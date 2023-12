Wann können wir den 2. Trailer zu GTA 6 erwarten?

Kaum ist der erste Trailer zu GTA 6 veröffentlicht worden, stellt sich bereits die Frage nach dem nächsten Trailer zu dem Open-World-Titel von Rockstar Games. Wann könnte dieser erscheinen?

Schließlich nannte der Entwickler ihr Video Grand Theft Auto VI Trailer 1, weshalb Fans aktuell vermuten, dass ein zweiter Trailer bereits in der nahen Zukunft folgen könnte.

Um aber eine genauere Vorstellung davon zu erhalten, ob diese Theorie zutreffen kann, muss erst einmal ein Blick auf das vergangene Marketing von Rockstar Games geworfen werden.

Denn zwar ist das Studio auf der einen Seite sehr verschlossen und mit vielen Entscheidungen sehr unvorhersehbar, gleichzeitig zeichnen sich aber auch immer wieder bestimmte Muster bei der Ankündigung und Veröffentlichung der eigenen Spiele ab.

Trailer-Veröffentlichung bei GTA 4

GTA 4 wurde im Juni 2006 angekündigt, der erste Trailer schaffte es direkt, dass die offizielle Website zusammenbrach, als er am 29. März 2007 veröffentlicht wurde. Drei Monate später veröffentlichte Rockstar den ikonischen Things Will Be Different Trailer 1. Zwei weitere Trailer folgen Ende 2007 und im März 2008. Der Release erfolgte schließlich am 29. April 2008.

Trailer-Veröffentlichung bei GTA 5

Bei GTA 5 verhielt es sich allerdings ein wenig anders. Der Titel wurde Ende Oktober 2022 angekündigt, während der erste Trailer eine Woche später erschien. Erst zwölf Monate später veröffentlichte das Studio schließlich den zweiten Trailer.

Das dritte Video war in drei Teile aufgeteilt und erschien fünf Monate später. Drei Monate vor Release veröffentlichten die Verantwortlichen schließlich noch ein Gameplay-Showcase-Video. Vom Zeitpunkt der Ankündigung bis zum Release vergingen fast 2 Jahre.

Trailer-Veröffentlichung bei Red Dead Redemption 2

Bei Red Dead Redemption wiederum veröffentlichte Rockstar den ersten Trailer am 6. Mai 2009. Im November desselben Jahres folgte bereits der zweite Trailer. Das Spiel wurde im Mai 2010 veröffentlicht.

Die Fortsetzung wurde im Oktober 2016 angekündigt, gefolgt von einem Trailer. Erst elf Monate später bekamen Fans den zweiten Trailer zu Gesicht. Im Mai 2018 durfte sich dann über den dritten Trailer gefreut werden.

Red Dead 2 wurde schließlich im Oktober 2018 veröffentlicht. Wie bei GTA 5 vergingen vom Zeitpunkt der Ankündigung bis zum Release fast 2 Jahre.

Wann könnte der 2. Trailer zu GTA 6 erscheinen?

Was können wir also aus der Rockstar-Vergangenheit lernen? In jedem Fall, dass wir bis zu einem Jahr auf einen zweiten Trailer zu GTA 6 warten könnten. Wie aus dem Geschäftsbericht von Take-Two Interactive hervorgeht, erwartet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025, das sich von April 2024 bis März 2025 erstreckt, sehr hohe Umsätze.

Daraus könnte sich ein Release von GTA 6 für Anfang 2025 ergeben. In diesem Fall wäre ein zweiter Trailer im Dezember 2024 aber recht spät, da für das komplette Marketing nur noch wenige Monate verbleiben würde.

Wichtig zu beachten ist an dieser Stelle aber, dass Rockstar bei GTA 6 scheinbar mögliche Verzögerungen, anders als bei GTA 5 und Red Dead 2, mit in die Planung einberechnet hat. Vielleicht erscheint der Titel aus diesem Grund erst 2025 und nicht schon Ende 2024.

Logisch wäre in Anbetracht eines solchen Veröffentlichungsfensters, dass Rockstar den zweiten Trailer zu GTA 6 im Spätsommer oder im Oktober bzw. November 2024 veröffentlicht.

Sollte der Release von GTA 6 aber Ende 2025 stattfinden, also zum spätmöglichsten Termin, würde ein zweiter Trailer wohl erst im November oder Dezember 2024 erscheinen.

Doch wie es auch kommen wir, in jedem Fall müssen alle Fans im Jahr 2024 ziemlich geduldig sein und sich den ersten Trailer zu GTA 6 wohl noch so einige Male anschauen, ehe sie neue Impressionen präsentiert bekommen.

