Sons of the Forest: Was können die GPS-Peilsender? Beschreibung und Fundort

Da ist es wieder passiert. Ihr habt einen interessanten Ort in Sons of the Forest gefunden, den ihr im späteren Spielverlauf gerne erneut aufsuchen möchtet, könnt euch aber einfach nicht den Weg merken. In solchen Fällen braucht ihr unbedingt einen GPS-Peilsender, der euch die Stelle auf der Karte markiert.

Zu eurem Glück gibt es gleich drei solcher Locators in dem Survival-Horrorspiel von Endnight Games zu finden, man muss nur die Orte kennen, an denen man suchen muss. Und genau da kommt unser Guide ins Spiel. Wir verraten euch, die Fundorte alle drei GPS-Peilsender und wie ihr sie dann optimal einsetzen könnt.

So funktionieren die GPS-Peilsender in Sons of the Forest

Von Anfang an kommt ihr in den Genuss des Vorteils, den euch der GPS-Tracker in Sons of the Forest einbringt, schließlich trägt euer treuer Begleiter Kelvin bereits einen Peilsender mit sich herum, weswegen ihr immer genau sagen könnt, wo sich euer Kumpel gerade befindet. Ruft einfach die Karte auf und Kelvin wird euch dort entsprechend markiert.

Dies ist auch bei der Mutantin Virginia möglich, sofern sie denn bereits genügend Vertrauen euch gegenüber aufgebaut hat. Wie ihr das anstellt, verraten wir euch in So findet ihr die Begleiterin und heuert sie als Verbündete an. Seid ihr mit der dreibeinigen und dreiarmigen Frau befreundet, könnt ihr mit ihr interagieren und ihr eine Waffe oder einen Peilsender überreichen.

Die Geräte lassen sich aber auch dafür nutzen, spannende Orte auf der Insel zu markieren, damit ihr diese später ohne Probleme und Umwege wieder aufsuchen könnt. Da ihr die Locators aber nicht einfach auf dem Boden ablegen könnt, müsst ihr erst die folgenden Schritte einhalten, um das Gerät effektiv nutzen zu können:

Sucht die Stelle auf, an welcher ihr einen GPS-Peilsender benutzen wollt

benutzen wollt Wählt einen Stock im Inventar aus und rüstet ihn in der rechten unteren Ecke aus

im Inventar aus und rüstet ihn in der rechten unteren Ecke aus Während ihr den Stock haltet, klickt mit der rechten Maustaste

Steckt den Stock nun an der ausgewählten Stelle in den Boden

Rüstet nun den GPS-Peilsender aus der orangefarbenen Kiste im Inventar aus

im Inventar aus Optional : Sucht euch ein Symbol für die Markierung aus, mit Rechtsklick könnt ihr durch die Symbolauswahl schalten

: Sucht euch ein Symbol für die Markierung aus, mit Rechtsklick könnt ihr durch die Symbolauswahl schalten Geht zum Stock und platziert den Tracker obendrauf

Habt ihr diese Schritte umgesetzt, wird der entsprechende Peilsender euch fortan auf der Karte angezeigt, was natürlich extrem nützlich sein kann. Ihr könnt den GPS-Locator beispielsweise in der Nähe von Kannibalenlagern anbringen, um diese in Zukunft besser meiden zu können. Oder an Orten, wo es besondere Ressourcen gibt, die ihr euch später holen wollt.

Genauso gut könntet ihr aber auch bereits den finalen Bunker im Spiel aufsuchen und markieren, um dorthin zurückzukehren, sobald eure Vorbereitungen abgeschlossen sind. In unserem Guide Wie kann ich Sons of the Forest abschließen? So könnt ihr das Ende erreichen verraten wir euch die Location des Bunkers, und was ihr braucht, um ihn zu durchqueren.

© Endnight Games

So findet ihr alle drei GPS-Peilsender in Sons of the Forest

Da ihr den passenden GPS-Tracker bereits von Beginn an euer Eigen nennen könnt, müsst ihr nun nur noch die dazu passenden Peilsender finden. Netterweise werden diese euch auf der Karte als lila Markierungen bereits angezeigt, weswegen sich der Aufwand, diese zu finden, in Grenzen hält. Solltet ihr dennoch Probleme haben, folgend etwas Hilfe.

GPS-Peilsender #1 finden

Der erste GPS-Locator befindet sich weit im Nordwesten der Karte und zwar bei der Leiche, bei der ihr auch die mächtige Schrotflinte finden könnt. Wie ihr das entsprechende Grab findet verraten wir euch ausführlich in unserem Guide Stärkste Waffe im Spiel: Schrotflinte in Sons of the Forest finden. Dann ist zumindest Virginia schon mal ausgerüstet.

GPS-Peilsender #2 finden

Der zweite Peilsender ist ähnlich leicht zu finden wie der Erste, schließlich liegt auch dieser Locator direkt neben einem anderen sehr wertvollen Objekt, nämlich der Taschenlampe. Wie ihr diese findet erfahrt ihr in Taschenlampe finden in Sons of The Forest – Fundort mit Karte in der Lösung. Sucht hier nach einer weiteren Leiche und ihr habt schon zwei neue Sender für euren GPS-Tracker.

GPS-Peilsender #3 finden

Genau wie die ersten beiden Peilsender befindet sich auch der Dritte weit im Westen der von Mutanten behausten Insel. Und zwar bei der Leiche, bei der ihr die Pistole finden könnt. Natürlich haben wir auch in diesem Fall einen ausführlichen und hilfreichen Guide für euch parat: Pistole & alle Aufsätze in Sons of the Forest finden – Fundort erklärt.