GTA 6: Auf diesem Artwork trägt Lucia Fußfesseln, was bedeutet dieses Detail?

Der erste Trailer zu GTA 6 ist gespickt mit unzähligen Details, die teilweise gar nicht auffallen oder eben ziemlich gut versteckt sind. Genau aus diesem Grund haben wir uns den Trailer für euch Frame by Frame angeschaut und ganz genau analysiert.

Gemeinsam mit dem ersten Trailer zu dem neuen Ableger der Open-World-Reihe hat Entwickler Rockstar Games außerdem eine Artwork veröffentlicht, auf dem die beiden Protagonisten Lucia und Jason zu sehen sind – mit einem weiteren spannenden Detail!

GTA 6: Lucia trägt Fußfesseln, was bedeutet das für das Gameplay?

Anbei haben wir für euch das Artwork in dem Bildverhältnis 16:9 eingebunden. In der Mitte des Bildes sitzt Lucia auf der Motorhaube eines Autos, vor ihr und an den Wagen gelehnt, befindet sich ihr Freund Jason.

© Rockstar Games

Denn wie der Trailer eindeutig bestätigt hat, sind die beiden ein Liebespaar und erinnern ein wenig an das berühmte Verbrecherduo Bonnie und Clyde. An der Seite des Fahrzeugs sind einige Einschusslöcher zu erkennen. Jason halt in der linken Hand zudem eine Pistole.

Am spannendsten ist bei diesem Artwork aber ein recht verstecktes Details an Lucia rechtem Knöchel. Bei näherer Betrachtung ist hier eine elektronische Fußfessel zu erkennen. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das den Aufenthaltsort einer Person ständig überwacht und an die zuständigen Behörden übermittelt.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Ist Lucia zu Beginn von GTA 6 im Gefängnis?

In dem Trailer zu GTA 6 bekommen wir bereits in den ersten Sekunden den weiblichen Protagonisten Lucia vorgestellt. Die junge Frau befindet sich im Gefängnis von Vice City und spricht in der gezeigten Szene mit einer Therapeutin oder noch wahrscheinlicher, einer Bewährungshelferin.

Von ihr wird Lucia gefragt, weshalb sie wohl an diesem Ort gelandet ist. Voller Ironie antwortet die Protagonistin, das dies wohl einfach Pech gewesen sei.

Nun war eine Theorie, auch ich selbst habe sie in meiner Trailer-Analyse aufgestellt, dass wir zu Beginn von GTA 6 mit Lucia aus dem Gefängnis ausbrechen müssen. Das würde allerdings kaum Sinn ergeben, da wir in diesem Fall ständig von der Polizei gejagt werden müssten und somit keine ruhige Sekunde hätten.

Deutlich nachvollziehbarer ist die Theorie, dass Lucia auf Bewährung freigelassen wird, als Bewährungsauflagen allerdings eine Fußfessel tragen muss. Damit wäre ihr sie auf einen bestimmten und zuvor festgelegten Bereich beschränkt. Verlässt sie diesen, würde sie gegen ihre Auflagen verstoßen und die Behörden alarmiert. Die Konsequenz wäre ein erneuter Aufenthalt im Gefängnis.

Was bedeutet das für das Gameplay von GTA 6?

Spielerisch könnten wir mit Lucia also nur ein beschränktes Gebiet erkunden, wodurch sich das Spiel erst nach und nach aufbaut und dem Spieler nicht die direkte Spielwelt zur Erkundung offen steht. Das Resultat ist ein ruhigerer Beginn für die Einführung der Charaktere, der Handlung und der Spielwelt.

Diesen Kniff hat Rockstar Games in früheren Ablegern der Reihe häufiger benutzt. Beispielshalber waren zu Beginn noch wichtige Brücken gesperrt, die zwei Stadtteile miteinander verbunden haben. Erst nach und nach wurden die Baustellen fertiggestellt, weshalb sich Map immer weiter öffnete.

Insgesamt erscheint die Theorie mit der Fußfessel deutlich logischer als ein einfacher Gefängnisausbruch. Letztendlich hat sich Rockstar Games zu diesem Thema aber bisher nicht öffentlich zu Wort gemeldet, weshalb es eine Theorie bleibt. Weitere Details zur Handlung von GTA 6 wird der Entwickler sicherlich erst in den kommenden Monaten oder Jahren mit der Community teilen.

GTA 6 soll im Jahr 2025 für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Von einer PC-Version ist bislang keine Rede. Hier müssen wir wahrscheinlich mindestens ein Jahr länger warten.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.