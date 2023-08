So teuer sind Julien Bams Hauptvideos: Diese Kosten kommen 2023 auf ihn zu

Julien Bam ist seit Jahren der der größten YouTuber, die Deutschland zu bieten hat. Mit seinen Kurzfilmen begeistert er schon immer Millionen von Menschen.

Mittlerweile umfasst sein Content mehrere Videoserien, die langsam aber sicher zu einer großen Geschichte zusammengeführt werden sollen. In einem Blick hinter die Kulissen verrät er, was eines seiner Hauptvideos kostet.

Das Julien Cinematic Universe

Ähnlich wie das MCU baut sich Julien Bam sein eigenes Imperium an verrückten Geschichten und vielfältigen Charakteren auf.

Vor Jahren hat er mit einzelnen Videoserien wie Märchen in Asozial oder Ehrenmänner of the Galaxy Millionen von Menschen auf seinen Kanal gelockt. Nun versucht er mit seinem Team diese einzelnen Geschichten zu einem großen Fantasy-Universum zusammenzuführen.

Die Professionalität, mit der er Videos produziert, dürfte mit Abstand das Beste sein, was es auf YouTube zu finden gibt. Mit einer riesigen Crew, die laut ihm mittlerweile Familie geworden ist, wird jeder Schritt in der Vorbereitung und Produktion mit viel Liebe fürs Detail angegangen.

Das Ganze hat natürlich seine Kosten. In seinem Video rechnet er vor, was er bisher nur für das erste Hauptvideo dieses Jahr gezahlt hat.

Julien Bam: Sechsstelliger Betrag pro Hauptvideo

Einige werden sich mit Sicherheit gefragt haben, was eines der circa 30-minütiges Videos in der Produktion kostet. Julien gibt hierfür einen Einblick in die Ausgaben für das erste Hauptvideo dieses Jahr, das seit Release unangefochten auf Platz eins der Trends steht.

Schaut euch hier das erste Hauptvideo 2023 an:

Die Zahlen, die der Creator in seinem Video angibt, sind hier und da grob überschlagen. Gerade Personalkosten sind teilweise schwer zu berechnen.

Alle Zahlen, die er angibt, schließen Gage für Mitarbeiter und Materialkosten zum Beispiel bei Kostümen ein.

Kostenpunkte eines einzigen Hauptvideos:

Skript : 50.000 Euro

: 50.000 Euro Locations : 143.000 Euro

: 143.000 Euro Props/Requisiten : 27.000 Euro

: 27.000 Euro Kostüme : 24.000 Euro

: 24.000 Euro Crew : 91.500 Euro

: 91.500 Euro Verpflegung/Catering : 20.000 Euro

: 20.000 Euro Unterbringung Gäste : 7.000 Euro

: 7.000 Euro Proben/Vorbereitungszeit : 20.000 Euro

: 20.000 Euro Postproduktion : 120.000 Euro

: 120.000 Euro Songproduktion: k.A.

Insgesamt belaufen sie die Kosten auf circa 500.000 Euro für ein einziges Hauptvideo (ohne Songproduktion).

„Das ist einfach eine halbe Millionen für 30 Minuten Entertainment, aber dafür macht es auch so viel Bock!“

Von diesen Videos sollen dieses Jahr nebenbei insgesamt fünf Stück erscheinen. Im Schnitt ist er damit also Ende des Jahres circa 2,5 Millionen Euro los.