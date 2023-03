Sons of the Forest: Update führt endlich Hotkey-System ein – Wie belege ich Hotkeys?

Die Entwickler von Sons of the Forest haben ein Hotfix-Update für das Horror-Survival-Spiel veröffentlicht und reagieren damit auf Kritik und Wünsche der Fans. Ein zentrales Feature, das in dem Patch vom 28. Februar 2023 enthalten ist, dürfte die Community besonders freuen: nämlich das neue Hotkey-System.

Endlich dedizierte Hotkeys für Sons of the Forest

Das Gameplay in „Sons of the Forest“ unterscheidet sich in einigen Punkten vom Vorgänger The Forest – und zwar nicht immer zur Begeisterung der Fans. Ein besonderes Ärgernis war für viele Spieler zum Release die umständliche Inventar-Verwaltung.

Wie funktionierte das Quickslot-System bisher? Wer einen Gegenstand einem Hotkey zuweisen wollte, schaute in Sons of the Forest in die Röhre. Denn die aus dem Vorgänger bekannte Belegung der Nummerntasten gab es nicht mehr.

Stattdessen mussten wir das Inventar öffnen, einen Gegenstand auswählen und diesen dem Rucksack zuweisen, nur um dann für jede Benutzung erneut den Rucksack zu öffnen und das jeweilige Item per Mausklick aufzunehmen.

Dieses System empfand die Community als umständlich – immerhin hatte der Vorgänger „The Forest“ ja bereits gezeigt, wie es besser geht. Doch die Entwickler haben die Kritik der Fans erhört und per Hotfix ein Hotkey-System nachgereicht.

Um einem Gegenstand in eurem Inventar einen Hotkey zuzuweisen, bewegt ihr den Cursor über das Item eurer Wahl und drückt die entsprechende Nummern-Taste. © Endnight Games Ltd/Playcentral

Wie weise ich Hotkeys zu in Sons of the Forest?

Wie lassen sich mit dem Update die Hotkeys zuweisen? Die Zuweisung von Items an einen Hotkey funktioniert jetzt wieder genauso wie in „The Forest“: Ihr müsst einfach nur den Mauszeiger über das Item eurer Wahl bewegen und die entsprechende Nummern-Taste drücken, um den jeweiligen Gegenstand der Ziffer auf der Tastatur zuzuweisen.

Darüber hinaus beinhaltet der Hotfix für „Sons of the Forest“ noch ein paar weitere kleine Anpassungen:

Hinweis auf Hotkeys wurde dem Ladebildschirm hinzugefügt.

Hinweis zum Überspringen einer Zwischensequenz erscheint kurz, wenn Spieler eine entsprechende Taste drücken (Leertaste, Escape, etc.).

erscheint kurz, wenn Spieler eine entsprechende Taste drücken (Leertaste, Escape, etc.). Tutorial für schwere Angriffe wird im Ladebildschirm angezeigt.

Die Zurück-Taste (Standard: Escape) schließt das Tutorial-Buch, Crafting-Buch und das Taschen-Interaktionsmenü.

Wir sind uns sicher: Diese kleinen, aber feinen Änderungen verbessern das Spielerlebnis in „Sons of the Forest“ ganz erheblich. Was denkt ihr darüber? Schreibt uns eure Meinung zu dem Update in die Kommentare!