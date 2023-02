Dosenöffner in Sons of the Forest – Fundort & Map Can Opener

In Sons of the Forest findet ihr immer mal wieder Konservendosen, die sich allerdings nicht ohne das passendes Werkzeug öffnen lassen. Wenig überraschend müsst ihr also erst einmal den Dosenöffner (Can Opener) in der Spielwelt finden, um das leckere Katzenfutter im Inneren essen zu können. Aber wo genau finde ich den Dosenöffner?

Fundort des Dosenöffners (Can Opener)

Den Dosenöffner findet ihr vor einer Eishöhle auf der Westseite des schneebedeckten Berges, ganz in der Nähe einer der Spawn-Punkte bei einem zugefrorenen Teich mit zwei zerstörten Schlitten darauf.

Direkt vor dem Höhleneingang stoßt ihr auf ein kleines Camp bestehend aus zwei roten Zelten. Einige Meter weiter rechts liegt der Dosenöffner unscheinbar neben dem zweiten Zelt auf dem Boden. Ihr könnt ihn also ziemlich leicht übersehen, wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr suchen sollt.

Der Dosenöffner befindet sich in den Bergen. © Endnight Games/PlayCentral.de

An dieser Stelle findet ihr außerdem zusätzliche Ressourcen wie Seile, eine Plane, Medikamente, Bargeld und Wodkaflaschen. In der Nähe der Schlitten liegt außerdem eine Konservendose. Vergesst zudem nicht die nahegelegene Eishöhle zu erkunden. Diese fällt zwar sehr klein aus, aber immerhin findet ihr im Inneren mehrere Holzkisten. Brecht diese auf und ihr könnt einige Konservendosen in euer Inventar packen.

Der Dosenöffner kann ziemlich leicht übersehen werden. © Endnight Games/PlayCentral.de

Hinweis: Wie bereits erwähnt könnt ihr nach dem Start eines neuen Spiels in der Nähe der Höhle spawnen. Ihr müsst in diesem Fall lediglich dem schmalen Bach bergauf in Richtung Berg folgen, der euch direkt zur Höhle und den Zelten führt.

Wie benutze ich den Dosenöffner?

Da ihr nun über den Dosenöffner in „Sons of the Forest“ verfügt, fragt ihr euch vielleicht, wie sich damit Konservendosen öffnen lassen?

Öffnet dazu euer Inventar und wählt bei dem Dosenöffner, der sich direkt links befindet, die Option „Kombinieren“ aus. Klickt nun auch bei einer Konservendose auf „Kombinieren“, Jetzt müsst ihr nur noch auf das Zahnradsymbol klicken und schon wird die Dose durch den Dosenöffner geöffnet, wodurch ihr endlich das verzehrbare Katzenfutter erhaltet. Das Futter wandert in euer Inventar und kann jederzeit verspeist werden. Wir wünschen einen guten Appetit.

Jetzt müsst ihr nur noch auf das Zahnradsymbol klicken. © Endnight Games/PlayCentral.de