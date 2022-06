Sons of the Forest kaufen: Wie teuer wird Forest 2?

Ursprünglich sollte Sons of the Forest, der Nachfolger zu The Forest aus dem Jahr 2014 im Mai 2022 für den PC veröffentlicht werden. Mittlerweile haben die Entwickler von Endnight Games allerdings bekannt gegeben, dass der Survival-Titel erst im Oktober 2022 erscheinen wird.

Da der erste Teil als Early Access-Titel erschien, könnte Endnight Games auch bei The Forest 2 auf dieses Finanzierungmodell setzen. Eine Bestätigung dieser Vermutung gibt es derzeit aber nicht.

Wie teuer wird Sons of the Forest?

Aber wie viel Geld wird „Sons of the Forest“ zum Release Ende 2022 kosten? Das zuständige Entwicklerstudio hat bis jetzt nicht darüber gesprochen, ob The Forest 2 ein Vollpreistitel wird. Sollte dies der Fall sein, könnt ihr mit einem Preis in Höhe von bis zu 59,99 Euro rechnen. Denkbar wäre aber auch eine Early Access-Version, die zum Start etwas günstiger ausfällt und erst zum offiziellen Release für den finalen Kaufpreis erworben werden muss.

Dann müssten frühe Käufer mit dem einen oder anderen Bug leben, während wahrscheinlich noch nicht alle Features in dem Titel enthalten sind. In diesem Fall muss also jeder für sich entscheiden, ob er die Entwickler direkt zum Start unterstützten möchte und dafür einige Einbußen in Kauf nehmen möchte oder lieber auf den offiziellen Launch wartet und den Titel zum Vollpreis kauft.

Kann ich Sons of the Forest vorbestellen?

Ist es bereits möglich „Sons of the Forest“ vorzubestellen? Noch nicht. Die Verantwortlichen haben den Titel erst vor kurzem auf Herbst 2022 verschoben. Deshalb wird es noch etwas dauern, bis ihr das Spiel vorbestellen könnt. Zudem ist bislang nicht offiziell bekannt gegeben worden, für welche Plattform The Forest 2 erscheint. Fans hoffen unter anderem auf eine PS5-Version.

Auf Steam existiert aber immerhin bereits eine Produktseite zu „Sons of the Forest“. Neben Bildern, Videos und einer Beschreibung könnt ihr den Titel hier außerdem auf eure Wunschliste setzen. Dadurch erhaltet ihr eine Benachrichtigung, sobald Forest 2 verfügbar ist.