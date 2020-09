Disney Plus im Oktober 2020: Alle neuen Serien und Filme

Disney Plus wird im Oktober um einige neue Filme, Dokus, Bonusinhalte und Serien ergänzt. Das absolute Highlight für alle Star Wars-Fans sollte dabei wohl der Release der 2. Staffel von The Mandalorian am 30. Oktober sein. Alle weiteren Neuveröffentlichungen findet ihr in unserer Liste zum neuen Programm bei Disney+.

Solltet ihr noch kein Disney Plus-Abo besitzen, findet ihr alle Infos zu Kosten und dem allgemeinen Angebot hier:

Disney Plus: Neuheiten im Oktober 2020

Mit jedem Freitag werden dem Streamingdienst die neuen Inhalte hinzugefügt. Neben The Mandalorian wird auch die Fantasy-Serie Once Upon a Time mit weiteren Staffeln fortgeführt und Olaf Die Eiskönigin (Frozen) mit einem Kurzfilm beehrt. Doch seht selbst:

Disney Plus: Neue Originals

In diese Kategorie finden exklusive Eigenproduktionen, die teilweise nie zuvor gezeigte Filme, Serien und Dokumentationsreihen, spannende Hintergrundinformationen zu Disney und zahlreichen Partnerstudios enthält.

2. Oktober 2020

Zenimation: Erweiterte Fassung – Alle Episoden

Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 3: „Candace Parker“

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 2: „Geburtstagsparty bei den Gorillas“

Ein Tag bei Disney – Episode 44: „Pablo Tufino: Elektrotechniker“

9. Oktober 2020

Die Helden der Nation – Episode 1: „Sierra Hotel“ und Episode 2 „Vorzüge“

Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 4: „Caleb McLaughlin“

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 3: „Kinderwunsch im Hirscheber-Gehege“

Ein Tag bei Disney – Episode 45: „Gabriela Clark: Creative Print Marketing“

16. Oktober 2020

Clouds (Film)

Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 5: „Colbie Caillat“

Die Helden der Nation – Episode 3: „Einzelkämpfer“

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 4: „Willkommen bei Familie Mandrill“

Ein Tag bei Disney – Episode 46: „Alfredo Ayala: Imagineer Forschung & Entwicklung“

23. Oktober 2020

Es war einmal ein Schneemann

Das große Schwindeln: Staffel 1 – neue Folgen

Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 6: „Nick Kroll“

Die Helden der Nation – Episode 4: „Advent“

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 5: „Erdferkel-Liebe“

Ein Tag bei Disney – Episode 47: „Jason Benetti: Play-By-Play-Kommentator „

30. Oktober 2020

The Mandalorian: Staffel 2

Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 7: „Julianne Hough“

Die Helden der Nation – Episode 5: „Die Kona Kai-Séance“

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 6: „Schwangerschaft mit Stacheln“

Ein Tag bei Disney – Episode 48: „Dana Amendola: Disney Theatrical Productions „

Disney Plus: Neue Katalog-Titel

2. Oktober 2020

Auf immer und ewig (Film)

Once Upon a Time – Es war einmal …: Staffel 3

9. Oktober 2020

Amoco Cadiz: Ölkatastrophe des Jahrhunderts (Doku)

Fünf Freunde 1 – 4 (Kinderfilme)

Maman & ich: Staffel 1 + 2

Once Upon a Time – Es war einmal…: Staffel 4

Spuren verlorener Städte mit Albert Lin: Staffel 1

16. Oktober 2020

FERDINAND – Geht STIERisch ab! (Film)

Maman & ich: California Dream (Film)

Once Upon a Time – Es war einmal…: Staffel 5

23. Oktober 2020

Binny und der Geist: Staffel 1 + 2

Europa von oben: Staffel 1 (Dokureihe)

Mr. Poppers Pinguine (Film)

Once Upon a Time – Es war einmal…: Staffel 6

30. Oktober 2020

Big Sur – Kaliforniens wilde Küste (Doku)

Burg Schreckenstein 1 + 2 (Film)

Das kleine Gespenst (Kinderfilm)

Die Insel der besonderen Kinder (Film)

Hui Buh: Das Schlossgespenst (Film)

PJ Masks Shorts: Staffel 1

Once Upon a Time – Es war einmal…: Staffel 7

Netflix im September 2020: Diese Filme und Serien verschwinden