Sons of the Forest: Wie kann ich einen Schildkrötenpanzer bekommen und benutzen?

In dem Survival-Horrorspiel Sons of the Forest gibt es so einige Gegenstände, deren Nutzen nicht ganz klar ist und Spieler*innen weltweit verwirrt. Einer davon ist der Schildkrötenpanzer, der eine ganz besondere Stellung im Vorgänger The Forest eingenommen hat. Doch was kann das Teil im Nachfolger und wo finde ich solch einen Panzer überhaupt?

Sons of the Forest: So findet ihr Schildkrötenpanzer

So simpel es klingt, ist es auch, denn Schildkrötenpanzer erhaltet ihr in „Sons of the Forest“ für das Töten von Schildkröten. Doch es gibt einen Haken, denn nicht alle gepanzerten Reptilien lassen diesen Gegenstand für euch zurück. Wenn ihr zum Beispiel die normalen Schildkröten, denen ihr an Seen und im Inland begegnet, erledigt, geben diese euch keinen Panzer.

Tatsächlich erhaltet ihr dieses Item nur von Meeresschildkröten, die sich ausschließlich an den Küsten aufhalten. Wollt ihr euren Vorrat an Schildkrötenpanzern also auffüllen oder der Insel die weltgrößte Schildkrötenpanzersammlung zeigen, müsst ihr euch am Meer aufhalten und gnadenlos zu den kleinen Tierchen sein.

Schnappt euch eine der vielen Waffen in Sons of the Forest, rüstet sie aus und macht einer Meeresschildkröte damit den Gar aus. Erwartet jedoch nicht, dass ihr dafür jedes Mal einen Panzer bekommt, denn der Gegenstand hat keine 100%ige Dropchance. Ein bisschen Geduld ist bei der Sammelei also durchaus notwendig. Aber lohnt sich das überhaupt?

© Endnight Games

Sons of the Forest: Wie benutze ich Schildkrötenpanzer?

In „The Forest“ hat sich diese Frage ziemlich früh von alleine beantwortet, denn der Vorgänger erlaubte es euch, das Item zu benutzen, um einen Wassersammler herzustellen. Doch der Nachfolger setzt in diesem Bereich auf die durchweg nützlichere Trinkflasche, für die nicht erst Schildkröten sterben mussten, damit ihr was trinken könnt.

In Sons of the Forest hat der Schildkrötenpanzer zumindest seit dem Release im Early Access keinen spezifischen Nutzen. Es ist gut möglich, dass sich dieser Umstand mit einem späteren Update noch ändern wird, obwohl einige Spieler*innen davon ausgehen, dass es sich bei dem sammelbaren Item lediglich um ein Easter Egg handelt.

Was wirklich schade wäre, denn im Original konnte man mit dem Panzer nicht nur Flüssigkeit zu sich nehmen, er diente auch dafür an Abhängen hinunterzurutschen. Eine Funktion, die im zweiten Teil jedoch bereits der Schlitten erfüllt, den ihr euch im 3D-Drucker basteln könnt. Was man sonst noch mit so einem Panzer anstellen könnte? Vielleicht erfahren wir das ja noch.

© Endnight Games

Sons of the Forest: Braucht ihr noch mehr Hilfe? Alle Guides in der Übersicht

