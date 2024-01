GTA 6: Haben Fans das Anwesen von Tommy Vercetti im Trailer entdeckt?

Fans dürften mittlerweile gefühlt jeden Zentimeter des GTA 6-Trailers genaustens nachdurchsucht und dabei so gut wie jedes noch so winziges Details entdeckt haben. Und davon gibt es wirklich eine ganze Menge, weil Entwickler Rockstar Games es liebt, Easter Eggs und andere Secrets in die eigenen Titel zu verbauen.

GTA 6: Sehen wir hier das Vercetti-Anwesen?

Der neueste Fund der Community ist besonders cool, sollte er sich als wahr herausstellen. Schließlich würde es sich dabei um eines der coolsten Easter Eggs im gesamten Spiel handeln, das sogar Auswirkungen auf die Handlung von GTA 6 haben könnte.

Und zwar handelt es sich dabei um eine Hommage an den legendären Tommy Vercetti. Der Charakter wurde in GTA: Vice City eingeführt und dürfte seitdem jedem GTA-Spieler im Gedächtnis geblieben sein.

Konkret wollen Fans im offiziellen Trailer zu GTA 6 das Anwesen von Tommy Vercetti entdeckt haben!

Zwar ist auf dem geposteten Bild, das aus Minute 0:31 des Trailers stammt, nur ein etwas verschwommenes Gebäude in der Ferne zu erkennen, das direkt am Wasser liegt. Aufgrund des Aussehens und der Lage könnte es sich dabei aber tatsächlich um das berühmte Anwesen aus dem Open-World-Titel handeln.

Ob es sich bei dem Gebäude auf dem Bild nun wirklich um das Anwesen aus GTA: Vice City handelt, können wir aktuell natürlich nur spekulieren, höchstens Rockstar könnte diese Vermutung offiziell bestätigen.

Der Entwickler wird sich aber mit weiteren Details zu dem Titel bedeckt halten und höchstens im Rahmen von Trailer 2 zu GTA 6 weitere Infos mit der Öffentlichkeit teilen.

Könnte Tommy Vercetti noch leben?

Nehmen wir mal an, dass es sich hierbei tatsächlich um das legendäre Vercetti-Anwesen aus GTA: Vice City handelt, stellt sich gleich eine weitere Frage: Lebt Tommy Vercetti in GTA 6 noch oder ist der Charakter bereits tot?

Tommy kann in GTA 6 zwar theoretisch durchaus noch leben, allerdings wurde der Charakter bereits im Jahr 1951 geboren, was bedeutet, dass dieser mittlerweile bereits 73 alt sein müsste. Und da GTA 6 über ein modernes Setting verfügt und wohl im Jahr 2025 erscheinen wird, könnten wir höchstens einen Tommy wiedersehen, der mittlerweile Mitte 70 ist.

Zwischen GTA: Vice City, das in den 80er-Jahren spielt und GTA 6 mit einem modernen Setting liegen fast 40 Jahre. Also eine Zeitspanne, in der wirklich sehr viel passiert sein kann. Möglicherweise präsentiert uns Rockstar aber genau diese Geschichte und erklärt, wie das kriminelle Königreich von Tommy Vercetti gewachsen ist.

Es ist also durchaus möglich, dass dieser Charakter in GTA 6 noch einen gewissen Einfluss auf die Handlung hat und an bestimmten Stellen immer mal wieder mit den beiden Protagonisten Lucia und Jason zusammenstößt.

Vielleicht werden wir aber auch die Kinder oder sogar Enkel von Tommy kennenlernen, die entweder gemeinsam mit Lucia und Jason an einer großen Verbrecherkarriere arbeiten oder sich als Gegenspieler gegen die beiden wenden.

In jedem Fall eine spannende Überlegung, sollte es sich bei der entdeckten Villa wirklich um das (ehemalige) Vercetti-Anwesen handeln. Aber was meint ihr zu diesem Thema? Schreibt eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

