Sons of the Forest: Das sind die Systemanforderungen für den PC

Der Release von Sons of the Forest rückt endlich in greifbare Nähe. Nachdem der Titel mehrfach verschoben wurde, erscheint nun am 23. Februar 2023 eine Early-Access-Version. Um einen reibungslosen Spielstart zu ermöglichen, könnt ihr schonmal nachschauen, welche Systemanforderungen der Survival-Titel hat. Hier zeigen wir euch, was euer PC braucht und können muss.

Diese Systemanforderungen hat Sons of the Forest

Der Nachfolger vom ehemaligen Indie-Titel The Forest wirbt mit vielen Neuerungen. So soll es KI-Begleiter geben, die euch beim Kämpfen und Überleben helfen. Weitaus anspruchsvoller für eure Technik könnte die vier Mal größere Karte und detailliertere Umgebung werden. Wer sicher gehen will, ob seine Hard- und Software ausreicht, kann das hier checken.

Das sind die minimalen Systemanforderungen:

CPU : Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 3 3300X

: Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 3 3300X RAM : 12 GB

: 12 GB Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) oder AMD Radeon RX 570 (4GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) oder AMD Radeon RX 570 (4GB) Direct X : Version 11

: Version 11 OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Speicherplatz: 20 GB (SSD empfohlen)

Die minimalen Anforderungen sind meist so gewählt, dass der Titel spielbar ist, wenn auch nicht in extrem hoher Auflösung oder mit FPS jenseits der 100. Für alle, die die angegebene Hard- und Software zur Verfügung haben, ist es mit Sicherheit besser als nichts.

Das sind die empfohlenen Systemanforderungen:

CPU : Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600X RAM : 16 GB

: 16 GB Grafikkarte : NVIDIA GeForce 1080Ti oder AMD Radeon RX 5700 XT

: NVIDIA GeForce 1080Ti oder AMD Radeon RX 5700 XT Direct X : Version 11

: Version 11 OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Speicherplatz: 20 GB (SSD empfohlen)

Das erwartet euch in Sons of the Forest

In Sons of the Forest geht es wieder einmal ums nackte Überleben. Wie Entwickler Endnight Games schon bekannt gegeben hat, wird es im Nachfolger zum erfolgreichen Survival-Horror „The Forest“ einige Neuerungen geben. Bewährtes wurde überarbeitet und beibehalten.

Der Charme des Vorgängers soll erhalten bleiben und verbessert werden. Essenzielle Mechaniken wie das Craften und Kämpfen bleiben also, werden allerdings mit mehr und genaueren Animationen bestückt. Einen Überblick und alle News findet ihr wie immer auf unserer Themenseite.