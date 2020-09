The Witcher: Staffel 2 bringt bekannten Charakter in Flashback zurück

Vorbei sein sollen die Zeiten verworrener Timelines und springenden Erinnerungen. Nun ja, von letzterem möchte sich Showrunnerin Lauren S. Hissrich in der 2. Staffel von The Witcher wohl dann doch nicht ganz verabschieden. Wie nun nämlich bekannt wurde werden wir in der neuen Season einen Charakter wiedertreffen, den wir schon aus Staffel 1 kennen – wahrscheinlich in einem Flashback.

Bekannte Gesichter in der 2. Staffel von The Witcher

Danica, die in Staffel 1 von Imogen Daines gespielt wird, kehrt in der neuen Season wohl zurück und soll laut Redanian Intelligence in einer der ersten Folgen auftreten.

Wer ist Danica? Vielleicht erinnert ihr euch an eine der ersten Szenen der 3. Folge, in der Geralt (Henry Cavill) offenbar schon seit mehreren Tagen Zeit mit einer Prostituierten verbringt. Genau diese Frau ist Danica gewesen. Wir konnten sie dabei beobachten, wie sie Geralts Narben untersucht und ihm dann davon erzählt, dass ein Monster in Temerien sein Unwesen treibt.

Offenbar kehrt Danica in Staffel 2 zurück – doch wie? © Netflix – „The Witcher“

Wie könnte Danica zurückkehren? Der Hexer ist einer der treusten Kundin der Prostituierten und könnte in einer Rückblende einfach erneut bei ihr aufschlagen. Dass es sich dabei auf ein vergangenes Ereignis beziehen wird, ist jedoch wahrscheinlich, denn zu Danicas Blütezeit war Ciri überhaupt noch nicht geboren.

Staffel 1 endet dagegen mit Geralt und einer Ciri im Teenager-Alter und da verschobene Zeitlinien in der 2. Staffel von „The Witcher“ keinen Platz mehr haben sollen, wird es sich wohl um eine Rückblende handeln müssen. Vereinzelte Flashbacks soll es laut Hissrich nämlich trotzdem geben. Vielleicht begegnen wir aber auch einer stark gealterte Version von Danica, die von einer anderen Darstellerin verkörpert wird.

Gewissheit werden wir wohl erst im Jahr 2021 erhalten, wenn die 2. Season von „The Witcher“ bei Netflix erscheinen soll. Bis dahin könnt ihr euch gerne unserem Quiz widmen und euer Wissen zu der Fantasy-Serie testen.