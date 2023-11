Xbox Series X-Bundle supergünstig mit Call of Duty: Modern Warfare III

Wenn ihr dachtet, gespart wird nur am Black Friday, dann liegt ihr da völlig falsch! Microsoft und MediaMarkt haben nun passend zum Launch von Call of Duty: Modern Warfare III ein echtes Knallerangebot auf den Markt geworfen, das ihr keinesfalls verpassen solltet.

Es geht um das neue Call of Duty, das gemeinsam mit der leistungsstärksten Konsole der Welt angeboten wird: der Xbox Series X und das zu einem absoluten Spitzenpreis.

Spart jetzt bei den folgenden Angeboten:

Das Bundle mit CoD: MW3 kostet regulär 549,99 Euro, doch jetzt ist es für kurze Zeit für schlappe 489,99 Euro zu haben.

Und nicht nur das: Obendrein wartet ein weiteres Bundle mit Preisreduzierung. Als zweites Bundle gibt es die Xbox Series X mit Diablo 4 und CoD: MW3. Das kostet regulär 559,99 Euro und jetzt wird es für günstige 489,99 Euro angeboten.

Lohnt sich das Premium-Bundle der Xbox Series X?

So oder so spart ihr, wenn ihr euch die Xbox Series X im Bundle kauft! Selbst beim Normalpreis abseits dieses Angebots fallen die Kosten im Bundle viel geringer aus. Teurer ist hingegen, das Spiel nochmal on topp zu kaufen.

Von daher ist es immer eine gute Idee, eine Konsole mit einem Spielebundle zu kaufen.

Doch mit einem Preisnachlass von über 10 Prozent lohnt sich der Kauf dann erst so richtig wie in unserem aktuellen Angebot. Falls ihr schon fürs kommende Weihnachtsfest plant oder anderweitig auf Geschenkejagd seid, würde ich hier definitiv zugreifen.

Die leistungsstärkste Konsole der Welt

Die Xbox Series X wird zum aktuellen Zeitpunkt als die leistungsstärkste Spielekonsole der Welt gehandelt. Sie ist in puncto Hardware sogar noch kraftvoller als die konkurrierende PS5.

Ein AMD-Prozessor mit 3,8 GHz und der Grafikchip machen es möglich, dass die Konsole auf bis zu 12x Teraflops kommt. Die PS5 erreicht mit ihrem 3,5 GHz-Prozessor maximal 10,3x Teraflops.

Die Xbox Series X ist ein echtes Powerhouse! © PlayCentral.de

Obendrein warten da noch 16 GB Arbeitsspeicher, eine SSD-Festplatte mit einer 1-Terabyte-Größe und eine unterstützte Render-Skalierung mit bis zu 8K-Auflösung. All das lässt Gamer-Träume Wirklichkeit werden.

Es spricht alles für eine Xbox Series X, die dank des Xbox Game Pass ständigen Zugriff auf eine umfangreiche Spiele-Bibliothek hat.

Das neue Call of Duty: Modern Warfare 3

Aus alt mach neu: Activision Blizzard ist ein echter Profi darin, aus alten und verstaubten Games wieder echtes Gaming-Gold zu machen. Die Remakes von Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Modern Warfare 2 kamen bei der Community gut an. Da war es nur logisch, auch den dritten Teil der Trilogie neu aufzulegen.

„Call of Duty Modern Warfare III“ ist dabei ein direkter Nachfolger zum zweiten Teil und die Handlung dreht sich voll und ganz um den Attentäter Makarov, der einen neuen Terrorakt plant. Da ist es selbstredend an uns, das zu verhindern!

Welche Features bietet MW3? Dabei gibt es nicht nur eine vollwertige Singleplayer-Kampagne mit Open Combat-Feature (viele Handlungsoptionen in der Story und Sandbox-Missionen) – obendrein wartet ein neues Multiplayer-System, das an das aktuelle Gear-System gebunden wird.

CoD: MW3 wartet mit spannenden Story-Missionen auf. © Activision Blizzard

Als weitere Features warten: Klassische Minimap, Remaster-Maps aus MW2, mehr Lebenspunkte, neues Movement, schnelles Sprinten, schnelles Klettern und der neue War-Mode.

Gut zu wissen: Falls ihr in CoD: MW2 bereits bestimmte Waffen und Operatoren freigeschaltet habt, könnt ihr diese einfach nach CoD: MW3 mitnehmen und sie hier weiter verwenden.

Was ist der neue War-Mode?

Der War-Mode bietet einen CS-artigen Angreifer-Verteidiger-Modus mit verschiedenen Missionen, die ihr innerhalb einer Runde absolvieren müsst. Wenn ihr ein Ziel erreicht habt, geht es zur nächsten über. Die Verteidiger müssen den Angriff verhindern und haben alle Hände voll zu tun.