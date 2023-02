Was bringt der Schlitten in Sons of the Forest? – Fundort und Anleitung

Sons of the Forest

Habt ihr eine einfallsreiche Idee, wie man die Baumstämme ansonsten schnell nach A oder B bekommt? Schreibt es uns in die Kommentare und diskutiert mit uns!

Blöd ist nur, dass wir die Baumstämme nicht im Schlitten transportieren können. Hier bricht das Spiel mit dem Vorgänger, was recht merkwürdig ist. Dafür habt ihr den KI-Begleiter Kelvin , der die Baumstämme holen oder transportieren kann. Immerhin.

Ihr könnt so natürlich auch fliehen, wenn euch gerade ein paar Mutanten verfolgen. Der Schlitten ist definitiv eine schnelle und lohnenswerte Fortbewegungsmethode.

Der Schlitten ist vielseitig einsetzbar. Und vor allem dient er euch als Schlitten zum Abrutschen des schneebedeckten Berges . Wenn ihr euch gerade in der Mitte der Map aufhaltet und schnell zu eurem Lager möchtet, solltet ihr den Schlitten immer im Gepäck haben.

Wenn ihr beim 3D-Drucker angekommen seid, dann könnt ihr ihn für schlappe 1000 Einheiten Druckerharz ausdrucken. Ok, so schlapp ist das eigentlich gar nicht. Der Schlitten ist das teuerste Item im Spiel, wenn wir uns den Verbrauch des Druckerharz ansehen.

Den Schlitten können wir also nicht mehr wie im ersten Teil einfach so mit ein paar Materialien craften. Viel mehr kommt hier die neue 3D-Drucker-Mechanik.

Demnach müsst ihr zu einem von mehreren 3D-Druckern gelangen, vorzugsweise einen in eurer Nähe. Auf der nachfolgenden Karte findet ihr alle Fundorte der 3D-Drucker und somit auch den Fundort des Schlittens .

Wo muss ich den Schlitten suchen? Der Schlitten ist nicht so schwer zu finden, wenn man weiß, wo man suchen muss. Denn dieses Item könnt ihr mit dem 3D-Drucker herstellen.

In dieser Lösung geht es nun um den neuen Schlitten , der euch für einige Dinge dienlich sein wird. Wir verraten euch, was ihr tun müsst und was ihr mit einem Schlitten so alles anstellen könnt.

Aber hey: da kommt PlayCentral.de für euch ins Spiel. In unserer Komplettlösung findet ihr wichtige Lösungen, die euch umgehend weiterhelfen können.

In Sons of the Forest gibt viele Dinge, die nicht sogleich auf den ersten Blick ersichtlich sind. Ob zum Start oder im Midgame, es kommen immer wieder wichtige Fragen auf.

BELIEBTE NEWS

Was bringt der Schlitten in Sons of the Forest? – Fundort und Anleitung

3D-Drucker in Sons of the Forest: Fundorte und Anleitung

Pistole & alle Aufsätze in Sons of the Forest finden – Fundort erklärt

Ubisoft soll noch 4 weitere Assassin’s Creed-Teile in Arbeit haben

Alle Waffen finden: Sons of the Forest – Das sind die Fundorte

Hogwarts Legacy: Jackdaws letzte Ruhestätte – Alle Rätsel erklärt – Lösung

Stärkste Waffe im Spiel: Schrotflinte in Sons of the Forest finden – Fundort

Wo finde ich die Keycards in Sons of the Forest? Fundorte aller Schlüsselkarten

Sons of the Forest: Komplettlösung & Guides mit Tipps zu The Forest 2

Crunchyroll streicht zahlreiche Stellen auch in Berlin