Wir klären, was sie kostet und was ihr für sie tun müsst.

Die starke Tech-Armor in Sons of the Forest

Wer nicht mit einer auseinanderfallenden Blätterrüstung oder einer halbgaren Knochenrüstung durch die Gegend laufen möchte, der sollte über den Bau einer Tech-Rüstung nachdenken. Sie schützt hervorragend und ist im Grunde gar nicht mal so schwer zu beschaffen.

Das ist die Techrüstung. © Endnight Games/PlayCentral.de

Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Die Techrüstung müssen wir tatsächlich selber craften, genauso wie die meisten anderen Rüstungen mit Ausnahme der Goldenen Rüstung.

Wie baue ich eine Techrüstung?

Um eine Techrüstung zu bauen, benötigt ihr folgende Materialien in entsprechender Ausführung:

1x Tech Mesh

1x Batterien

1x Klebeband

1x Draht

1x Platine

Die meisten Gegenstände wie das Klebeband oder den Draht erhaltet ihr überall im Spiel. Sucht primär bei verlassenen Lagern an der Oberfläche. Oder schaut mal bei den Camps der Mutanten und Kannibalen vorbei.

Hier liegen auch Holzkisten herum, die ihr einmal kaputt schlagen müsst, bevor sich das Loot wie Klebeband offenbart.

Viele Items wie Draht, Batterien oder Leiterplatinen findet ihr jedoch auch in den unterirdischen Anlagen oder in Höhlen. Schaut jeden Raum genaustens durch und lasst keinen Winkel stehen. In den Wartungsbunkern findet ihr zum Beispiel Batterien.

Wie erhalte ich Tech Mesh?

Die Techrüstung ist im Grunde also recht durchschaubar. Das ist nichts, was wir nicht schon aus dem ersten Teil kennen – mit einer Ausnahme. Die Tech-Mesh-Bauteile sind neuartiger Natur. Und die sind auch am schwierigsten zu bekommen, denn sie müssen ausgedruckt werden.

Dafür benötigen wir einen 3D-Drucker. Besucht also die Anlage, die gerade in eurer Nähe ist (oder zu die ihr Zugang habt mit eurem Spielfortschritt) und sucht den 3D-Drucker in dem Bunker. Nachfolgend haben wir euch ein paar Stellen verzeichnet, wo ihr einen 3D-Drucker finden könnt.

Hier findet ihr 3D-Drucker. © Endnight Games/PlayCentral.de

Wenn ihr nun einen der Bunker gefunden und betreten habt, könnt ihr am 3D-Drucker loslegen. Dafür benötigen wir allerdings Resin alias Druckerharz. Das liegt zumeist in den Räumen herum, wo ihr auch den Drucker findet.

Kleiner Tipp: Wenn ihr einen Gegenstand wie Druckerharz braucht, dann startet den Server einmal neu. Dann spawnt das Resin wieder an der Stelle, wo ihr es schon aufgesammelt habt.

Tech Mesh gibt es nur am 3D-Drucker. © Endnight Games/PlayCentral.de

Wenn ihr schließlich 250 Einheiten Druckerharz habt, müsst ihr das vorerst in den 3D-Drucker einspeisen, bevor der Druck beginnen kann.

Bedenkt, dass ihr 250ml für eine Tech-Mesh-Platte benötigt. Um die vollständige Techrüstung zu craften, braucht ihr also 10 x Tech-Mesh-Platten, ergo 2,5 Liter Resin. Damit könnt ihr dann den ganzen Körper bedecken.

Jetzt habt ihr alle Grundmaterialien zusammen, um die Techrüstung zu bauen.

Mit diesen Items baut ihr eine Techrüstung. © Endnight Games/PlayCentral.de

Bedenkt, dass die Techrüstung sogar stärker ist als die Goldene Rüstung. Es gibt nur einen kleinen Haken. Und das ist der Umstand, dass Teile auseinanderbrechen, wenn wir mit der Techrüstung kämpfen. Das ist der Nachteil im Vergleich zur Goldenen Rüstung.

Wenn ihr trotzdem den größtmögliche Schutz in „Sonst of the Forest“ sucht, lohnt sich diese Rüstung für euch.